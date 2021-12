Marvel Phase 4: MCU-elokuvien ja -sarjojen julkaisupäivät, multiversumi ja muu

Marvel Cinematic Multiverse (MCM) on saapunut. Aiemmin Marvel Cinematic Universena (MCU) tunnettu elokuvakokonaisuus on muuttanut hieman muotoaan Marvelin neljännen vaiheen (Phase 4) alettua. Uusista kuvioista saatiin jo vihiä muun muassa What If...?-, Loki- ja WandaVision-sarjoissa, mutta multiversumin portit avasi viimein sepposen selälleen Spider-Man: No Way Home.

Hämähäkkimiehen kolmas (ja mahdollisesti viimeinen) MCU-sooloelokuva saapui teattereihin joulukuussa 2021, jolloin myös MCM sai virallisesti alkunsa. Asiat eivät ole sen vuoksi enää koskaan ennallaan, mikä tarkoittaa myös sitä, että meidän Näin katsot Marvel-elokuvat järjestyksessä -artikkelikin muuttuu aikanaan entistä monimutkaisemmaksi.

Silti MCU-universumin 27. elokuva, Spider-Man: No Way Home, toimi samalla vuoden 2021 päättävänä leffana yhtiölle. Onneksi Marvel-fanien ei tarvitse vaipua synkkyyteen, sillä vuosi 2022 tarjoaa taas ison liudan uutta tapitettavaa. Marvel Studios ei ole aikeissa hidastaa tahtiaan, vaan tarjolla on niin uusia elokuvia kuin sarjoja katsottavaksi. Jos siis haluat pikaoppaan Marvelin Phase 4 -tuotannon aikatauluihin, olet saapunut oikeaan paikkaan.

Alapuolelle olemme koonneet kaikki tiedot jokaisesta tulevasta MCU-elokuvasta ja -sarjasta, sekä näiden julkaisupäivästä, multiversumin välisistä kytköksistä sekä näyttelijävalinnoista. Valmistaudu siis sukeltamaan Marvelin neljännen vaiheen multiversumiin!

Marvel Phase 4 - julkaisupäivät

Marvel Phase 4 -julkaisupäivät: lähiaikoina julkaistavat elokuvat ja sarjat

Monille Marvelin tuleville tuotannoille on jo kerrottu niiden virallinen julkaisupäivä, mutta osalla on aavistuksen epämääräisempi julkaisuikkuna.

Alapuolelle olemme koonneet kaikki vahvistetut julkaisupäivän vuonna 2022 julkaistaville elokuville ja sarjoille, sekä listanneet myös muita alustavia julkaisuikkunoita tuleville MCU-projekteille.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (6. toukokuuta 2022)

Thor: Love and Thunder (8. heinäkuuta 2022)

Ms. Marvel (kesä 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (11. marraskuuta 2022)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special (Joulukuu 2022)

Moon Knight (2022)

She-Hulk (2022)

Secret Invasion (2022)

The Marvels (alkuvuosi 2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (5. toukokuuta 2023)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (28. heinäkuuta 2023)

Fantastic Four (ei vielä ilmoitettu)

Blade (ei vielä ilmoitettu)

Marvel Phase 4 -elokuvat

Marvel Phase 4 -elokuvat: kaikki vuonna 2023 julkaistavat MCU-elokuvat

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Julkaisupäivä: 8. toukokuuta 2022

Doctor Strange 2 saapuu teattereihin viisi kuukautta Spider-Man: No Way Homen jälkeen ja tarjoaa meille aavistuksen paremman silmäyksen alkavaan MCM-universumiin.

Benedict Cumberbatch uusii roolinsa Stephen Strangena, ja hänen rinnallaan elokuvassa nähdään Elizabeth Olsenin Scarlet Witch, Benedict Wongin Wong, Chiwetel Ejioforin Baron Mordo sekä Rachel McAdamsin Christine Palmer. Uutena kasvona jatko-osassa nähdään Xochitl Gomezin esittämä America Chavez, joka on itse asiassa melkoisen uusi tuttavuus myös sarjakuvien sivuilla.

