DJI Osmo Mobile 6 oggi costa pochissimo, in esaurimento!

Su AliExpress è comparsa una promozione sorprendente per DJI Osmo Mobile 6 , il gimbal portatile che migliora drasticamente la qualità delle riprese da smartphone. Compatto, pieghevole e compatibile con i principali modelli in commercio, è ora acquistabile a un prezzo fortemente scontato. La disponibilità è limitata e la richiesta è alta.

Magcubic Magcubic HY310: Da AliExpress AU Prezzo bassissimo su AliExpress per uno stabilizzatore compatto e ben progettato, pensato per chi filma con il telefono e vuole un risultato più stabile e curato. Occasione interessante anche per principianti o chi viaggia spesso. Codice consigliato: ITAS12 (valido su ordini da 89€ in su)

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Il DJI Osmo Mobile 6 viene spesso scelto da chi vuole ottenere video più stabili, anche in movimento o con poca luce. Permette un controllo preciso dell’inquadratura e include una mini-asta integrata per girare da diverse angolazioni. Con il sistema ActiveTrack 6.0, lo smartphone segue automaticamente il soggetto senza bisogno di aggiustamenti manuali.

Una caratteristica che lo distingue è la rotella laterale per lo zoom e la messa a fuoco, che consente transizioni fluide e riprese cinematiche. Il dispositivo si collega via Bluetooth e funziona in abbinamento all’app DJI Mimo, che offre accesso a modalità creative, effetti automatici e strumenti per il montaggio veloce.

Il prezzo consigliato è intorno ai 149 €, ma durante la promozione attuale si può trovare anche a meno di 90 €. Sono applicabili ulteriori codici sconto per ridurre ancora il costo finale.Non rientrando nella categoria “telefoni cellulari”, il prodotto è idoneo per i coupon AliExpress.