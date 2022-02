Secret Invasion: uutiset, huhut, näyttelijät ja muut tiedot tulevasta Marvel-sarjasta

Secret Invasion on seuraava merkittävä palapelin osa Marvel Cinematic Universessa (MCU).

Tulossa oleva supersankarisarja perustuu Brian Michael Bendisin ja Steve McNivenin vuonna 2008 julkaistuun sarjakuvaan, jonka pohjalta saatamme nähdä yhden viidestä vuodelle 2022 saapuvasta Disney+:n MCU-sarjasta. Luvassa onkin todennäköisesti melkoinen hittisarja, sillä sarjalla on liitoksia niin vuonna 2019 julkaistuun Captain Marvel -elokuvaan kuin muihin MCU-tuotantoihin, siinä nähdään isoja nimiä näyttelijärintamalla ja sillä on potentiaalia kääntää koko MCU päälaelleen.

Vaan mitä tiedämme tällä hetkellä Secret Invasionista? Sarjaa kuvaillaan parhaiten, joten sen julkaisu saattaa venähtää vuoden 2023 puolelle. Marvel Studios ei ole kuitenkaan kommentoinut asiaa, joten toivomme sen saapuvan edelleen vuoden 2022 aikana.

Se ei ole onneksi ainoa asia, jonka tiedämme odotetusta sarjasta. Olemme koonneet alapuolelle kaiken, minkä tiedämme tästä tulevasta Marvel Phase 4 -projektista. Näihin lukeutuvat näyttelijät, mahdollinen juoni ja liitokset aiempiin ja tuleviin MCU-tuotantoihin. Kannattaa kuitenkin huomioida, että alla oleva voi sisältää joitain spoilereita Secret Invasionista. Käsittelemme myös aiheeseen liittyviä sarjakuvia sekä siihen liittyviä MCU-elokuvia ja sarjoja, joten myös näiden osalta artikkelissa saattaa olla spoilereita.

Secret Invasionin julkaisupäivä

Secret Invasionon julkaisupäivä: mitä tiedämme

Maria Hill on valmiina toimintaan Spider-Man: Far From Homessa. (Image credit: Marvel Studio)

Secret Invasionille ei ole annettu julkaisupäivää. Kun sarja julkistettiin ensimmäisen kerran, sen odotettiin saapuvan vuoden 2022 aikana. Marvel Studiosin japaninkielinen sivu jopa vahvisti tämän, kuten The Cosmic Circus uutisoi.

Kyseisen lipsahduksen jälkeen Secret Invasion on tosin poistettu kyseisen sivun julkaisulistalta. Emme tiedä, tarkoittaako tämä sitä, ettei sarjaa nähdä tänä vuonna, vai haluaako Marvel kenties pitää pelivaran itsellään sarjan julkaisuikkunan suhteen.

Tällä hetkellä jälkimmäinen vaihtoehto tuntuu kuitenkin todennäköisemmältä. Secret Invasionin kuvaukset alkoivat syyskuussa 2021, ja useat sosiaalisen median tileillä julkaistut viestit kertovat kuvausten tapahtuneen Leedsissa, Lontoossa ja Halifaxissa. The Hollywood Reporter uutisoi lisämateriaalia kuvattavan ympäri Eurooppaa myöhempänä ajankohtana.

Emilia Clarke outside of Piece Halls right now on set of SECRET INVASION.(via: @intelligencyco) pic.twitter.com/MT7nfhbO4WJanuary 27, 2022 See more

Secret Invasion saattaisi siten ennättää julkaisukuntoon huhutulle loppuvuoden 2022 julkaisuikkunaan. Kuvauksia on tehty jo viimeiset viitisen kuukautta, joten huolimatta valloillaan olevasta pandemiasta materiaalia pitäisi olla kertynyt jo riittävästi. Marvel-vuotaja Charles Murphyn mukaan sarjan kuvaukset on jo melkein purkissa. Samuel L. Jackson vahvisti myös Instagramissa, että sarjan kuvaukset siirtyivät hiljattain Lontooseen, joten pääkuvaukset saattavat olla loppusuoralla.