Doctor Strange 2:n juonesta ei vielä tiedetä paljoakaan, mutta jotain aavistusta saatiin hiljattain julkaistusta trailerista sekä Backstage.comin julkaisemasta premissistä. Sen perusteella luvassa olisi mielenkääntävä kauhunomainen elokuva, joka mullistaa kaiken tuntemastamme universumista.

Tuotanto on parhaillaan kuvaamassa lisää kohtauksia kuuden viikon mittaisissa uusintakuvauksissa, minkä vuoksi elokuvan alkuperäistä julkaisupäivää siirrettiin tuonnemmaksi.

Thor: Love and Thunder

Julkaisupäivä: 8. heinäkuuta 2022

Thor on toistaiseksi ainoa Kostaja, joka saa neljännen oman elokuvan. Hahmon MCU-kaari jatkuu heinäkuussa 2022, kun Thor: Love and Thunder toimii eräänlaisena minikostajina. Thorin lisäksi elokuvassa nähdään Guardians of the Galaxy, Tessa Thompsonin Valkyrie ja Natalie Portmanin Jane Foster.

Emme tiedä Doctor Strange 2:n tapaan hirveästi vielä Love and Thunderin juonesta, mutta ohjaaja Taika Waititin mukaan elokuva on hakenut inspiraatiota Jason Aaronin Mighty Thor -sarjakuvasta. Siinä Foster saa Thorin kaltaiset voimat syöpähoitojen yhteydessä.

Tiedämme myös, että Christian Bale nähdään elokuvan pahiksena, Gorr the God Butcherina, ja Waititi itse kuvailee Thor 4:ää "villeimmäksi elokuvaksi, jonka hän on koskaan tehnyt".

Black Panther: Wakanda Forever

Julkaisupäivä: 11. marraskuuta 2022

Kenties yksi liikuttavimmista Marvel-elokuvista tällä hetkellä on seuraava Black Panther, joka jatkaa hahmon tarinaa ilman elokuussa 2020 syöpään menehtynyttä päätähti Chadwick Bosemania.

Marvel Studios ei aio kuitenkaan kiinnittää T'Challaksi uutta näyttelijää Bosemanin kunniaksi, vaan sen sijaan ohjaaja Ryan Coogler ja Joe Robert Cole ovat käsikirjoittaneet Wakanda Foreverin juonen peräti viisi kertaa uusiksi. Elokuvan kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä, joten kaksikko näyttäisi löytäneen jonkinlaisen keinon viedä hahmon legendaa eteenpäin.

Lupita Nyongo palaa Nakiaksi, Letitia Wright Shuriksi, Angela Bassett Ramondaksi ja Danai Gurira Okoyeksi, minkä lisäksi myös Martin Freeman ja Winston Duke nähdään niin ikään Everett Rossina ja M'Bakuna. Myös I May Destroy Yousta tuttu Michaela Coel on kiinnitetty toistaiseksi paljastamattomaan rooliin.

Wakanda Foreverissä nähdään myös ensimmäistä kertaa Ironheart, eli Riri Williams, joka luo oman Iron Manin kaltaisen robotin itselleen. Tony Starkin MCU-jatkeeksi tarkoitetulla hahmolla on iso rooli universumin tulevaisuudessa.

Elokuvan kuvaukset on jouduttu toistaiseksi keskeyttämään, kun Letitia Wright joutui onnettomuuden kohteeksi. Kuvausten on määrä jatkua taas ensi vuonna.

The Marvels

Julkaisupäivä: alkuvuosi 2023

Vaikka The Marvels on teknisesti jatkoa Captain Marvelille, Nia DaCostan ohjaama elokuva seuraa kolmea naissupersankaria näiden lyöttäytyessä ensimmäistä kertaa yhteen valkokankaalla.

Brie Larson palaa Carol Danversiksi ja Teyonah Parris Monica Rambeauksi, joka nähtiin ensimmäisessä elokuvassa Carolin parhaan ystävän Marian (Lashana Lynch) tyttärenä. Monica tosin piipahti myös WandaVision-sarjassa, jossa hän sai omat supervoimat, joten kaksikon kohtaamisella on varmasti mielenkiintoiset seuraukset.

