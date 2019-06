Apple julkaisi iOS 13:n, uuden Mac Pron, iPadOS:n ja paljon muuta

Apple julkaisi eilisen Worldwide Developers Conferencen (WWDC) aikana paljon enemmän kuin kukaan osasi odottaa.

Tyypillisesti lähinnä ohjelmistopuoleen keskittyvässä tapahtumassa esiteltiin päätähti iOS 13:n lisäksi täysin uusi iPadeille optimoitu iPadOS-käyttöjärjestelmä sekä päivitykset watchOS- ja tvOS-käyttöjärjestelmiin. Kaikkein suurin yllätys oli kuitenkin se, että yhtiö paljasti tilaisuudessa myös kauan odotetun Mac Pron ja sille suunnatun Pro Display XDR -näytön.

iOS 13

Apple esitteli odotetusti uuden iOS 13:n. (Kuva: TechRadar)

iOS 13 tuo mukanaan lukuisia uusia päivityksiä erityisesti kevyeksi päivitykseksi jääneeseen iOS 12:een verrattuna. Yksi odotetuimmista päivityksistä on koko käyttöjärjestelmän laajuinen tumma teema.

Apple on tuonut käyttöjärjestelmäänsä myös uuden Sign in with Apple -toiminnon, joka mahdollistaa kirjautumisen erilaisiin verkkopalveluihin samaan tapaan kuin Facebook- tai Google-tunnuksilla. Toiminnon avulla käyttäjän ei siis tarvitse luoda erillisiä käyttäjätunnuksia kaikille verkkosivustoille. Valmistaja painotti myös sitä, ettei toiminto lähetä palveluihin muuta kuin aivan välttämättömät tiedot.

iOS 13 sai myös eleitä hyödyntävän QuickPath-näppäimistön ja 30 prosenttia nopeamman Face ID:n. Ohjelmat pakkautuvat nyt 50 prosenttia pienemmiksi ja käyttöjärjestelmäpäivitykset 60 prosenttia pienemmiksi. Nykyiseen tallennustilaasi tulee siis mahtumaan entistä enemmän sovelluksia.

macOS Catalina

macOS Catalinan suurin uudistus on uusi Catalyst-rakenne, joka mahdollistaa iPad-sovellusten helpon kääntämisen macOS:lle. Applen esittelemät kolmansien osapuolten ohjelmat vaikuttivat demotilaisuudessa lupaavilta, ja uudistus edistää merkittävästi macOS:n ja iPadOS:n (entisen iOS:n) integraatiota. Apple ilmoitti myös jakavansa iTunesin erillisiin Music-, Podcast- ja TV-sovelluksiin.

Yksi macOS Catalinan hyödyllisimmistä ominaisuuksista on mahdollisuus käyttää iPadia ulkoisena näyttönä uuden Sidecar-toiminnon ansiosta. Markkinoilla on toki ollut jo ennestäänkin jonkin verran kolmansien osapuolten sovelluksia tämän toteuttamiseen, mutta käyttöjärjestelmään sisäänrakennettu toiminto parantaa käyttökokemusta entisestään. Monilla Mac-käyttäjillä on iPad jo ennestään, joten on mukavaa, että tablettia saa jatkossa hyödynnettyä kätevänä lisänäyttönä.

iPadOS

Uusi iPadOS-käyttöjärjestelmä. (Kuva: TechRadar)

iPadOS oli yksi WWDC 2019:n kiinnostavimmista julkaisuista. Apple päätti nimittäin vihdoinkin julkaista erityisesti iPadille tarkoitetun käyttöjärjestelmän aiemman iOS-mobiilikäyttöjärjestelmän sijaan.

iPadOS on rakennettu täysin uusin perustein ja muistuttaa aiempaa enemmän tietokoneen käyttöjärjestelmää. Sen odotetaankin laajentavan erityisesti iPad Pron käyttömahdollisuuksia myös ammattimaisempaan käyttöön.

Jos olet joskus kokeillut jättää MacBookisi kotiin ja ajatellut pärjääväsi pelkällä iPadilla, olet todennäköisesti katunut valintaasi ennemmin tai myöhemmin. Uusi käyttöjärjestelmä tulee kuitenkin muuttamaan asetelman siten, että iPadista tulisi aidosti kevyempi vaihtoehto peruskäyttäjän työskentelytarpeisiin.

Uusi tiedostorakenne mahdollistaa suoran pääsyn SD-kortteihin ja muistitikkuihin, joten myös ulkoisten tiedostojen kanssa on nyt huomattavasti helpompaa työskennellä. Apple myös lupasi käyttöjärjestelmän tukevan esimerkiksi DOC- ja PDF-tiedostotyyppejä, eikä ainoastaan kuvia ja videoita.

