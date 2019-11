Recensione iOS 13

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo sistema di Apple

Il nuovo iOS 13 cambierà il modo in cui usate il vostro iPhone, anche se per quest'anno avete deciso di tenervi il vostro vecchio modello.

Tra le novità di iOS 13 spicca sicuramente la Modalità Scura, ideale negli ambienti con poca luce, perché affatica meno gli occhi e non disturba chi sta intorno. Ma iOS 13 ha ben altro da offrire...

Abbiamo realizzato una guida su come installare iOS 13 , che serve a chi non ha acquistato uno dei nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro . Sui modelli nuovi invece iOS 13 è già installato.

Ma prima di installare il nuovo aggiornamento vi consigliamo di leggere cosa ne pensiamo nella nostra prima recensione di iOS 13!

La recensione di iOS 13 in due minuti

Modalità scura: Sicuramente la novità che preferiamo. Modifica l'interfaccia (tranne che per alcune app non Apple), trasformando le modalità brillanti in colori più scuri e riposanti, ideale soprattutto la sera. Il nostro consiglio: programmate l'attivazione della Modalità Scura di iOS 13 e aggiungetela come scorciatoia al Centro di controllo.

Compatibilità: iOS 13 è compatibile con molti iPhone, dai modelli iPhone 6S o iPhone SE poi. Chi ha ancora un iPhone 5S o un iPhone 6 dovrà invece rassegnarsi e tenere il buon vecchio iOS 12.4.1 . Onesto.

Strumenti avanzati per l’editing fotografico: La nuova app consente di modificare le foto in 15 modi differenti, lavorando su contrasti, ombre e saturazione. Si tratta di un netto miglioramento che ci ha fatto usare meno un’app professionale come Adobe Lightroom.

Consiglio Pro: Si possono modificare anche i video e le GIF di Live Photo.

Nuova tastiera: Con la nuova tastiera QuickPath di iOS 13 sarà possibile scorrere sui singoli tasti in modo da velocizzare la scrittura. Non essendoci una linea che indica il movimento all’inizio potrà risultare complesso, ma con il tempo aumenterà la velocità.

Consiglio Pro: Funziona al meglio con i grandi schermi Plus o Max

Correzione FaceTime: Durante le chiamate FaceTime uno speciale algoritmo modificherà la direzione dello sguardo dallo schermo alla fotocamera.

Face ID migliorato: L’angolo necessario per sbloccare iPhone aumenta notevolmente al punto che sarà possibile usarlo anche se lo smartphone è sulla scrivania.

Niente iOS 13 per iPad: iOS 13 è solo per iPhone (e iPod Touch). Su iPad c’è ora una speciale versione del sistema iPadOS .

'Trova il mio iPhone' e 'Trova i miei amici' vengono fusi: Le due app fanno parte dell’unica app Dov’è che permette anche di trovare dispositivi non connessi che sono entrati in contatto con altri iPhone o iPad. Ci saranno così molti meno errori per mancanza di collegamento Internet.

iOS 13 allunga la vita della batteria: Ci riferiamo alla vita della batteria e non all’autonomia del singolo modello. iOS 13 ottimizza infatti l’impatto energetico, aumentando così la vita complessiva della batteria. Anche la Dark mode dovrebbe aiutare i modelli con schermo OLED, anche se al momento non abbiamo dati precisi.

Promemoria rinnovati: L’interfaccia è completamente rivista ed è ora possibile inserire allegati. Anche la modalità di ricerca è potenziata, un bel passo avanti per chi li usa.

App Fotocamera rinnovata: La modalità Ritratto offre (se il telefono è compatibile) la possibilità di modificare l’illuminazione nelle immagini e una nuova modalità 'High Key Mono' per foto molto “modaiole”.

Siri funziona meglio: La voce è migliorata e così pure la dizione, Siri risulta sicuramente più pronto. Ce ne siamo accorti con un paragone tra le due versioni.

Tante nuove Memoji con cui giocare: Per chi ama costruire le proprie Memoji c’è molto da divertirsi con nuovi sticker che possono venire inseriti dalla tastiera.

