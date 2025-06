AirTag 2 è pronto, ma Apple potrebbe rimandarlo a settembre

Il nuovo AirTag 2 di Apple è ormai pronto a fare il suo debutto, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe non arrivare prima dell’autunno. A riportarlo è 9to5Mac, che cita fonti definite “affidabili” secondo cui il dispositivo è già stato reso compatibile con iOS 18.6, versione attesa per metà luglio in linea con il ciclo degli aggiornamenti precedenti.

Tuttavia, chi sperava in un rilascio imminente dovrà armarsi di pazienza. Le stesse fonti sostengono che Apple avrebbe rimandato il lancio ad autunno, con una nuova finestra temporale che coinciderebbe con l’evento di presentazione della linea iPhone 17, tradizionalmente previsto per settembre.

Il primo AirTag è ancora oggi uno dei migliori tracker Bluetooth sul mercato, grazie alla sua integrazione con l’ecosistema Apple e al network Dov’è. Il secondo modello dovrebbe introdurre miglioramenti sia nell’autonomia sia nella precisione di localizzazione, ma non è ancora chiaro quali saranno le vere novità hardware o software.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Apple, il consiglio è di prendere queste informazioni con cautela. Ma una cosa è certa: il lancio di AirTag 2 è sempre più vicino.

Nuove funzioni e forse una batteria ricaricabile

(Image credit: TechRadar)

Le indiscrezioni sul lancio imminente dell’AirTag 2 circolano ormai da mesi. Il noto giornalista Mark Gurman (Bloomberg) aveva parlato di una finestra d’uscita “intorno alla metà del 2025”, e solo poche settimane fa aveva definito il dispositivo “quasi pronto”. Anche il leaker Kosutami aveva indicato maggio o giugno come periodo di riferimento.

Ora che giugno volge al termine, l’ipotesi di un posticipo del lancio resta concreta, ma luglio o agosto rientrano comunque nella definizione di “metà dell’anno”, quindi l’uscita non è ancora del tutto esclusa nel breve termine.

Nel frattempo, i rumor anticipano diverse novità interessanti. L’AirTag 2 potrebbe integrare una connessione più avanzata che triplicherebbe la portata del Precision Finding, oltre a un design più resistente alle manomissioni. Secondo 9to5Mac, il dispositivo invierà avvisi differenziati per batteria scarica e molto scarica, migliorando la gestione dell’autonomia. Alcune fonti ipotizzano perfino il passaggio a una batteria ricaricabile, una novità assoluta per la linea.

In attesa dell’annuncio ufficiale, chi aveva intenzione di acquistare degli AirTag farebbe bene a valutare le offerte attualmente disponibili, considerato che il nuovo modello potrebbe arrivare solo tra qualche mese.