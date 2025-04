Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta shock, il top di gamma a un prezzo folle

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è in promozione su AliExpress con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino. È dotato di display AMOLED da 6.8 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 3, fotocamera da 200 MP e intelligenza artificiale integrata. L’offerta è limitata nel tempo e nelle quantità.

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Lo smartphone monta un comparto fotografico avanzato, con un sensore principale da 200 megapixel, uno zoom periscopico 5x, un teleobiettivo da 10 MP e una lente ultra-grandangolare da 12 MP. Le immagini sono gestite dal motore ProVisual, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare ogni scatto, anche in condizioni di luce complesse.

Il display ha una risoluzione di 3120x1440 pixel e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. È realizzato in Gorilla Glass Armor, mentre la scocca è in titanio, per combinare leggerezza e resistenza. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 45 W e quella wireless.

Il Galaxy S24 Ultra è compatibile con la S Pen, utile per scrittura, disegno e modifica di immagini. Il sistema operativo Android 14 è integrato con funzioni AI che semplificano le ricerche, la traduzione dei testi, l’organizzazione delle note e la gestione delle app.

Il prezzo medio europeo supera i 1450 €, ma su AliExpress è possibile acquistarlo anche sotto i 1100 €. Applicando i codici promozionali disponibili, il risparmio aumenta ulteriormente. AliExpress si conferma una vera alternativa ad Amazon, con offerte più aggressive e sconti su dispositivi di fascia alta come questo.