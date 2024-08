Questo powerbank da 250 watt è pazzesco! (e costa meno di quanto penseresti)

Anker ha introdotto un powerbank da 250 watt come parte della sua nuova linea premium Anker Prime. Questo dispositivo, dotato di una capacità di 27.650 mAh e tre porte di ricarica, è progettato per supportare dispositivi ad alta potenza come laptop, tablet e smartphone. La potenza combinata di 250W lo rende ideale per chi ha bisogno di caricare più dispositivi contemporaneamente, mantenendo prestazioni elevate e sicure grazie alle tecnologie PowerIQ 3.0 e GaN. L’app smart inclusa permette di monitorare in tempo reale la carica, aggiungendo un livello di praticità ulteriore.

La nuova linea Anker Prime comprende anche una gamma di prodotti progettati per rispondere a diverse esigenze di ricarica:

(Image credit: Anker)

Power Bank Anker Prime 250W: Il powerbank protagonista della linea, con una capacità di 27.650 mAh, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, offrendo una ricarica rapida e sicura grazie alla gestione intelligente della potenza. Il prezzo di questo powerbank, considerato il livello tecnologico e la capacità, è sorprendentemente competitivo.

Disponibile su Amazon a €169,99

(Image credit: Anker)

Caricatore Anker Prime (250W, 6 porte, GaN Prime): Questo hub di ricarica offre sei porte (quattro USB-C e due USB-A) con una potenza totale di 250W, supportato da semiconduttori in Nitruro di Gallio (GaN) che garantiscono un’efficienza energetica superiore e un design compatto. È dotato di uno schermo LCD che visualizza le informazioni sulla distribuzione dell'energia, insieme a un controllo a rotazione per selezionare le modalità di ricarica più adatte.

Disponibile su Amazon a €159.99

(Image credit: Anker)

Caricatore Anker Prime (200W, 6 porte, GaN Prime): Simile al modello da 250W ma con una potenza ridotta a 200W, questo caricatore compatto è pensato per chi cerca un compromesso tra potenza e portabilità. Include quattro porte USB-C e due USB-A, ideali per gestire più dispositivi contemporaneamente.

Disponibile su Amazon a €79.99

(Image credit: Anker)

Stazione di ricarica Anker Prime (14-in-1): Questa stazione multifunzionale offre 14 porte, tra cui tre USB per la ricarica, sei per il trasferimento dati, una porta Ethernet, e due uscite HDMI 4K a 60Hz. È progettata per essere una soluzione completa per chi ha bisogno di una postazione di lavoro centralizzata, integrando anche un jack audio e una porta upstream full-function.

Disponibile su Amazon a €199.99

(Image credit: Anker)

Caricatore Anker Prime (100W, 3 porte, GaN): Questo caricatore da 100W, una versione aggiornata del modello precedente, è tra i più piccoli sul mercato, ma mantiene prestazioni elevate grazie alla tecnologia GaN e al sistema di protezione ActiveShield 2.0. Con due porte USB-C e una porta USB-A, è perfetto per ricaricare laptop e dispositivi mobili durante i viaggi.

Disponibile su Amazon a €79.99

Cavo USB-C Anker Prime: Disponibile in lunghezze di 0,91m e 1,82m, questo cavo è progettato per durare a lungo, con una resistenza testata fino a 300.000 piegamenti. Realizzato con materiali riciclati, supporta fino a 240W di potenza per i dispositivi compatibili.

Disponibile su Amazon a partire da €24.99

Con questa nuova gamma, Anker dimostra di essere all'avanguardia nel settore della ricarica, offrendo prodotti che uniscono potenza, efficienza e sostenibilità, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più esigente. La linea Prime si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’uso di tecnologie innovative, posizionandosi come scelta ideale per chi cerca dispositivi affidabili e duraturi.