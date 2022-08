Marvel Phase 5: kaikki tarvittava tieto tulevista MCU-elokuvista ja -sarjoista

Daredevil will feature heavily throughout Marvel Phase 5. Daredevil nähdään useasti Marvelin Phase 5:n aikana.

Marvel Phase 5 on julkistettu virallisesti. Marvel Studios esitteli yhtiön tulevat viidennen vaiheen elokuvat Comic-Con 2022:ssa, joten faneilla on jälleen syitä odotukseen.

Marvel Cinematic Universen (MCU) Phase 4 on vielä kesken, mutta vaihe saatetaan päätökseen loppuvuodesta 2022 Disney Plussassa julkaistavan The Guardians of the Galaxy Holiday Specialin merkeissä. Yhden luvun loputtua toinen voi kuitenkin alkaa, mitä varten yhtiö esitteli suositun leffauniversumin seuraavan vaiheen kaikkine siihen kuuluvine tuotantoineen.

Jos uutinen meni ohi silmien tai kaipaat vain lisätietoja tulevista projekteista, olemme koonneet tämän artikkelin juuri sinua varten. Alapuolelta löydät kaikki tiedot tulevista Marvelin tuotannoista. Olemme pyrkineet keräämään kaikki mahdolliset tiedonmuruset ja varmistetut julkaisupäivät niin uusista MCU-elokuvista kuin Disney Plus -sarjoista.

Phase 5 käynnistyy alkuvuodesta 2023 Ant-Man and the Wasp: Quantumanialla ja päättyy näillä näkymin kesällä 2024 Thunderboltsiin.

Alle olemme koonneet kaiken, mitä fanien tarvitsee tietää Marvelin viidennestä vaiheesta.

Marvel Phase 5: kaikki elokuvat ja sarjat

Marvel on kehittämässä zombivetoista televisiosarjaa What If...? -animaatiosarjan pohjalta. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Tässä ovat kaikki Marvelin Phase 5:n aikana julkaistavat elokuvat ja sarjat:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (17. helmikuuta 2023)

(17. helmikuuta 2023) What If...? - 2. kausi (televisiosarja, alkuvuosi 2023)

(televisiosarja, alkuvuosi 2023) Secret Invasion (televisiosarja, kevät 2023)

(televisiosarja, kevät 2023) Guardians of the Galaxy Volume 3 (5. toukokuuta, 2023)

(5. toukokuuta, 2023) Echo (televisiosarja, kesä 2023)

(televisiosarja, kesä 2023) Loki - 2. kausi (televisiosarja, kesä 2023)

(televisiosarja, kesä 2023) The Marvels (28. heinäkuuta, 2023)

(28. heinäkuuta, 2023) Ironheart (televisiosarja, loppuvuosi 2023)

(televisiosarja, loppuvuosi 2023) X-Men '97 (televisiosarja, loppuvuosi 2023)

(televisiosarja, loppuvuosi 2023) Blade (3. marraskuuta, 2023)

(3. marraskuuta, 2023) Agatha: Coven of Chaos (televisiosarja, loppuvuosi 2023/alkuvuosi 2024)

(televisiosarja, loppuvuosi 2023/alkuvuosi 2024) Daredevil: Born Again (televisiosarja, alkuvuosi 2024)

(televisiosarja, alkuvuosi 2024) Captain America: New World Order (3. toukokuuta 2024)

(3. toukokuuta 2024) Thunderbolts (26. heinäkuuta 2024)

(26. heinäkuuta 2024) Spider-Man: Freshman Year (televisiosarja, 2024)

(televisiosarja, 2024) Marvel Zombies (televisiosarja, 2024)

Marvel Phase 5 -elokuvat

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania saattaa esitella MCU:n seuraavan ison pahiksen. (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Julkaisupäivä: 17. helmikuuta 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania esittelee MCU:n seuraavan ison pahiksen Thanosin jälkeen, Kang the Conquerorin.