Controllo di Wi-Fi e Bluetooth più semplice: basta premere a lungo (con il 3D Touch per gli iPhone più nuovi) sui pulsanti di Wi-Fi e Bluetooth nel Centro di controllo per accedere alle connessioni

Usa il controller della PS4: Con iOS13 è possibile abbinare i controller della PS4 per giocare al massimo. E la compatibilità con quello della Xbox One è in arrivo. Fantastico per Apple Arcade , vero?

Queste sono le principali novità. Ma se volete conoscere veramente tutto quello che potranno fare gli iPhone con iOS 13 continuate a leggere!

Video: come scaricare subito iOS 13

iOS 13, disponibilità

iOS 13 è già disponibile!

Anche iPadOS!

La versione definitiva di iOS 13 è stata rilasciata il 19 settembre, circa tre mesi dopo la distribuzione della prima beta.

Quest'anno ad Apple hanno aspettato un po' di più rispetto al solito, quando distribuivano la versione definitiva entro una settimana dalla presentazione.

Ma in realtà la versione beta aveva già tutto quello che serviva fin dal 24 giugno all'attuale iOS 13.1...

1. iOS 13 developer beta: le prime quattro versioni beta di iOS 13 erano riservate agli sviluppatori paganti. La seconda versione poteva venire installata direttamente dal dispositivo con la modalità OTA (Over The Air) e non è più richiesto Xcode o macOS 10.15. In ogni caso, il nostro consiglio è di installarla su un dispositivo secondario.

2. iOS 13 public beta: con la seconda versione della beta pubblica di iOS 13, disponibile dall’8 luglio, Apple estende il test a un maggior numero di persone. Si tratta di una versione meglio rifinita rispetto alla prima beta, ma può comunque presentare errori e difetti, che saranno corretti nella versione finale. Inoltre non tutte le novità sono già presenti.

3. iOS 13 golden master: questa è la versione "quasi" finale di iOS 13, pubblicata poco prima di quella definitiva, affinché sviluppatori e utenti possano fare gli ultimi controlli. A questo punto è molto stabile, e gli sviluppatori hanno una settimana per adattare le proprie app.

4. iOS 13 data di uscita ufficiale: la versione finale di iOS 13 è anche questa volta disponibile circa una settimana dopo la presentazione dei nuovi iPhone 11 , iPhone 11 Pro Max e iPhone 11 Pro .

Video: Le migliori caratteristiche di iOS 13

Aggiornamento a iOS 13.1

Subito dopo avere distribuito la versione definitiva, Apple ha reso disponibile il primo aggiornamento: iOS 13.1 soprattutto per risolvere alcuni bug.

iOS 13.1 bug risolti

La distribuzione anticipata di iOS 13.1 va a sistemare alcuni bug con Mail, Siri che non funzionava con CarPlay e problemi di accesso.

Altri problemi riguardavano i permessi per la localizzazione, soprattutto per quanto riguarda la condivisione della propria posizione.

iOS 13.1 ha risolto questi problemi e anche un bug che avrebbe permesso di superare la lockscreen attraverso una chiamata FaceTime e Siri.

Nuove funzioni di iOS 13.1

A partire da iOS 13.1 le app in beta verranno individuate da un pallino rosso e ritornano alcuni dei vecchi sfondi che erano provvisoriamente scomparsi.

La nuova funzione 'Prestazioni massime' riguarda iPhone XS, iPhone XR and the XS Max, che avendo più di un anno potrebbero iniziare ad avere problemi con la batteria

Grazie a questa funzione (che può comunque venire disattivata) quando la batteria inizia a degradarsi anche le prestazioni vengono ridotte per non usurarla ulteriormente.

Condivisione Orario di arrivo nelle Mappe

Google Maps ha già questa funzione e ora anche gli utenti Apple Maps possono condividere l'orario di arrivo direttamente nelle Mappe attraverso la voce: Condividi orario di arrivo previsto.

L'informazione verrà inviata ad altri utenti iPhone come iMessage oppure come messaggio di testo. Se poi Mappe si accorge che siamo in ritardo sulla tabella verrà automaticamente inviato un aggiornamento.

Testo brani in Apple Music

Gli abbonati ad Apple Music potranno visualizzare il testo del brano musicale che stanno ascoltando che scorrerà come karaoke. I testi sono disponibili solo per i brani scaricati da Apple Music, non per quelli caricati con iTunes.

