realme GT 7, debutto a Parigi il 27 maggio: prestazioni da flagship e raffreddamento al grafene

realme ha confermato che il nuovo GT 7 sarà presentato ufficialmente a Parigi il prossimo 27 maggio. La serie GT torna protagonista nel piano strategico triennale dell’azienda, che punta a raddoppiare la base utenti globale e ad affermarsi nel segmento premium. Il GT 7 si propone come “flagship killer del 2025”, con un focus su potenza, autonomia e innovazione nei materiali.

Il dispositivo rappresenta un passo decisivo nell’evoluzione del marchio. realme ha registrato una crescita del 32% nel quarto trimestre 2024 in Europa occidentale, consolidando la propria presenza tra i primi quattro brand anche nell’Europa centrale e orientale. Con l’obiettivo di superare i 10 milioni di dispositivi venduti ogni anno, il GT 7 è stato progettato per attrarre utenti in cerca di performance elevate a un prezzo più accessibile rispetto alla concorrenza.

Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione dell’IceSense Graphene, un sistema di dissipazione del calore basato sull’integrazione del grafene nella scocca e nello schermo. Questo materiale, 10 volte più efficiente della grafite tradizionale, consente una gestione termica a 360° che mantiene elevate le prestazioni anche sotto stress prolungati. Il controllo termico si adatta inoltre alla temperatura ambientale grazie alla tecnologia Skin-Touch, offrendo comfort costante al tocco in ogni stagione.

Dal punto di vista estetico, il GT 7 sarà disponibile in due versioni, IceSense Blue e IceSense Black, entrambe con finitura antiscivolo e una texture pensata per un’esperienza tattile premium. Il dispositivo è anche il primo della serie a includere il processore Snapdragon 8 Elite, mentre la generazione precedente aveva già introdotto il chip Snapdragon 8s Gen 3.

Il lancio del GT 7 segna una nuova fase per realme, che punta a superare i limiti tradizionali dei flagship con una combinazione di intelligenza artificiale, efficienza termica e attenzione al design. Tutto questo verrà svelato il 27 maggio a Parigi, con un evento che punta a rafforzare la presenza del brand sul mercato europeo.