Aikamatkaavaa neroa esitti Jonathan Majors yhtenä tämän olomuodossaan Lokin ensimmäisellä kaudella, mutta hänen virallinen valkokankasdebyytti saattaa tarkoittaa merkittäviä muutoksia MCU-universumiin. Grace Randolphin (opens in new tab) ja CineStealthin (opens in new tab) mukaan Kangin MCU-kaari ei myöskään olisi "lineaarinen", vaan näemme eri versioita Kangista tulevissa Phase 5- ja Phase 6 -tuotannoissa.

Kangin ohella Ant-Man 3:een palaavat Paul Rudd ja Evangeline Lilly nimikkohahmoiksi, sekä Michael Douglas, Michelle Pfeiffer ja Kathryn Newton Hank Pymiksi, Janet van Dyneksi ja Cassie Langiksi. Samuel L. Jackson on vihjaillut myös uusivansa roolinsa Nick Furyna, kun taas Quantum Realm on yksi tärkeä paikka elokuvassa.

Legendaarinen näyttelijä Bill Murray saapuu niin ikään tuotantoon, ja hän vihjaili hiljattain olevansa mahdollisesti yksi pahiksista. Raporttien mukaan hän olisi mahdollisesti Krylar. Myös ikoninen Marvel-pahis MODOK tekee valkokangasdebyyttinsä, ja hahmoa esittää raporttien mukaan Ant-Manissa Yellowjacketina nähty Corey Stoll.

Kaksi ensimmäistä osaa ohjannut Peyton Reed palaa ohjaamaan myös kolmannen osan. Elokuvan kuvaukset viimeisteltiin marraskuussa 2021, mutta elokuvaa varten on jouduttu tekemään uusintakuvauksia San Franciscossa (opens in new tab).

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 on viimeinen kerta kun näemme galaksin suojelijat tässä kokoonpanossa. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: 5. toukokuuta 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 päättää James Gunnin ohjaaman trilogian, joka käynnistyi vuonna 2014. Ajallisesti se sijoittuu Thor: Love and Thunderin ja Disney+:n jouluspesiaalin jälkeen.

Näemme mahdollisesti myös joitain kokoonpanomuutoksia, sillä Dave Bautista ei aio palata Draxiksi kolmannen osan jälkeen. Gunn on myös vihjaillut merkittävien hahmojen kuolevan elokuvassa, mutta sen enempää emme sitten siitä tiedäkään. Tiedämme kuitenkin, että Will Poulter on kiinnitetty Adam Warlockiksi, josta vihjailtiin edellisen elokuvan lopussa.

Myös Borat 2:ssa nähty Maria Bakalova (opens in new tab), The Suicide Squadin Daniela Melchior (opens in new tab) sekä Nico Santos ovat liittyneet tuotantoon, mutta heidän hahmoistaan ei ole vielä tietoa.

Comic-Conissa paljastettiin Chukwudi Iwujin esittävän elokuvan pääpahista, High Evolutionarya. Hänellä näyttäisi olevan historiaa Rocketin kanssa, joten saanemme tietää vielä enemmän rakastetusta pesukarhusta.

Elokuvasta nähtiin lisäksi teaseri Comic-Conissa, mutta Gunn sanoo, ettei sitä tuoda julkisuuteen ennen kuin hän on tyytyväinen (opens in new tab) siinä olevien erikoistehosteiden tasoon.

The Marvels

The Marvelsissa voimansa yhdistävät Captain Marvel, Ms Marvel ja Photon. (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Julkaisupäivä: 28. heinäkuuta 2023

Vaikka The Marvels on teknisesti jatkoa Captain Marvelille, Nia DaCostan ohjaama elokuva seuraa kolmea naissupersankaria näiden lyöttäytyessä ensimmäistä kertaa yhteen valkokankaalla.