A post shared by Samuel L Jackson (@samuelljackson) A photo posted by on

Silti Secret Invasion tarvitsee vielä pitkän jälkituotantoajan kuvausten jälkeen. Se voi kestää vielä kuukausia, minkä lisäksi sarjaan saatetaan kaivata lisää materiaalia kuvattavaksi. Puhumattakaan mahdollisista muista esteistä. Jos näitä tapahtuu, emme usko näkevämme Secret Invasionia kuin aikaisintaan alkuvuodesta 2023. Toivottavasti näin ei kuitenkaan kävisi.

Secret Invasionin näyttelijät

Secret Invasionin näyttelijät: kuka esittää ketäkin?

Talos juo limua Captain Marvelissa (Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasionin näyttelijäkiinnitykset ovat vakuuttavan kovaa luokkaa, vaikka kiinnityksiä itsessään ei ole montaa. Tosi ainoastaan kolmen näyttelijän hahmot on toistaiseksi paljastettu.

Samuel L. Jackson on Nick Fury

Ben Mendolsohn on Talos

Cobie Smulders on Maria Hill

Emilia Clarke - ei vielä paljastettu

Olivia Colman - ei vielä paljastettu

Kingsley Ben-Adir - ei vielä paljastettu

Killian Scott - ei vielä paljastettu

Christopher McDonald - ei vielä paljastettu

Carmen Ejogo - ei vielä paljastettu

Irina Kara - ei vielä paljastettu

Jackson uusii roolinsa SHIELD:n entisenä johtajana Nick Furynä, jota hän on näytellyt jo vuoden 2008 Iron Manista alkaen. Hänet nähtiin viimeksi Spider-Man: Far From Homessa, jossa Fury vietti lomaa skrullien avaruusaluksella. Emme tiedä, miten Secret Invasion liittyy hänen viimeisimpään valkokangasvierailuun, mutta tiedämme hänen näyttävän sarjassa erilaiselta.

Marraskuussa 2021 vietetyn Disney Plus Day -päivän aikana julkaistussa mainoskimarassa nähtiin Furyllä pitkä harmaa parta, eikä hahmo enää käyttänyt silmälappua.

Nick Fury silmäilee katsojaa. (Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Furyn rinnalla sarjassa nähdään Ben Mendelsohnin esittämä Talos ja Cobie Smuldersin Maria Hill. Talos nähtiin viimeksi niin ikään Far From Homessa, jossa hän oli naamioitunut Hämähäkkimiestä auttavaksi Furyksi. Hilliä ei ole nähty elokuvissa sitten Avengers: Endgamen. Tosin hahmo nähtiin niin ikään Far From Homessa, mutta häntä esitti valeasussa Talosin vaimo, Soren.

Muiden näyttelijöiden roolihahmoja ei ole vielä paljastettu, mutta heistä on liikkunut runsaasti huhuja.

Emilia Clarke (Game of Thrones) esittää Charles Murphyn mukaan supervoimilla varustettua vakoojaa. Fanit uskovatkin hänen olevan ulkoavaruuden muukalaisiin erikoistuneen SWORD-organisaation johtajaa, Abigail Brandia. Entertainment Weeklylle antamassaan haastattelussa Clarke vitsaili olevansa "peloissaan" paljastaakseen mitään hänen hahmostaan ja lisäsi: "Ensimmäiset ihmiset, joiden kanssa puhuin Marvelilla, olivat heidän turvallisuustiimi ja olen vakuuttunut, että joku seisoo minun taloni ulkopuolella. Siellä on parkkeerattu auto ollut jo pitkän aikaa, ja olen aivan varma, että hän on vakooja."

Oscar-voittaja Olivia Colmanin (The Favourite, The Lost Daughter) kerrotaan esittävän "merkittävää tekijää", jolla on "furymainen" luonne, uutisoi Charles Murphy. Sen perusteella fanit spekuloivat näyttelijän olevan mahdollisesti Veranke, skrullien kuningatar.