Elokuvassa nähdään myös Iman Vellanin esittämän Ms. Marvelin valkokangasdebyytti, mutta hahmo nähdään sitä ennen kuitenkin alkuvuodesta 2022 ilmestyvässä omassa Disney+-ohjelmassa. Hahmo esitelläänkin tarkemmin omassa sarjassaan ennen The Marvelsia.

Zave Ashton on kiinnitetty puolestaan elokuvan pahikseksi, ja kuvaukset jatkuvat Iso-Britanniassa käytyään hiljattain Los Angelesissa ja New Jerseyssä. The Marvelsille ei ole annettu kuitenkaan uutta julkaisuikkunaa sen jälkeen, kun Marvel joutui siirtämään aiempien elokuvien julkaisuja.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Julkaisupäivä: 5. toukokuuta 2023

Yksi kolmesta tällä hetkellä vuodelle 2023 julkaistavaksi tarkoitetusta elokuvista on Guardians 3, joka päättää James Gunnin ohjaaman trilogian.

Elokuva sijoittuu Thor: Love and Thunderin tapahtumien sekä tulevan Disney+-jouluspesiaalin jälkeen. Näemme mahdollisesti myös joitain kokoonpanomuutoksia, sillä Dave Bautista ei aio palata Draxiksi kolmannen osan jälkeen. Gunn on myös vihjaillut merkittävien hahmojen kuolevan elokuvassa, mutta sen enempää emme sitten siitä tiedäkään.

Kuvaukset käynnistyivät marraskuussa 2021 ja niiden odotetaan päättyvän huhtikuussa 2022. Onneksi Guardians 3:n julkaisupäivää ei siirretty, joten se nähdään edelleen toukokuussa 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Julkaisupäivä: 28. heinäkuuta 2023

Toinen Iso-Britanniassa parhaillaan kuvattava tuotanto on Ant-Man and the Wasp: Quantumania, joka saattaa esitellä MCU:n seuraavan ison pahiksen Thanosin jälkeen.

Emme kuitenkaan tiedä elokuvasta vielä mitään, mutta tiedämme, että sen pahiksena nähdään Kang the Conqueror. Aikamatkaavaa neroa esitti Jonathan Majors yhtenä tämän olomuodossaan Lokin ensimmäisellä kaudella, mutta hänen virallinen valkokankasdebyytti saattaa tarkoittaa merkittäviä muutoksia MCU-universumiin.

Kangin ohella Ant-Man 3:een palaavat Paul Rudd ja Evangeline Lilly nimikkohahmoiksi, sekä Michael Douglas, Michelle Pfeiffer ja Kathryn Newton Hank Pymiksi, Janet van Dyneksi ja Cassie Langiksi. Kaksi ensimmäistä osaa ohjannut Peyton Reed palaa ohjaamaan myös kolmannen osan, ja hän on vihjaillut Quantum Realmilla olevan elokuvassa merkittävä rooli.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania julkaistaan pian Guardians 3:n jälkeen, mutta emme tiedä, liittyvätkö nämä jollain tapaa toisiinsa.

Fantastic Four

Julkaisupäivä: ei vielä paljastettu

Tätä neljännen vaiheen elokuvaa on odotettu, sillä Ihmeneloset saapuvat viimein MCU-universumiin. Elokuvasta ei kuitenkaan tiedetä juuri mitään tällä hetkellä, ei edes julkaisuikkunaa.

Spider-Man-elokuvat ohjannut Jon Watts vastaa kuitenkin tuotannosta, mutta hänen kiinnityksen ohella elokuvasta ei tiedetä oikeastaan muuta.

Blade

Julkaisupäivä: ei vielä paljastettu

Emme tiedä tällä hetkellä oikeastaan mitään Bladen omasta MCU-elokuvasta. Hahmoa esittää tosin Mahershala Ali, ja elokuvan ohjaa Bassam Tariq sekä käsikirjoittaa Stacy Osei-Kuffour. Tuotantoon kiinnitettiin hiljattain myös Delroy Lindo.

Blade kuullaan myös ensimmäisen kerran Eternalsin lopputekstien jälkeisessä kohtauksessa, mutta hahmoa ei vielä tuolloin nähdä. Tämä saattaisi kuitenkin viitata siihen, että Kit Haringtonin esittämä Black Knight liittyy jollain tapaa elokuvaan.