Brie Larson palaa Carol Danversiksi ja Teyonah Parris Monica Rambeauksi, joka nähtiin ensimmäisessä elokuvassa Carolin parhaan ystävän Marian (Lashana Lynch) tyttärenä. Monica tosin piipahti myös WandaVision-sarjassa, jossa hän sai omat supervoimat, joten kaksikon kohtaamisella on varmasti mielenkiintoiset seuraukset.

Elokuvassa nähdään myös Iman Vellanin esittämän Ms. Marvelin valkokangasdebyytti, mutta hahmo nähtiin alkuvuodesta 2022 omassa Disney+-sarjassa. Zave Ashton on kiinnitetty elokuvan pahikseksi, kun taas Park Seo-joon nähdään toistaiseksi tuntemattomana hahmona. Samuel L. Jackson on vihjaillut myös uusivansa roolinsa Nick Furyna.

Elokuvan kuvaukset on saatu päätökseen, mutta teattereihin se saapuu vasta vuoden päästä.

Blade

Blade tuo ikonisen vampyyrinmetsästäjän MCU:hun. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: 3. marraskuuta 2023

Blade kuultiin ensimmäisen kerran Eternalsin lopussa, mutta hahmoa ei ole vielä nähty valkokankaalla.

Emme tiedäkään tällä hetkellä oikeastaan mitään Bladen omasta MCU-elokuvasta. Viimeisimpien tietojen mukaan kuvaukset alkavat aikaisintaan loppuvuodesta 2022.

Hahmoa esittää Mahershala Ali, ja elokuvan ohjaa Bassam Tariq sekä käsikirjoittaa Stacy Osei-Kuffour. Tuotantoon kiinnitettiin hiljattain myös Delroy Lindo, jonka väitetään esittävän Jamal Afaria. The Direct (opens in new tab) uutisoi puolestaan Milan Rayn saapuneen sivurooliin.

Murphy's Multiverse (opens in new tab) väittää, että elokuvassa Blade keräisi ympärilleen ryhmää vampyyrien metsästykseen. Marvel-vuotaja Grace Randolph (opens in new tab) toteaa puolestaan, että elokuva seuraisi Eternalsin jalanjäljissä ja sijoittuisi useisiin eri ajanjaksoihin.

Marvelin erikoistehosteista vastaavan mielestä Kit Haringtonin esittämä Black Knight saattaa olla mukana tuotannossa, CBR (opens in new tab) uutisoi. Myös Moon Knight -tähti Oscar Isaac haluaisi Midnight Sons -kokoonpanoon (opens in new tab) yhdessä Bladen kanssa. Sarjan tuottaja kertoi TechRadarille, että kyseinen ryhmä saatetaan nähdä MCU:ssa.

Captain America: New World Order

Sam Wilsonin ensimmäinen elokuva Kapteeni Amerikkana nähdäänpian. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: 3. toukokuuta 2024

Marvelin Phase 5 -tuotannossa nähdään uusi Kapteeni Amerikka -elokuva, jonka pääosassa nähdään Anthony Mackien esittämä Sam Wilson.

The Hollywood Reporterin (opens in new tab) mukaan Falcon and the Winter Soldier -sarjasta tuttu Malcolm Spellman vastaa käsikirjoituksesta ja Julius Onah ohjauksesta. Juuri muuta elokuvasta ei tällä hetkellä tiedetä. Tuottaja Nate Moore on tosin vihjaillut (opens in new tab) kyseessä olevan altavastaajakertomus, jossa seuraamme Wilsonin elämää ilman Kostajia.

Entinen Kapteeni Amerikka, Chris Evans, on kumonnut väitteet (opens in new tab), jonka mukaan hänet nähtäisiin elokuvassa sivuroolissa. Emme myöskään tiedä, palaako Sebastian Stanin esittämä Winter Soldier valkokankaalle, vaikka hän on ilmoittanut Extra TV:lle (opens in new tab) olevansa asiasta kiinnostunut.

