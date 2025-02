Apple potrebbe annunciare l’iPhone SE 4 già la prossima settimana

An iPhone SE (2022)

Secondo Bloomberg, Apple potrebbe annunciare un nuovo iPhone SE già la prossima settimana

La quarta generazione dovrebbe abbandonare il tasto Home

Si prevede un grande aggiornamento con un nuovo design e un processore più potente

Si vocifera da tempo che Apple stia lavorando a una nuova generazione di iPhone SE. Il lancio del modello di quarta generazione, più economico rispetto agli altri dispositivi della gamma, è atteso nel 2025, probabilmente tra marzo e aprile.

Tuttavia, secondo un nuovo report di Mark Gurman di Bloomberg, Apple potrebbe annunciare il nuovo iPhone SE già la prossima settimana. Gurman scrive: “L’azienda prevede di annunciare il dispositivo già dalla prossima settimana, con la vendita prevista entro la fine del mese.” Questo suggerisce un lancio imminente, ma senza un evento speciale dedicato, come spesso accade per i modelli di punta. Piuttosto, potrebbe essere introdotto con un semplice comunicato stampa, seguendo l’approccio usato per l’iPad Mini alla fine dello scorso anno.

L’iPhone SE è parte della lineup di Apple dal 2016 e ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento con la terza generazione nel 2022. Attualmente, ha un design simile a quello dell’iPhone 8 ed è l’unico smartphone della gamma Apple a includere ancora il tasto Home con Touch ID.

Questa nuova versione, però, dovrebbe rappresentare un netto passo avanti sia nel design che nelle prestazioni, abbandonando il tasto Home e introducendo un processore più potente.

(Image credit: Apple)

Si dice che il quarto iPhone SE avrà un design simile a quello dell’iPhone 14, con uno schermo più grande e bordi ridotti che elimineranno il tasto Home. Sarà presente una notch con Face ID, permettendo di sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale e di autenticare pagamenti con Apple Pay in modo più rapido e sicuro.

Secondo Mark Gurman, il nuovo iPhone SE è identificato internamente con il nome in codice “V59” e sarà il primo dispositivo Apple a includere un modem progettato in-house. Questo segna un ulteriore passo di Apple verso l’abbandono dei componenti Qualcomm. Inoltre, sarà equipaggiato con il chip A18, lo stesso previsto per gli iPhone 16 e 16 Plus, garantendo elevate prestazioni e compatibilità con Apple Intelligence.

Con il supporto alle nuove funzioni di intelligenza artificiale, il nuovo SE potrebbe includere strumenti come “Writing Tools” per la scrittura assistita, la creazione di Genmoji personalizzati, Image Playground e la funzione “Clean Up” per rimuovere elementi indesiderati dalle foto. Inoltre, l’hardware più potente garantirà un ciclo di vita più lungo, caratteristica essenziale per la gamma SE, che riceve aggiornamenti meno frequenti rispetto ai modelli di punta.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Oltre all’eliminazione del tasto Home, è probabile che il nuovo iPhone SE faccia il passaggio alla porta USB-C, in linea con le recenti normative europee che hanno già portato alla rimozione del vecchio modello dal mercato dell’UE. Per quanto riguarda il prezzo, si prevede che rimanga simile all’attuale modello, che parte da 529 euro in Italia. Tuttavia, alcune indiscrezioni suggeriscono che il costo potrebbe essere leggermente più alto.

Se l’annuncio arriverà davvero la prossima settimana, darebbe ufficialmente il via ai lanci Apple del 2025. Oltre all’iPhone SE, Bloomberg riferisce che potrebbero essere presentate anche le Powerbeats Pro 2 di Beats. Inoltre, nei primi mesi dell’anno, Apple dovrebbe introdurre un MacBook Air con chip M4, un nuovo iPad entry-level e un iPad Air aggiornato.

Come sempre, finché Apple non farà un annuncio ufficiale, queste restano solo ipotesi. Nel frattempo, resta da vedere se l’azienda mostrerà altre novità, come il suo nuovo e curioso prototipo di robot espressivo.