Emme kuitenkaan tiedä, milloin tuotannon kuvausten on määrä alkaa tai milloin se edes julkaistaan.

Marvel Phase 4 -televisiosarjat

Marvel Phase 4 -televisiosarjat: kaikki vuonna 2022 julkaistavat Disney+-sarjat

Ms. Marvel

Julkaisupäivä: kesä 2022

Ms. Marvelin oli määrä ilmestyä jo vuonna 2021, mutta sittemmin se siirrettiin kesälle 2022. Sarja esittelee sarjakuvakustantamon ensimmäisen muslimisupersankarin, Kmala Khanin (Iman Vellani), MCU-universumiin.

Supersankarihahmojen osalta Khan on virkistävä tuulahdus, jolla on Hämähäkkimiehen kaltainen hyvin täyteläinen syntytarina. Sarja myös liittyy jollain tapaa tulevaan The Marvels -elokuvaan.

Sarjan kuvaukset päättyivät toukokuussa 2021, mutta emme ole silti kuulleet tai nähneet sarjasta mitään.

Moon Knight

Julkaisupäivä: 2022

Moon Knight kertoo Marc Spectorista, dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä kärsivästä supersankarista. Hahmon rooliin on kiinnitetty Oscar Isaac, joka saa vastaansa elokuvan pahikseksi kiinnitetyn Ethan Hawken. Isaacin odotetaan esittävän hahmostaan useita eri persoonia, minkä lisäksi egyptiläinen ikonografia on isossa roolissa sarjan visuaalisen ilmeen suhteen.

Moon Knightin tuotanto päättyi lokakuussa, ja näimme sarjasta silmäyksen Disney+ Day -päivänä. Sen perusteella luvassa saattaisi olla asteen aikuismaisempaan makuun toteutettu väkivaltainen sarja, joka julkaistaan vuoden 2022 aikana.

Kevin Feigen mukaan hahmo nähdään tulevaisuudessa myös MCU-elokuvissa, mutta emme tiedä vielä tarkemmin missä.

She-Hulk

Julkaisupäivä: 2022

She-Hulkin pitäisi tuoda oman mausteen MCU-universumiin. Tatiana Maslany on kiinnitetty Bruce Bannerin serkuksi, Jennifer Waltersiksi, joka nähdään puolituntiseksi lakikomediaksi kuvatussa sarjassa. Inspiraatioksi on kerrotty Dan Slottin sarjakuva 2000-luvun puolivälistä.

Mark Ruffalon esittämä Banner/Hulk sekä Tim Rothin Abomination nähdään myös sarjassa. Mahdollisesti myös muita tuttuja hahmoja saattaa vilahdella syytettävänä, jos sarjakuvaan on luottaminen. Jameela Jamil esittää elokuvan pahista, Titania, joka on Abominationin lailla hyvä vastus Waltersin She-Hulkille.

Moon Knightin lailla sarjasta nähtiin ensimmäinen vilaus Disney+ Day -päivänä.

Secret Invasion

Julkaisupäivä: 2022

Tämä sarja saattaa olla valtava. Secret Invasion keskittyy skrulleihin, jotka nähtiin Captain Marvelissa. Sarjan pääosaan on kiinnitetty Ben Mendelsohnin esittämä Talos ja Samuel L. Jacksonin Nick Fury. Myös Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman ja Emilia Clarke on kiinnitetty tuotantoon. Raporttien mukaan luvassa olisi Avengers-leffojen tasoinen tapahtuma MCU-universumissa.

"Sarja seuraa skrullien osastoa, joka on soluttautunut kaikkiin eri tasoihin Maassa", Kevin Feige kuvaili sarjaa joulukuussa 2020. Jacksonin mukaan sarjan kuvaukset ovat jo alkaneet, ja Disney+ Day -päivänä nähtiin vilaus näyttelijän esittämästä harmaapartaisesta Furysta.

Guardians of the Galaxy Holiday Special

Julkaisupäivä: Joulukuu 2022

Tämän odotetaan olevan alle 40-minuuttinen erikoisjakso, jonka ohjaa ja käsikirjoittaa James Gunn. Elokuvien päähahmot nähdään sarjan riitapukareina, minkä lisäksi jakson kerrotaan olevan kaanonia ja sijoittuvan ennen kolmatta Guardians of the Galaxy -elokuvaa.