Thunderbolts

MCU:n ensimmäinen antisankariryhmä on tekemässä tulon valkokankaalle. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: 26. heinäkuuta 2024

Marvelin kehittämää Thunderboltsia kuvaillaan antisankareista koostuvaksi Kostajat-elokuvaksi. Deadlinen (opens in new tab) mukaan Paper Townsin ohjaaja Jake Schreier vastaa tuotoksen ohjauksesta, mutta tuotantoon ei ole kiinnitetty vielä käsikirjoittajaa.

Odotamme näkevämme ryhmässä useita MCU-hahmoja, jotka ovat vähintäänkin moraalisesti arveluttavia. Raporttien mukaan elokuvassa nähtäisiin Black Widowista tutut Yelena Belova ja Taskmaster, Falcon and the Winter Soldierissa nähdyt Baron Zemo ja US Agent, sekä Tim Rothin esittämä Abomination.

US Agentia esittänyt Russell Wyatt on ilmoittanut kiinnostuksensa uusia roolinsa, uutisoi The Digital Fix (opens in new tab). Elokuvassa nähtäneen myös kokonaan uusia hahmoja, kuten sarjakuvista tuttu Dallas Riordan.

Marvel Phase 5 -televisiosarjat

What If…? - 2. kausi

What If...? -sarjan toinen kausi on osa Marvelin viidettä vaihetta. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Alkuvuosi 2023

What If…? -sarjan toinen kausi on jo työstössä Marvel Studiosilla. Sitä johtaa käsikirjoittaja A. C. Bradley ja ohjaaja Bryan Andrew. Toisen tuotantokauden episodeista yksi Gamoraan keskittyvä jakso on jo valmis, sillä se ei mahtunut sarjan ensimmäiselle kaudelle. DiscussingFilm (opens in new tab) on paljastanut joidenkin jaksojen synopsikset, mutta emme pilaa niitä tässä artikkelissa.

Scarlet Witchiä esittävä Elizabeth Olsen on paljastanut lainaavansa äänensä animaatioversiolleen. Comic-Con 2022:ssa Marvel-tuottaja Brad Winderbaum paljasti toisen kauden syventyvän The Watcher -hahmoon.

Sarjan kolmannelle kaudelle on niin ikään näytetty jo vihreää valoa.

Secret Invasion

Secret Invasion paljastaa enemmän skrullien soluttautumisesta ympäri maailmaa. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Kevät 2023

Secret Invasion keskittyy skrulleihin, jotka nähtiin Captain Marvelissa. Sarjan pääosaan on kiinnitetty Ben Mendelsohnin esittämä Talos ja Samuel L. Jacksonin Nick Fury. Kyseessä on Marvelin ensimmäinen crossover-tapahtuma.

Muiden näyttelijöiden osalta myös Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman ja Emilia Clarke on kiinnitetty tuotantoon, minkä lisäksi Martin Freeman, Don Cheadle ja Cobie Smulders uusivat roolinsa Everett K. Rossina, War Machinena ja Maria Hillinä.

The Hollywood Reporterin (opens in new tab) haastattelussa Jackson paljasti puolestaan sarjassa nähtävän enemmän Nick Furyn siviilielämää. Kaikki muu on vielä visusti lukkojen takana, joskin Smulders paljasti sarjan olevan tunnelmaltaan odotettua synkempi, uutisoi Entertainment Weekly (opens in new tab).

Kyle Bradstreet vastaa sarjan käsikirjoituksesta, mutta hänen rinnalleen on tuotu mukaan myös uusia nimiä. Thomas Bezucha ja Ali Selim vastaavat ohjauksesta.

Echo

Echo saa oman sarjan hahmon tehtyä ensikohtaamisensa Hawkeyessa. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Kesä 2023

Hawkeye-sarjassa nähty Alaqua Coxin esittämä Maya Lopez/Echo on saamassa oman Disney Plus -sarjan vuonna 2023. Sen ohjaajaksi on kiinnitetty Sydney Freeland ja Catriona McKenzie.