On myös kiinnostavaa, että Safari tulee näyttämään verkkosivut työpöytänäkymässä ja tietokoneen tavoin lataamaan tiedostoja myös suoraan verkosta. Kaiken lisäksi kaikkiin sovelluksiin pystyy nyt avaamaan useampia ikkunoita, mikä auttaa parantamaan tuottavuutta merkittäväksi.

Myös moniajotoiminto ikkunoiden ja sovellusten välillä vaikutti toimivan sulavasti, ja uusi kotinäyttö hyödyntää iPadin suurta näyttöä aiempaa tehokkaammin.

Kiinnostavana lisähuomiona iPadOS:ään on lisätty myös tuki hiirille ja trackpadeille. Toiminto on toistaiseksi piilotettu käyttöaputoimintoihin, mutta sen lisääminen kertoo siitä, että iPad on matkalla kohti entistä tietokonemaisempaa käyttökokemusta.

watchOS

watchOS tekee Apple Watcheista entistä itsenäisempiä. (Kuva: Apple)

Uusi watchOS tekee Apple Watcheista entistä itsenäisempiä laitteita, sillä kelloilla pystyy jatkossa esimerkiksi asentamaan sovelluksia ja käyttöjärjestelmäpäivityksiä myös ilman iPhonea. Kehittäjät pystyvät tästä eteenpäin myös kehittämään sovelluksia pelkästään Apple Watchille, eivätkä ne tarvitse parikseen erillistä iOS-sovellusta.

Applen kellot saivat jälleen myös vinon pinon uusia kellotauluja sekä uuden kuukautiskierron seurantaan tarkoitetun Cycles-sovelluksen. Cycles osaa arvioida seuraavien kuukautisten ajankohdan sekä kertoa, milloin käyttäjä on hedelmällisimmillään. Kyseinen ominaisuus tulee saataville myös iOS 13:een.

tvOS

Apple esitteli myös uuden tvOS-käyttöjärjestelmänsä. Siihen on nyt vihdoin mahdollista luoda useampia käyttäjäprofiileja, ja käyttöliittymä tukee myös Xbox One- ja PS4-ohjaimia Apple TV:n hallintaan.

Ohjaintuen tuominen Apple TV:hen on tarkoitettu todennäköisesti syksyllä julkaistavaa Apple Arcadea varten. Yhtiö on jo aiemminkin yrittänyt tuoda pelejä Apple TV:hen, mutta menestys on ollut todella vaisua. Hyväksi havaittujen peliohjaimien ja kiinnostavan Arcade-palvelun yhdistäminen voi kuitenkin johtaa selvästi aiempaa parempiin lopputuloksiin.

Mac Pro

Uusi Mac Pro ja Pro Display XDR -näyttö. (Kuva:TechRadar)

Ammattikäyttäjien kannalta tilaisuuden kiinnostavin julkistus oli kuitenkin kauan odotettu uusi Mac Pro. Käsittämättömillä tehoilla varustettu kone saattaa näyttää ulospäin lähinnä raastinraudalta, mutta sen erikoisesta ulkonäöstä ei kannata hämmentyä.

Jo koneen edullisimmassa mallissa on kahdeksanytiminen Intel Xeon -prosessori, 32 Gt:a ECC RAM -muistia ja AMD Radeon Pro 580X. Kyse ei siis ole mistään tavallisesta tietokoneesta. Epätavallista on myös koneen hinnoittelu, sillä jo perusmalli maksaa 5 999 dollaria.

Koneesta saa kuitenkin päivitettyä halutessaan aivan valtavilla tehoilla varustetun työaseman. Siihen saa parhaimmillaan 28-ytimisen Intel Xeon W -prosessorin, 1,5 Tt:a RAM-muistia, AMD Radeon Pro Vega II Duo -kaksoisnäytönohjaimen ja 4 Tt:a tallennustilaa. Koneen hinta maksimikokoonpanolla noussee kuitenkin noin 35 000 dollariin.

Apple demonstroi hurjaa kokoonpanoa lavalla, jossa tietokone pyöritti sadoittain ääniraitoja Logic Prossa ja kolmea samanaikaista 8K-videorenderöintiä reaaliajassa Final Cut Pro X:ssä.

Kone on tarkoitettu selvästi vain ammattikäyttäjille, mutta esimerkiksi luovien alojen ammattikäyttäjät osaavat varmasti arvostaa uusia päivityksiä.

Apple julkaisi uuden Mac Pron ohella myös uuden 32-tuumaisen Pro Display XDR -näytön, jossa on huima 6K-resoluutio. Näyttökin on kuitenkin suunnattu ammattikäyttöön, sillä sen hinta on joko 4 999 dollaria (ilman jalustaa) tai 5 999 dollaria (jalustan kanssa).