Deadlinen mukaan Kingsley Ben-Adirin (One Night in Miami) huhullaan esittävän sarjan pääpahista. Hänen esittämän hahmon identiteetti ei ole kuitenkaan selvillä, mutta raporttien mukaan hän esittää skrullien joukoissa vakuuttavaksi johtajaksi noussutta hahmoa. Secret Invasion News -fanitilin mukaan hän kohtaisi Jacksonin esittämän Furyn jossain vaiheessa sarjaa.

Kingslay Ben-Ad will go toe to toe with Sam Jackson. This is a major role on par with the two leads (Samuel L Jackson and Ben Mendelsohn).. He came up the ranks with SKRULL COMMANDING. pic.twitter.com/gDWlZxwDY0July 11, 2021 See more

Muiden sivunäyttelijöiden osalta Secret Invasion News väittää, että Christopher McDonald (Hacks, Happy Gilmore) esittää Fox Newsin Tucker Carlsonin tyylistä toimittajaa. The Directin mukaan Killian Scott (Ripper Street, Love/Hate) on puolestaan Fiz-niminen skrulli, kun taas Carmen Ejogon (Fantastic Beasts, Your Honor) roolia ei ole vielä kerrottu. Venäläisnäyttelijä Irina Kara (Psycho) in nähty niin ikään Secret Invasionin kuvauspaikalla Redditin mukaan, mutta kukaan ei tiedä vielä hänen mahdollista roolihahmoa.

Sen sijaan tiedämme, ettei Daisy Johnson/Quake ole sarjassa mukana, vaikka hahmoa esitti Chloe Bennet ABC:n MCU-universumiin kuulumattomassa Agents of SHIELD -sarjassa. Johnsonin hahmolla on iso rooli alkuperäisessä Secret Invasion -sarjakuvassa, mutta Bennet on itse sanonut, ettei häntä nähdä Secret Invasionissa näyttelijän oman Instagram-videon perusteella.

Secret Invasionin juoni

Skrullit ovat valmiita näyttäytymään. (Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasionin juoni: mistä sarja kertoo?

Näin sarjaa kuvaillaan Disney+ Originals -verkkosivuilla: "Secret Invasion on juuri julkistettu Disney+-sarja. Valtava sarjakuvatapahtuma esittelee muotoaan muuttavat skrullit, jotka ovat soluttautuneet Maahan jo vuosien ajan."

Synopsiksesta ei irtoa paljoakaan, mutta tiedämme, ettei Secret Invasion ole niin suuri kuin sen inspiraationa toiminut sarjakuva. ComicBook.comin kanssa tammikuussa 2021 aiheesta keskustellut Marvel Studiosin pomo Kevin Feige paljasti, että Secret Invasion on sarjakuvaansa pienempi tapaus: "Sarjakuvassa oli enemmän hahmoja kuin Endgamessa, joten [se ei ole kooltaan isompi]."

Sarjan näyttelijäkiinnitysten perusteella uskomme Secret Invasionin jatkavan Captain Marvelissa ja Spider-Man: Far From Homessa alkanutta tarinakaarta. Molemmissa elokuvissa nähtiin skrulleja jossain määrin, joten ne toimivat ilmiselvinä lähtöalustoina Secret Invasionille.

Mielenkiintoisena tiedonmurusena Secret Invasion oli alun perin tarkoitus sovittaa elokuvaksi ennen kuin siitä tehtiin Disney+-sarja. Colliderille tammikuussa 2021 keskustellut Feige paljasti Secret Invasionin "poliittisen vainoharhaisuuden" olevan asia, jota Marvel oli halunnut tutkia jo pidemmän aikaa. Feige sanoikin: "Halusimme tehdä siitä sarjan, koska se antaa meille mahdollisuuden lähestyä aihetta ennennäkemättömällä tavalla."