Sarjan juonesta on saatu myös lyhyt synopsis:

"Echon syntytarina seuraa Maya Lopezia, jonka armoton käyttäytyminen New Yorkissa saavuttaa hänet kotikaupungissaan. Hän joutuu kohtaamaan menneisyytensä, löytämään uusiksi intiaanijuurensa ja hyväksymään perheensä ja yhteisönsä, jos tämä haluaa päästä elämässään eteenpäin."

Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Dervery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene ja Zach McClarnon on kiinnitetty myös tuotantoon. Mallina paremmin tunnetun Braydee Cardinalin kerrotaan niin ikään saapuneen sarjaan, minkä lisäksi Echon isää esittänyt Zach McClarnon tekee kanssa paluun.

Vincent D'Onofrion esittämä Wilson Fisk sekä Charlie Coxin Matt Murdock/Daredevilin uskotaan nähtävän sarjassa pienissä rooleissa, uutisoi The Hollywood Reporter (opens in new tab).

CanWeGetSomeToast väittää Echon sisältävän yliluonnollisia ja mysteerisiä elementtejä, jotka perustuisivat hahmon alkuperäiskansajuuriin.

Loki - 2. kausi

Loki tuo takaisin agentti Mobiuksen ja Sylvien toiselle kaudelle. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Kesä 2023

Tom Hiddlestonin esittämän Lokin paluusta vihjailtiin jo ensimmäisen kauden finaalissa, ja nyt toisen kauden julkaisuikkunaksi on varmistettu kesä 2023. Osa toisen kauden tapahtumista saattaa sijoittua 1960- ja 1970-luvuille päätellen fanin kuvaamasta videomateriaalista (opens in new tab) sarjan kuvauksista.

Hiddlestonin lisäksi sarjaan palaavat Owen Wilson, Sophia Di Martino ja Gugu Mbatha-Raw. Wunmi Mosaku saatetaan myös omassa roolissaan Hunter B-15:nä.

Ensimmäisen kauden käsikirjoituksesta vastannut Michael Waldron jatkaa toisen kauden tuottajana, kun taas Deadlinen (opens in new tab) mukaan kolme jaksoa ensimmäiseltä kaudelta käsikirjoittanut Eric Martin on toisen kauden pääkäsikirjoittaja.

Aaron Moorhead ja Justin Benson vastaavat sarjan ohjauksesta.

Ironheart

Ironheart sijoittuu Black Panther: Wakanda Foreverin jälkeen. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Loppuvuosi 2023

Ironheartissa nähdään Dominique Thornen esittämä Riri Williams, joka nähdään ensin Black Panther: Wakanda Foreverissä. Kuusiosaisen sarjan käsikirjoittaa Chinaka Hodge ja ohjaa Angela Barnes sekä Samantha Bailey. Myös Black Pantherin ohjannut Ryan Coogler on mukana tuotannossa.

In the Heightista tuttu Anthony Ramos liittyi Deadlinen (opens in new tab) mukaan hiljattain tuotantoon, ja The Hollywood Reporter (opens in new tab) uutisoi Lyric Rossin saapuneen mukaan projektiin. Productionlist.com (opens in new tab) vahvistaa puolestaan Harper Anthonyn liittyneen mukaan. Viimeisimpinä kiinnityksenä Deadlinen (opens in new tab) mukaan on Star Warsista tuttu Elden Ehrenreich.

Huhujen osalta Shakira Barrera on vihjaillut Murphy's Multiversen (opens in new tab) mukaan olevan mukana sarjassa, minkä lisäksi sarjan fanitili (opens in new tab) väittää myös Samuel L. Jacksonin esittämä Nick Fury piipahtaisi ruudulla.

