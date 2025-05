realme lancia le offerte di maggio: sconti pazzeschi su tutta la gamma, incluso il nuovo 14T

realme ha avviato una nuova campagna promozionale per il mese di maggio, con sconti applicati su una vasta selezione di dispositivi, inclusa l’ultima novità della serie 14, il realme 14T. Le offerte sono disponibili presso Mediaworld, Trony, Expert, Unieuro ed Euronics, secondo disponibilità dei punti vendita e dei relativi canali online.

L’iniziativa si inserisce in una strategia di mercato mirata ad ampliare la diffusione dei dispositivi di fascia media e alta, offrendo soluzioni a prezzi più accessibili. In particolare, il realme 14T sarà acquistabile a prezzo ridotto dal 22 maggio al 18 giugno. Il dispositivo è dotato del chip MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G, di una batteria da 6000 mAh e di una scocca resistente con certificazione IP69, posizionandosi come proposta concreta per chi cerca autonomia e prestazioni solide in uno smartphone dal costo contenuto.

Tra le offerte più competitive, il realme Note 60 nella versione 4+128GB scende a 89,99 euro, mentre il C61 da 6+256GB viene proposto a 119,99 euro. Per chi cerca dispositivi con maggiore capacità, il C63 da 8+256GB sarà disponibile a 129,99 euro, e il C75, in offerta esclusiva da Unieuro, sarà venduto a 159,99 euro.

Anche i modelli della fascia alta godono di sconti significativi: il GT 7 Pro da 12+512GB sarà disponibile a 799,99 euro, in calo rispetto al prezzo di listino di 1099,99 euro. La serie 14 Pro propone diverse configurazioni in promozione, tra cui la versione base da 8+256GB a 349,99 euro e la versione Pro+ da 12+512GB a 499,99 euro.

Le promozioni sono valide fino al 31 maggio per la maggior parte dei dispositivi, ad eccezione del 14T, il cui periodo di sconto si estende fino al 18 giugno presso Trony.