Aggiornamento AirDrop

Specifico per i nuovi iPhone 2019 che sfruttano la tecnologia "spatial awareness" del nuovo chip U1.

Così chi ha un iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max potrà inviare file con AirDrop semplicemnete puntando verso l'altro terminale.

iOS 13, dispositivi compatibili

iOS 13 funziona su iPhone 6S e successivi, iPad Air 2 e successivi, sul nuovo iPad mini 4 e su iPhone SE

Non sarà disponibile sui dispositivi più vecchi come iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 e mini 3

iOS 13 richiede, per funzionare, un iPad o iPhone uscito negli ultimi 4 anni. Questo significa che modelli come l'iPhone 6 non avranno iOS 13. Se avete uno di questi prodotti, dovrete restare con iOS 12 - o comprare un nuovo dispositivo.

Ci vorranno quindi un iPhone 6S o successivo, un iPad Air 2 o successivo, un iPad Mini 4 o un iPod Touch di settima generazione. L'iPhone SE è un caso a parte, perché sebbene abbia la stesse specifiche di iPhone 6 è uscito insieme all'iPhone 6S, e avrà iOS 13.

È interessante il fatto che l’iPad mini 4 (con iPadOS) e l'iPod Touch di settima generazione siano gli unici dispositivi delle rispettive categorie ad essere compatibili con iOS 13.

iOS 13, Dark Mode

La modalità Dark Mode è presente su iOS 13 e iPadOS

MacOS ha una sua Dark Mode dal 2018

C'è un comando rapido per attivare la nuova interfaccia in Centro di Controllo

La Dark Mode di iOS 13 riguarda tutto il sistema, ed è una modifica alla tavolozza cromatica del sistema operativo in favore di colori più scuri. Funzionerà con tutte le app compatibili.

Si tratta di una novità gradevole per chi usa l'iPhone di sera e vuole evitare colori troppo forti o luminosi. Potrebbe anche aiutare a risparmiare un po' di batteria sugli iPhone con schermo OLED, dall'iPhone X in avanti. Apple non ha parlato di questo aspetto, ma sappiamo che gli schermi OLED spengono i pixel con i colori neri, quindi i consumi diminuiscono.

Si può attivare la Dark Mode di iOS 13 direttamente dal Centro di Controllo, oppure si può impostare un'attivazione automatica a una certa ora. Abbiamo quindi un completamento di Night Shift, che farà felici molte persone.

iOS 13 introduce la “Correzione dell’attenzione in FaceTime”

Tra le nuove funzioni ci sembra interessante la “Correzione dell’attenzione in FaceTime” come riferito dagli sviluppatori che l’hanno appena provata.

Si tratta di una modalità destinata ad evitare le espressioni perse o assonnate durante le conference call o anche le chiamate con la suocera. In pratica grazie al software sembrerà che stiamo guardando sempre in camera anche se il nostro sguardo è perso altrove.

Alcune tra le novità più importanti che ci aspettavamo da iOS 13 su iPad sono raccolte in un aggiornamento chiamato iPad OS. Apple ha deciso che gli iPad hanno bisogno di una propria piattaforma software.

Abbiamo notevoli miglioramenti nella gestione delle attività e del lavoro su iPad, a cominciare da una riprogettazione della schermata Home. La funzione Pinned Widgets permette di bloccare widget dalla vista giornaliera (quella a cui si arriva scorrendo a sinistra). Per ora è una nuova funziona disponibile solo su iPad.

La funzione Slide Over permette invece di gestire molte applicazioni aperte, passando dall'una all'altra con un semplice scorrimento. È possibile anche vedere un'anteprima di tutte le app aperte insieme, uno strumento che rende il multitasking su iPad più funzionale.

Split View è stata migliorata e ora permette di visualizzare un'app su ogni lato dello schermo (prima non si poteva). Apple ne ha dato dimostrazione usando due finestre di Note una accanto all'altra. È anche possibile abbinare più di un'app a quella principale; per esempio, potete abbinare Safari a Pages da una parte e Mail dall'altra.

App Expose è un nuovo strumento per iPad che permette di vedere "al volo" tutti gli elementi aperti. Ha una sua icona del Dock, che avvia la visualizzazione Exposé con un solo tocco.