Muuta emme sarjasta vielä tiedä. The Illuminerdi väittää tosin The Hoodin olevan sarjan pahis (opens in new tab), minkä lisäksi Obidiah Stanen lapsi olisi mukana tuotannossa. Nämä kannattaa pitää tällä hetkellä kuitenkin huhuina.

X-Men 97

X-Men '97 sijoittuu alkuperäisen sarjan jälkeen. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Loppuvuosi 2023

1990-luvulla nähdyn X-Men: The Animated Seriesin uudelleenherätys, X-Men 97, jatkuu suoraan alkuperäisen sarjan finaalista. Beau DeMayo vastaa Polygonin (opens in new tab) mukaan sarjan käsikirjoituksesta, kun taas JB Ballard auttaa kässärin koordinoinnissa. The Newton Brothers (opens in new tab) sovittaa sarjalle uudet sävellykset, kun taas suurin osa alkuperäisistä ääninäyttelijöistä palaa uusimaan roolinsa Marvel Studiosin (opens in new tab) mukaan.

Brandon Davisin (opens in new tab) mukaan X-Men 97:ssä Magneto on ryhmän uusi johtaja, ja Sunspot, Nightcrawler, Cable sekä Bishop sen uusimmat jäsenet, uutisoi DiscussingFilm (opens in new tab). Muuta sarjasta ei vielä tiedetä.

Ensimmäinen kausi koostuu ComicBook.comin (opens in new tab) mukaan kymmenestä jaksosta, mutta toiselle kaudelle on The Hollywood Reporterin (opens in new tab) mukaan näytetty jo vihreää valoa. Ottaen huomioon, että kuulimme X-Men: The Animated Seriesin ikonisen tunnuskappaleen Ms Marvelissa, toivomme animaatiosarjan toimivan MCU-universumin mutanttien esittelynä ennen näiden valkokangasdebyyttiä.

Agatha: Coven of Chaos

WandaVisionin pahis saa oman sarjansa. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Loppuvuosi 2023/alkuvuosi2024

WandaVisionin fanisuosikiksi nousseen hahmon ympärille rakennettu televisiosarja Agatha: Coven of Chaos tuo Kathryn Hahnin esittämän ilkeän noidan takaisin ruudulle.

Atlanta Filming (opens in new tab) väittää kuvausten käynnistyvän Iso-Britanniassa alkuvuodesta 2023. Uusien näyttelijöiden osalta Amy Poehlerin ja Hannah Waddinghamin kerrotaan liittyneen tuotantoon, uutisoi KC Walsh (opens in new tab).

WandaVisionin kynäilleet Peter Cameron, Cameron Squires ja Laura Donney palaavat pöydän ääreen, minkä lisäksi myös tuottaja Mary Livanos jatkaa toimissaan. Livanosin kanssa tuottajana häärii myös Jac Schaeffer (opens in new tab).

Daredevil: Born Again

Daredevil tekee paluun Disney Plussaan. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Alkuvuosi 2024

Neljä vuotta Netflixin Daredevil-sarjan päättymisestä suosittu sarjakuvahahmo tekemässä paluun omassa MCU-sarjassa. Sarja koostuu peräti 18 jaksosta, joiden kuvausten on määrä käynnistyä toukokuussa 2023, uutisoi Production Weekly (opens in new tab).

Varietyn (opens in new tab) mukaan Matt Corman ja Chris Ord on kiinnitetty tuotantoon ohjaajiksi, kun taas Charlie Cox sekä Vincent D'Onofrio uusivat roolinsa Matt Murdockina/Daredevilinä ja Wilson Fiskinä/Kingpininä. Kaksikko nähtiin jo Spider-Man: No Way Homessa ja Hawkeyessa. Ayelet Zurerin esittämän Vanessan uskotaan myös olevan osa tuotantoa.