Kuvaukset tehdään kuitenkin samanaikaisesti kolmannen elokuvan kanssa, joten ne alkanevat todennäköisesti pian. Julkaisupäivä on näillä näkymin joulukuu 2022.

Marvel Phase 4 - muut projektit

Marvel Phase 4: mitä muita ohjelmia on kehitteillä?

Yksikään seuraavista projekteista ei ole saanut vielä virallista julkaisupäivää, mutta niiden on vahvistettu olevan kehitteillä:

Ironheart

Sarjan julkaisupäivää ei ole vielä paljastettu, mutta Disney+ on tekemässä Ironheartista omaa tuotantoa. Kuusiosaisen sarjan käsikirjoittaa Chinaka Hodge, ja sen pääosan Riri Williamsina nähdään Dominique Thorne. Hahmo tekee sitä ennen kuitenkin debyytin Black Panther 2:ssa. Muuta emme sarjasta vielä tiedä.

Armor Wars

Don Cheadlen esittämä James Rhodes/War Machine tekee paluun omassa Disney+-sarjassa, joka perustuu samannimiseen sarjakuvaan. Kuvausten on määrä alkaa vuonna 2022, ja se sijoittuu Avengers: Endgamessa tapahtuneen Tony Starkin kuoleman jälkeiseen aikaan. Käsikirjoituksesta vastaa Girls-kirjuri Yassir Lester.

Nimeämätön Wakanda-televisiosarja

Wakandan erillinen spinoff-sarja julkistettiin helmikuussa 2021. Sen kehityksestä vastaa ohjaaja-käsikirjoittaja Ryan Coogler, jonka lisäksi myös Danai Gurira aikoo uusia roolinsa Okoyena. Emme tiedä sarjasta kuitenkaan muuta.

What If…? - 2. kausi

What If…? -sarjan toinen kausi on jo työstössä Marvel Studiosilla. Sitä johtaa käsikirjoittaja A. C. Bradley ja ohjaaja Bryan Andrew. Toisen tuotantokauden episodeista yksi Gamoraan keskittyvä jakso on jo valmis, sillä se ei mahtunut sarjan ensimmäiselle kaudelle. Osa on puolestaan viimeistelyä vaille valmiita, kun taas muut kaipaavat vielä hieman lisäväriä.

Emme kuitenkaan usko sarjan toisen kauden ilmestyvän kuin aikaisintaan vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.

Loki - 2. kausi

Tom Hiddlestonin esittämän Lokin paluusta vihjailtiin jo ensimmäisen kauden finaalissa, mutta emme tiedä vielä, milloin sarjan kuvauksia aiotaan jatkaa.

Hiddlestonin lisäksi sarjaan palaavat todennäköisesti Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha-Raw ja Sophia Di Martino. Ensimmäisen kauden käsikirjoituksesta vastannut Michael Waldron jatkaa toisen kauden kässärin parissa.

I Am Groot

I Am Groot julkistettiin joulukuussa 2020, ja sarja seuraa Guardians of the Galaxyn fanisuosikkia tämän kasvaessa pienestä taimenesta Avengers: Infinity Warissa ja Endgamessa nähtäväksi teiniksi.

Sarja koostuu useista lyhytelokuvista, jotka esittelevät samalla uusia ja epätavallisia hahmoja ympäri galaksia. Groot joutuukin eriskummallisiin tilanteisiin, joten odotettavissa on jännitystä ja hauskuutta.

I Am Grootin animaatiojäljen lupaillaan olevan fotorealistinen, ja sarjan tuotanto käynnistyi elokuussa 2021. Sen ohjaa Kirsten Lepore. Sarja on osa Phase 4 -vaihetta, mutta sille ei ole annettu vielä julkaisupäivää.

Marvel Phase 4: Disney+ Day -päivän julkistukset

Marvel esitteli liudan uusia Disney+-sarjoja, joita yhtiöltä on tarkoitus ilmestyä tulevina vuosina. Emme kuitenkaan tiedä näistä sen enempää saati milloin niiden julkaisupäivät on.

Tämän sivun lista kuitenkin paljastaa, että Marvel-tuotannoista ei ole lähivuosina pulaa.