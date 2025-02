Apple AirTag 2: nuovo leak suggerisce il periodo d'uscita

Il leaker Kosutami afferma che AirTag 2 verrà lanciato tra maggio e giugno.

Questa previsione coincide con quella del giornalista Mark Gurman.

AirTag 2 potrebbe avere un raggio d’azione maggiore e l’integrazione con Vision Pro.

L’AirTag di Apple è un dispositivo molto usato per tenere traccia degli oggetti di valore, ma non ha ricevuto aggiornamenti dal suo lancio nel 2021. Questa situazione potrebbe cambiare presto, dato che un leaker ha indicato l’arrivo di una nuova versione nei prossimi mesi.

L’informazione proviene da Kosutami, che in un post su X ha affermato che Apple lancerà un AirTag di nuova generazione a “maggio o giugno”. Kosutami ha condiviso anticipazioni corrette in passato, come la batteria in metallo dell’iPhone 16 Pro, ma ha anche avuto alcune previsioni errate.

Tuttavia, la sua dichiarazione coincide con quanto detto dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman nel novembre 2024. All’epoca, Gurman affermò che Apple prevedeva di rilasciare un nuovo AirTag “intorno alla metà del prossimo anno”, riferendosi al 2025.

La previsione di Kosutami si allinea quindi a quella di Gurman, visto che maggio o giugno rappresentano proprio il periodo centrale del 2025. Con i tracker di Android Find My Device in costante miglioramento negli ultimi sei mesi, cosa possiamo aspettarci da un AirTag 2?

Cosa aspettarsi da AirTag 2

(Image credit: Future)

Se l’AirTag 2 dovesse davvero arrivare a metà anno, avrebbe senso che Apple lo presentasse alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno. Questo evento spesso include annunci di nuovi prodotti, quindi non sarebbe sorprendente vedere il nuovo AirTag in quell’occasione.

Secondo le ultime indiscrezioni di Mark Gurman di Bloomberg, il tracker offrirà “migliore portata, un chip wireless più avanzato e maggiore privacy” rispetto alla prima generazione.

Il nuovo chip potrebbe essere una versione di seconda generazione dell’Ultra Wideband di Apple, mentre l’analista Ming-Chi Kuo ha suggerito una possibile integrazione con il visore Vision Pro. Questo non sarebbe un cambiamento rivoluzionario, considerando le difficoltà che il Vision Pro sta affrontando, ma l’incremento della portata potrebbe essere significativo, superando il limite attuale di 10-30 metri in locale e la copertura praticamente illimitata se nelle vicinanze c’è un iPhone.

Con un altro leaker che conferma la previsione di Gurman e indica un lancio imminente, è probabile che nei prossimi mesi emergano ulteriori dettagli. Se state pensando di acquistare un AirTag, potrebbe valere la pena aspettare ancora un po’, visto che un successore sembra ormai vicino.