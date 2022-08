Odotettu Secret Invasion tekee ensi vuonna Marvel-sarjahistoriaa

Ensi vuonna Disney+-palvelussa julkaistava Secret Invasion on näillä näkymin historiallinen Marvel Cinematic Universe -sarja.

Vuonna 2023 julkaistava minisarja on ensimmäinen Marvel-televisiosarja, joka kantaa nimeä "crossover event". Crossoverit ovat viihdealalla tapahtumia, joissa kaksi eri ohjelmaa yhdistävät voimansa määräajaksi. Esimerkiksi huippusuositussa Fortnite-pelissä on nähty useita yhteistöitä, joissa muun muassa Marvelin, Star Warsin ja suosittujen elokuvasarjojen hahmoja on tuotu peliin.

Secret Invasionin kohdalla termi viittaa mahdollisesti siihen, että kyseessä on ensimmäinen Disney+-sarja, jolla on liitoksia Marvelin tuleviin elokuviin. Kutkuttava termi mainitaan Disney Plus Originals -sivuilla (opens in new tab), joskaan siellä ei mainita, mihin tuotoksiin sarja on kytköksissä.

Toistaiseksi Disney Plussan MCU-tuotanto on koostunut pääasiassa itsenäisistä tarinoista, jotka ovat toisinaan levinneet Marvel-elokuviin saakka. Esimerkiksi Marvelin Phase 4 -vaiheen käynnistänyt WandaVision kertoi täysin itsenäisen tarinan sekä vihjaili Wandan osuudesta myöhemmin julkaistussa Doctor Strange and the Multiverse of Madness -elokuvassa.

Secret Invasion on kuitenkin ensimmäinen Marvel-sarja, jossa termiä "crossover event" on ylipäätään käytetty. Niin Hawkeye kuin Ms Marvel julkaistiin ilman crossover-viitteitä, vaikka ne pohjustavat tulevat Echo- ja The Marvels -projektit. Tämän perusteella Secret Invasion saattaakin olla paljon merkittävämpi Marvel-sarja kuin alkujaan luultiin.

Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen crossover-tapahtuma edes Disney Plus -sarjojen osalta. Yhtiön Star Wars -universumiin sijoittuvat televisiosarjat ovat osa isompaa tarinakaarta, johon kuuluvat niin The Mandalorian, The Book of Boba Fett ja Ahsoka. Ehkä Marvel on seuraamassa Lucasfilmin jalanjäljissä.

Secret Invasionin pääosassa nähdään Samuel L. Jackson Nick Furyna, joka ryhtyy tutkimaan muotoaan muuttavien skrullien levittäytymistä Maahan. Sarjan muissa palaavissa rooleissa nähdään Ben Mendelsohn Talosina ja Cobie Smulders agentti Maria Hillinä. Muihin rooleihin on kiinnitetty Emilia Clarke, Olivia Colman ja Kingsley Ben-Adir.

Sarjan oli alkujaan määrä ilmestyä jo tänä vuonna, mutta nyt yhtiön uudeksi julkaisupäiväksi on ilmoitettu kevät 2023. Sarja on osa Marvelin Phase 5 -tuotantoa. Sarjan uusintakuvauksia järjestetään parhaillaan Lontoossa, sillä Jackson kertoi palaavansa Iso-Britanniaan kuvatakseen uusia kohtauksia sarjaa ja The Marvelsia varten. Näyttelijä on vihjaillut myös Furyn kohtalosta MCU:n tulevaisuudessa, joten näemme hahmoa todennäköisesti muissakin Phase 5 -tuotannoissa.

Miten Secret Invasion vaikuttaa MCU:hun?

Secret Invasionilla saattaa olla kytköksiä useisiin eri MCU-tuotantoihin. (Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasionin crossover-kuvioista johtuen kyseessä saattaa hyvinkin olla eräänlainen pienempi Avengers-projekti, jossa näemme useita MCU:sta tuttuja supersankareita ja hahmoja. Esimerkiksi Don Cheadlen War Machine ja Martin Freemanin Everett K Rossin kerrotaan jo piipahtavan sarjassa, emmekä pidä täysin mahdottomana, että näkisimme sarjassa myös muita tunnetumpia sankareita.

Sarja saattaa olla mahdollisesti myös ensimmäinen avoimeksi jäävä Marvelin Disney+-sarja. Jos sen on tarkoitus käynnistää tapahtumia tulevien Phase 5 -projektien, kuten The Marvelsin ja Captain America: New World Orderin, osalta, sarja itsessään ei välttämättä tarvitse selkeää loppua. Tarinat jatkuisivat tällöin muissa tulevissa Marvel-tuotannoissa.

Odotettu tuotanto jatkaa vuonna 2019 julkaistun Captain Marvelin jalanjäljistä, jossa supersankari johdatti Talosin ja muut skrullit etsimään uutta kotia universumista. Koska Talos on yksi sarjan päähenkilöistä, Secret Invasionilla on todennäköisesti vahvat kytkökset The Marvelsiin.

Huhujen mukaan Secret Invasion saatetaan julkaista kahdessa osassa, jolloin toinen puoli nähtäisiin ennen The Marvelsia ja toinen tämän jälkeen. Tällöin crossover-nimitys tuntuisi entistä perusteellisemmalta, kunhan huhut vain pitävät paikkaansa.

Seuraavan Captain America -elokuvan New World Order -lisänimi saattaa puolestaan viitata siihen, että skrullit johtavat tärkeimpiä hallituksia, armeijoita ja mahdollisesti esiintyisivät jopa supersankareina. Näin tapahtumat menevät ainakin Secret Invasion -sarjakuvassa. Siten Secret Invasionissa saatetaan nähdä myös Anthony Mackien esittämä uusi Kapteeni Amerikka.

Myös tulevalla Thunderboltsilla voi olla kytköksiä Secret Invasioniin. Julia Louis-Dreyfusin esittämä Contessa Fontaine on ollut eräänlainen anti-Fury viimeisissä Marvel-elokuvissa, joten hän saattaa olla perustamassa varsinaista Thunderbolts-organisaatiota kasaan. Ryhmä voi hyvinkin vastata hallitukseen soluttautuneiden skrullien poistosta osana tiimiä, joka tekee hommia hallitukselle pimeänä. Toisin sanoen täydellinen virka antisankareista ja superroistoista koostuvalle ryhmälle.

Secret Invasioniin on tosin vielä aikaa, joten emme tiedä pitkään aikaan, miten sen tapahtumat vaikuttavat laajempaan MCU-universumiin. Sitä ennen muistoja voi tosin verestää nykyisten Marvel-elokuvien parissa.