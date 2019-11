iOS 13 è finalmente disponibile e i nuovi iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max and iPhone 11 non sono certo gli unici sui quali è possibile vederlo! Noi vi spieghiamo cosa serve e come installare iOS 13 anche sul vostro iPhone.

Non tutti gli iPhone potranno installare iOS 13, ma solo i modelli da iPhone 6S in poi, questo significa che purtroppo gli iPhone SE non sono compatibili. Come non lo sono nemmeno i nuovi iPad, ma in questo caso perché il 30 settembre arriverà iPadOS!

Attenzione: se avete scaricato la beta di iOS 13.1 è possibile perdere dati passando a iOS 13

Chi avesse già scaricato l'ultima versione beta di iOS 13 beta, la13.1, è meglio che non provi a installare la versione definitiva iOS 13, potrebbe infatti avvenire una perdita di dati. Come la stessa Apple avvisa al momento dell'aggiornamento.

Anche se noi di TechRadar non abbiamo avuto problemi vi consigliamo di aspettare l'uscita della 13.1 definitiva prima di effettuare il passaggio!

In alternativa potreste tornare alla beta di iOS 13 ma a questo punto, con la 13.1 in arrivo vi consigliamo di attendere!

1. Prima di passare a iOS 13, fate un backup!

Prima di installare iOS 13 vi raccomandiamo di effettuare un backup su iTunes o iCloud nel caso dovesse succedere un problema durante l'aggiornamento.

2. Scaricate iOS 13 dalle Impostazioni

Ora che la versione finale è disponibile è sufficiente controllare la presenza dell'aggiornamento dalle Impostazioni. Assicuratevi solo di essere collegati via Wi-Fi

A seconda della velocità della connessione potrebbe servire anche più di un'ora e il tutto dipende naturalmente anche da quanti sono collegati contemporaneamente.

Se poi avete attivato l'aggiornamento automatico la procedura sarà trasparente per voi, a condizione naturalmente che iPhone sia collegato al wi-Fi e a una presa di corrente.