Ci sono nuovi gesti per copia, incolla e cancella su iPadOS. Per copiare si scorre con tre dita verso il basso, chiudendole. Il gesto contrario serve per incollare il testo copiato. Scorrere tre dita lungo lo schermo cancella l'ultima azione fatta. Vedremo se e come questi gesti miglioreranno l'utilizzo di iPad.

La tastiera di Apple si può sganciare e rendere "volante" nello schermo, e arriva anche la funzione per la scrittura a scorrimento, cioè scrivere senza mai staccare le dita tra una lettera e l'altra. Apple la chiama QuickPath Typing. Ci sono anche nuove scorciatoie da tastiera.

Ci sono molte altre modifiche per iPadOS in iOS 13 e così abbiamo deciso di realizzare un pezzo specifico su PadOS.

iOS 13, tastiera QuickPath

La nuova tastiera QuickType di Apple include la funzione swipe-to-type, che permette di scrivere scorrendo il dito invece di digitare in modo tradizionale. È una funzione già disponibile su tastiere di terze parti, come quella di Google o SwiftKey.

Si possono usare i metodi QuickType e QuickPath a scelta, e finora le lingue compatibili sono inglese, cinese semplificato, spagnolo, tedesco, italiano e portoghese.

iOS 13, nuova app "Dov’è"

Con iOS 13 Apple combina "Trova i miei amici" e "Trova il mio iPhone" in una nuova funzione che ci permetterà di localizzare i dispositivi smarriti dei nostri amici, con un'interfaccia più veloce e facile da usare.

"Trova i miei amici" e "Trova il mio iPhone" si uniscono in una nuova app

La cosa interessante è che questo sistema usa i segnali Bluetooth di molti dispositivi (crowdsourcing), crittografati, per tracciare la posizione di dispositivi che non sono collegati a una rete Wi-Fi o cellulare. Sicuramente può essere utile, almeno in alcuni casi.

Ma poi ci sono anche riferimenti interessanti a un tracker hardware di cui al momento non sappiamo nulla...

iOS 13 rende i vecchi iPhone più veloci e più duraturi

I consumatori tendono a tenere più a lungo il proprio smartphone, e questo è forse ancora più vero per chi usa un iPhone. Apple ne prende atto, e con iOS 13 sta cercando di rendere i vecchi iPhone più veloci.

Con iOS 13 l'avvio delle applicazioni è il doppio più veloce, secondo Apple, mentre Face ID accelera del 30%. Apple sembra aver trovato il modo di rendere più veloce anche il download delle app, in media del 60%.

Apple ha deciso di affrontare il problema dell'invecchiamento della batteria. L'obiettivo è di rallentare la velocità con la quale la batteria si ricarica per diminuirne l'invecchiamento. iOS 13 dovrebbe imparare con che regolarità ricaricate il vostro iPhone, in modo da superare l'80% di carica solo quando ne avete bisogno.

Promemoria rinnovati

Di tutte le app preinstallate, Promemoria ha ricevuto l'aggiornamento più importante con iOS 13. Ora sembra organizzato in modo migliore e include scorciatoie che ne facilitano l'utilizzo.

I nuovi tasti saranno più grandi e ogni colore corrisponderà a una sezione in particolare, come "Oggi", "In programma" e altre categorie che dovrebbero garantirvi una migliore visualizzazione dei vostri impegni. Quando vi troverete in questa app, la tastiera metterà a vostra disposizione delle scorciatoie per inserire con facilità orari, date, località, avvisi, foto e foto di documenti.

State pianificando un evento in Messaggi? Siri interverrà per suggerirvi un promemoria che potrà essere creato e vi avviserà al momento giusto.

Fotocamera e Modalità Ritratto

iOS 13 porta cambiamenti rilevanti anche per la fotografia, a cominciare dalla gestione della luce in Modalità Ritratto. Speravamo da molto in una novità del genere, ma arriva anche una nuova opzione monocromatica, che prende il nome di High‑Key Mono.

In Foto, la raccolta di immagini, Apple aggiunge una nuova scheda che raccoglie le migliori fotografie del giorno, mese e anno. Rivisto e migliorato anche l'uso dello zoom all'interno della galleria stessa.