MyTimetoShineHello (opens in new tab) väittää Jessica Jonesilla olevan sarjassa sivurooli, ja Charles Murphy (opens in new tab) uskoo Krysten Ritterin palaavan esittämään hahmoa. Emme tiedä näemmekö muita hahmoja Netflixin lakkautetuista sarjoista, tai ovatko ne edes osa virallista kaanonia MCU-universumissa.

Spider-Man: Freshman Year

Hämähäkkimiehen uusi animaatiosarja saapuu Disney Plussaan vuonna 2024. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: 2024

Peter Parkerin opiskeluelämää ja tämän varhaisia sarjakuvajuuria seuraava animaatiosarja on kehitteillä Disney Plussassa. The Illuminerdi (opens in new tab) ei usko Tom Hollandin lainaavan ääntään tälle Parkerille. Tämä ei ole kovin yllättävää, sillä sarjan ei uskota olevan osa MCU-kaanonia, uutisoi ComicBook.com (opens in new tab).

IGN:n (opens in new tab) mukaan Charlie Cox on mukana tuotannossa ja että Matt Murdock/Daredevil on iso osa sarjaa. DiscussingFilmin (opens in new tab) mukaan myös Harry Osborn, Amadeus Cho sekä Nico Minuro ovat Parkerin ystäviä sarjassa. Amazing Spider-Talkin Twitter-tilin mukaan Norman Osborn toimii Peterin opettajana, ja sarjassa nähdään Total Filmin (opens in new tab) mukaan useita pahiksia, kuten Doc Ock, Chameleon, Scorpion sekä Rhino.

Sarjan tuotannon väitetään jo saatetun päätökseen ja seuraava kausi, Sophomore Year, on jo kehitteillä.

Marvel Zombies

Marvel Zombies on sivusarja What If...? -sarjasta tutun tarinan pohjalta. (Image credit: Marvel Studios)

Julkaisupäivä: Vuosi 2024

What If...? -sarjan ensimmäisellä kaudella nähdyn zombijakson pohjalta tehtävä sivusarja tekee MCU-sarjojen osalta historiaa vuonna 2024. Kyseessä on nimittäin ensimmäinen lapsilta kielletty Marvel Studios -tuotanto, joka on IGN:n (opens in new tab) mukaan täynnä "verta ja silppua niin kuin zombisarjalta voi toivoa".

Ohjelma jatkaa suoraan What If...? -sarjan viidennen jakson jälkimainingeista ja seuraa uusien MCU-sankareiden taistelua zombeiksi muuttuneita supersankareita vastaan. Sarjassa nähdään ainakin Shang-Chi, Ms Marvel, Kate Bishop, Yelena Belova ja Red Guardian.

Zombiversioiden osalta luvassa on ainakin Eternalsin Ikaris, Captain Marvel, Okoye, Ghost, Abomination sekä Hawkeye.

Marvel Phase 6 -elokuvat ja sarjat

Näemme kaksi Avengers-elokuvaa Phase 6:n aikana. (Image credit: Marvel Studios)

Vaikka Marvelin Phase 5 -vaiheen tuotanto sai Comic-Con 2022:ssa oikeutetusti suurimman valokeilan, Marvel julkisti myös Phase 6:n ensimmäiset tuotannot.

Olemme koonneet alle kaikki kolme julkistettua elokuvaa, joihin lukeutuu kaksi uutta Avengersia sekä julkaisupäivä odotetulle Fantastic Four -uusioversiolle:

Fantastic Four (8. marraskuuta 2024)

(8. marraskuuta 2024) Avengers: The Kang Dynasty (2. toukokuuta 2025)

(2. toukokuuta 2025) Avengers: Secret Wars (7. marraskuuta 2025)

Jos janoat lisää Marvel-sisältöä, suosittelemme lukemaan meidän oppaamme Marvel-elokuvien katselujärjestyksestä, X-Men-elokuvien katselujärjestyksestä sekä tietenkin MCU:n Phase 4 -elokuvista.