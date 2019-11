Il nuovo iPad for 2019 è una relativa sorpresa, perché non ci aspettavamo che Apple aggiornasse il modello entry level. Il modello nuovo è migliore per prestazioni e schermo.

Il nuovo iPad 2019 è precisamente ciò che si può intuire dal nome, e la novità più interessante è uno schermo più grande.

La diagonale infatti è ora 10,2" ma le dimensioni restano invariate, così come il prezzo. Apple ha quindi reso il suo tablet più economico ancora più interessante.

Ora l'iPad è realizzato al 100% in alluminio riciclato, ha più pixel e si può collegare alla Apple Smart Keyboard grazie al connettore specifico.

New iPad uscita, disponibilità e prezzo

Il nuovo iPad 2019 sarà effettivamente in commercio dal prossimo 30 settembre 2019, ma lo si può già prenotare direttamente sul sito Apple.

Il prezzo di partenza è €389, per la versione da 32GB con connettività Wi-Fi. Diventano €489 per la versione Wi-Fi da 128GB. Se volete anche lo slot SIM per la massima mobilità, dovrete aggiungere altri 150 euro.

Il nuovo iPad 2019 è compatibile con la Apple Pencil di prima generazione con la Apple Smart Keyboard. Entrambi gli accessori, se li volete, vanno acquistati separatamente.

iPadOS

Oltre allo schermo più grande, l'altra novità è che il nuovo iPad 2019 è dotato di iPadOS, una versione dedicata di iOS 13 realizzata appositamente per i tablet.

In termini concreti, avrete la possibilità di aggiungere widget alla schermata Home, e gestire più applicazioni in finestre separate.

È anche possibile collegare pendrive e schede SD e (smanettando un po' con le opzioni di accessibilità) persino collegare un mouse.

Tutto questo rende l'esperienza con il nuovo iPad nettamente migliore rispetto agli anni passati. È tutto un po' più complesso, forse anche più difficile, ma in compenso con questo tablet da 10.2 avrete un dispositivo con il potenziale per sostituire davvero un computer portatile. Almeno per un gran numero di attività.

Smart connector ed Apple Pencil

un altro dettaglio interessante è la presenza dello smart connector, il che finalmente lo rende più adatto per l'utilizzo scolastico.

La Smart Keyboard di Apple è un po' costosa, ma è una buona tastiera - nonostante una corsa dei tasti più corta del normale, e meno spazio tra un tasto e l'altro. L'aggancio magnetico inoltre rende l'iPad molto stabile, e l'insieme è molto piacevole da usare.

Il nuovo iPad 2019 è compatibile anche con Apple Pencil di prima generazione, il che non è una novità. Si tratta di un pennino molto sensibile, ottimo sia per prendere appunti sia per disegnare. Usando entrambi gli accessori, il nuovo iPad promette di essere un eccellente dispositivo per la produttività.

Per esempio, con uno scorrimento verso l'alto con il pennino si fa una schermata, su cui poi potrete scrivere annotazioni ed evidenziare al volo, sempre usando la Pencil.

Gli strumenti per disegnare sono ancora più numerosi, e la grafica è stata migliorata. Piacerà ai ragazzini di ogni età.

Abbiamo potuto usare la Apple Pencil con il nuovo iPad 2019, trovandola reattiva e veloce. Non siamo certi che sia davvero utile per chi prevede di scrivere testi molto lunghi.

Design e autonomia

Verdetto iniziale

Lo schermo più grande e la possibilità di usare la tastiera sono i due vantaggi principali del nuovo iPad 10.2, che a parte questo è un aggiornamento minore rispetto al modello precedente.

È piacevole da maneggiare, grazie a un design ben bilanciato. Lo schermo è di buona qualità, e il supporto per tastiera ed Apple Pencil ne aumenta il valore generale, anche se gli accessori andranno acquistati separatamente.

Non è un aggiornamento rivoluzionario, ma considerato il prezzo vale sicuramente la pena di prenderlo in considerazione se state cercando un tablet.