Con iOS 13 arrivano miglioramenti anche per la modifica delle fotografie. Ci sono regolazioni più precise, filtri e funzioni di editing video avanzate. Quasi ogni strumento ed effetto, compresi filtri, rotazioni e ritagli, sarà disponibile anche per i video. Se il montaggio e l'editing video non sono il vostro pane, c'è una comoda funzione automatica.

Siri ha una nuova voce, più naturale

Con iOS 13 Siri ha una nuova voce, per ora solo in inglese, che suona più naturale. Abbiamo sentito qualche esempio e il tono sembra lo stesso, ma è meno robotica.

Usa un'avanzata tecnologia neurale text-to-speech, secondo Apple. In particolare, lo noterete quando Siri pronuncia frasi più lunghe, come nella lettura delle notizie prese da Apple News o nel rispondere a domande complesse.

Il tempismo è ottimo, visto che Siri può fare e parlare molto se usate le AirPods. Siri può leggere i messaggi in arrivo e farveli sentire direttamente in cuffia, il che è molto comodo.

Un'altra novità di Siri: l'assistente vocale su HomePod riconoscerà le voci dei vari membri della famiglia. Grazie a questa nuova capacità, alla domanda "cos'ho in agenda", Siri risponderà sempre con informazioni utili per la persona che lo sta domandando.

Memoji e Messaggi

Apple continua a spingere sulle Memoji, che si arricchiscono ci moltissime nuove opzioni per tagli di capelli, trucco, piercing e tanto altro. Durante la WWDC sono stati mostrati alcuni esempi, utili per capire quanto versatile sia questo strumento... ammesso che vi interessi naturalmente.

Le nuove Memoji Stickers sono specifiche di iOS 13. Dopo aver personalizzato le proprie Memoji, iOS 13 creerà degli adesivi che potrete usare in Messaggi, Mail e altre app, tramite la tastiera.

Si potranno condividere le Memoji personalizzate con i propri contatti solo tramite iMessage, dopo aver dato alle persone scelte il diritto di vederle. Lo stesso vale per nome e immagine, che potrete far sapere solo ai contatti che scegliete. Secondo Apple, è possibile decidere di condividere il proprio profilo con chiunque, solo con i propri contatti o solo una volta.

HomePod, nuove funzioni

La famiglia iOS include naturalmente anche l'altoparlante HomePod, che ha ricevuto i suoi specifici aggiornamenti.

Sarà possibile trasferire canzoni dall'iPhone semplicemente avvicinandolo all'HomePod. Prima di iOS 13, per fare la stessa cosa bisognava dirlo a Siri, quindi ora è tutto più semplice; o se non altro c'è un'opzione comoda per chi non vuole usare la voce.

Su HomePod arriva anche Live Radio: si può chiedere a Siri di riprodurre una tra centomila emittenti in tutto il mondo. HomePod riconosce la persona che gli sta parlando, tra i membri della famiglia, e risponde in modo personalizzato. Funziona alla grande con Apple Music, e riproduce musica basandosi sui gusti e sui dati storici.

Login con Apple

Apple sfida Facebook Connect, Google e altre piattaforme che forniscono un servizio di login per accedere a piattaforme e siti di ogni genere. Il nuovo servizio Sign-in with Apple è pensato, come gli altri, per rendere più facile e sicuro l'accesso. Apple afferma da anni di tutelare la privacy più di quanto facciano Facebook e Google.

Se trovate un nuovo sito o una nuova app che vi piacciono, e non volete creare un nuovo account con la vostra mail, Apple ve ne creerà una in automatico solo per quel sito.

Mappe migliorate

Mappe in iOS 13 è un'app più bella da vedere, anche se la maggior parte delle persone ama detestarla. Sarà mai meglio di Google Maps? Probabilmente no, ma almeno per qualcuno è probabilmente preferibile.

Apple sta rivedendo la propria applicazione Mappe dalle fondamenta. Ci sono dettagli più realistici nella visualizzazione 3D di strade, parcheggi, edifici e così via. E alcune città si possono esplorare a 360 gradi.

Le località favorite, salvate in precedenza, sono più facili da gestire con iOS 13. Sono in cima ai risultati delle ricerche. Di tanto in tanto Google Maps non riesce a fare altrettanto bene su iOS (ma ci riesce sempre su Android). Una ragione per tenere le Mappe di Apple installate, anche se di abitudine usate Google Maps.

