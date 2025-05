Galaxy S25 Edge è ufficiale: incredibile cosa può fare uno smartphone da 5,8 mm

Samsung ha presentato Galaxy S25 Edge, un nuovo smartphone ultra-sottile con spessore di soli 5,8 millimetri e corpo in titanio, progettato per offrire prestazioni elevate in un design compatto. Il dispositivo è disponibile in preordine in Italia a partire da oggi, in due configurazioni di memoria.

Il mercato mobile è alla ricerca costante di dispositivi in grado di coniugare design e funzionalità avanzate. Galaxy S25 Edge risponde a questa esigenza offrendo una soluzione che unisce dimensioni ridotte, elevata qualità costruttiva e componenti hardware di fascia alta. La combinazione di intelligenza artificiale integrata, imaging avanzato e potenza di elaborazione lo posiziona tra i dispositivi di punta del 2025.

Tra le caratteristiche principali, il nuovo smartphone integra una fotocamera da 200 megapixel abilitata da Galaxy AI, che migliora la resa in condizioni di scarsa illuminazione fino al 40% rispetto al modello precedente. Il modulo fotografico include anche un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale da 12 MP. Il motore ProVisual e il sistema AI ProScaler supportano funzioni di editing e miglioramento delle immagini direttamente sul dispositivo.

Il telaio in titanio, il vetro Gorilla Glass Ceramic 2 e il peso di 163 grammi contribuiscono alla robustezza complessiva. La dissipazione termica è affidata a una nuova camera di vapore più sottile e ampia, progettata per mantenere prestazioni stabili anche durante un utilizzo prolungato.

Il Galaxy S25 Edge monta il processore Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, sviluppato con Qualcomm, e include intelligenza artificiale on-device per operare localmente. Le funzioni AI comprendono assistenti intelligenti per la produttività e integrazione con Gemini di Google, compresa la modalità Gemini Live.

Il dispositivo supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless e dispone di una batteria da 3.900 mAh. È certificato IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e utilizza Android 15 con interfaccia One UI 7.

Galaxy S25 Edge sarà disponibile in tre colorazioni: Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue, nelle versioni 12+256 GB (1.299 euro) e 12+512 GB (1.419 euro). Fino al 29 maggio, acquistandolo presso i canali ufficiali, si potrà ricevere il modello da 512 GB al prezzo del 256 GB.