Kuulemamme perusteella luvassa näyttäisi olevan vakoojatrilleri, joka muistuttaisi hieman Captain America: The Winter Soldieria. Tämä kävisi järkeen ottaen huomioon, että osa näyttelijöistä esittää huhujen mukaan vakoojia. Luvassa on myös runsaasti toimintaa ja räjähdyksiä, jos epävirallisiin kuviin kuvauspaikalta on luottaminen.

Footage of the Explosion at the National Unity Day scene being shot that shows the aftermath hurting and endangering civilians. (via: @bishopluvbot) pic.twitter.com/qBtY1nGGTuJanuary 27, 2022 See more

Osa Iso-Britanniassa kuvatuista kohtauksista saattavat toimia sarjassa myös tapahtumapaikkana Venäjälle sijoittuviin kohtauksiin. Eräässä vuotaneessa kuvassa Leedsissa sijaitseva Piece Hall toimii taustana National Unity Daylle, joka on vuosittainen Venäjällä järjestettävä pyhä. Secret Invasion saattaa siten matkata valtiosta ja mahdollisesti planeetalta toiseen, kun Fury, Talos ja kumppanit reissaavat sarjan tiimellyksessä.

Piece Hall is Russia! pic.twitter.com/5DxgN5NKIWJanuary 25, 2022 See more

Ja koska skrullit voivat muuttaa muotoaan, saatamme nähdä sarjassa muitakin MCU-hahmoja cameo-rooleissa. Sarjakuvassa paljastettiin, että osa Maan suurimmista supersankareista olivat itse asiassa skrulleja, jotka vain esittivät olevansa vuosien ajan supersankareita.

Tämä vivahde saatetaan tuoda mukaan Secret Invasioniin, sillä luotettavana Marvel-vuotajana tunnettu MyTimeToShineHello kertoo sarjassa nähtävän "joitakin supersankareita".

Tiedämme myös, että Secret Invasion koostuu kuudesta jaksosta, mikä tuntuu olevan Disney+:n MCU-sarjojen vakio ainakin Lokin ja Moon Knightin perusteella.

Secret Invasionin traileri

Secret Invasionin traileri: onko se jo nähtävillä?

Nick Fury ei pidä näkemästään. (Image credit: Marvel Studios)

Ei, emmekä näe sellaista vielä pitkään aikaan. Päivitämme tämän kohdan, kun ensimmäinen traileri julkaistaan.

Secret Invasion: MCU:n tulevaisuus

Secret Invasion: miten se vaikuttaa MCU:hun?

Monica Rambeau näyttää huolestuneelta WandaVisionin finaalissa. (Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasion jatkaa Captain Marvelissa ja Far From Homessa käynnistynyttä tarinakaarta. Siinä nähdään myös WandaVisionissa käynnistynyt tarina, jossa Monica Rambeau/Photon (Teyonah Parris) kohtasi kauden finaalissa skrullin. Nimettömänä pysynyt skrulli kertoi Rambeaulle, että hänen äitinsä ystävä haluaa tavata Monican, ja monet fanit spekuloivat kyseisen "ystävän" olevan Nick Fury.

Kyseistä mysteeriä ei ole vieläkään ratkaistu, joten Rambeau saatetaan hyvinkin nähdä Secret Invasionissa. Tiedämme varmuudella, että Rambeaulla on merkittävä rooli The Marvels -elokuvassa yhdessä Captain Marvelin ja Ms. Marvelin kanssa.

Secret Invasion saattaa vaikuttaa myös muihin tuleviin MCU-tuotantoihin. Marvelin sijoittajille pitämässään 2020 Investor Dayssa Feige paljasti, että Secret Invasion liittyy suoraan tuleviin MCU-elokuviin, uutisoi Mashable. Näistä yksi saattaa hyvinkin olla The Marvels, mutta mahdollisesti myös Ant-Man 3 sekä Fantastic Four voivat hyvinkin olla tulilinjalla. Emme kuitenkaan voi tehdä toistaiseksi muuta kuin odottaa ja spekuloida, millaiset vaikutukset Secret Invasionilla on MCU:hun.