Formattazione del testo in Mail

Ci sono cambiamenti in Mail per quanto riguarda la formattazione dei messaggi. Avrete più controllo sullo stile, le dimensioni, i colori, l’allineamento, l’indentazione del testo e anche sugli elenchi puntati e numerati.

Manca solo la possibilità di inserire un link nel testo della mail. Oggi infatti occorre inserire l’intera URL e questo non è per niente comodo!

Collegarsi a Wi-Fi e Bluetooth dal centro di controllo

Questa è davvero una grossa novità, qualcosa che abbiamo desiderato per anni. Presto potremo scegliere reti Wi-Fi e periferiche Bluetooth a cui collegarci direttamente dal Centro di Controllo.

Android lo permette da anni, e rende davvero molto comodo collegarsi a una rete wireless o a un altoparlante Bluetooth senza dover andare nelle impostazioni. Finalmente Apple si metterà in pari con iOS 13.

Compatibile con i controller di Xbox One e PS4

Se amate giocare con il vostro smartphone, forse volete farlo con un vero controller da gioco. Magari un gamepad che già possedete e usate abitualmente.

Con iOS 13 sarà possibile collegare il controller della PS4 o quello della Xbox One. Apple non ha specificato se tutti i giochi saranno compatibili, oppure solo quelli di Apple Arcade. In ogni caso è una buona notizia e siamo contenti di sapere che potremo sfruttare il controller dell'Xbox anche con l'iPhone.

Numeri sconosciuti, silenzio!

Tutti riceviamo chiamate da numeri sconosciuti, e nella maggior parte si tratta di pubblicità indesiderate, vale a dire SPAM. iOS cerca di ridurre il disturbo con l'aiuto di Siri, che capirà se chi ci sta chiamando è qualcuno che conosciamo anche vagamente.

Diversamente, la chiamata può essere silenziata. Chi vi chiama e non è nella lista dei VIP, viene mandato direttamente alla segreteria (se ce l'avete).

Caratteristiche esclusive per i nuovi iPhone 11

All’interno dell’app fotocamera c’è un pulsante per passare dal tele al grandangolo

Tenere premuto il pulsante di scatto fa partire la registrazione dei video. (non più scatti a raffica)

La fotocamera anteriore cattura selfie grandangolari in modalità Paesaggio, video 4K a 60fps e 'Slofies'

Pensavamo di sapere tutto su iOS 13 fin da giugno, ma poi al momento della presentazione degli iPhone 11 sono apparse alcune novità.

Siccome iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max hanno fotocamere rivoluzionate, anche iOS 13 introduce le modalità ultra-wide e notturne.

Il passaggio tra le due fotocamere (due per iPhone 11 e tre per iPhone 11 Pro) è trasparente, basta un taps per modificare le prospettive.

Mantenere premuto il pulsante di scatto con iOS 13 fa partire i video, come già accade con Snapchat e Instagram. Secondo Apple i nuovi iPhone offrono la migliore qualità di sempre a livello video e per questo rende più semplice far partire la registrazione. Su tutti gli altri iPhone con iOS 13 invece tenere premuto il pulsante di scattare fa partire la modalità a raffica.

La fotocamera anteriore con TrueDepth di iPhone 11 permette di catturare selfie grandangolari se l’iPhone è tenuto orizzontalmente e può registrare video 4K a 60fps. Precedentemente il limite era a 1080p e 60fps.

Forse solo ai millennial piaceranno i 'Slofies'. Questa funzione esclusiva degli iPhone 11 permette di catturare video in slow motion dalla camera anteriore. Dà il meglio di sé quando il soggetto ha i capelli lunghi!

Verdetto

Le novità sono molte e nella maggior parte dei casi importanti. iOS 13 vuole essere una evoluzione importante del sistema di Apple.

L’interfaccia viene modificata a fondo e vengono introdotte nuove applicazioni, soprattutto riguardanti i servizi che a Cupertino vogliono sviluppare al massimo.

E poi avviene la separazione con iPad grazie a iPadOS che fornirà nuove funzioni specifiche per la tavoletta di Apple.