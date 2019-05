Recensione iPhone XS Max

Apple ha finalmente prodotto un iPhone con uno schermo molto grande, e per chi ama guardare film e giocare iPhone XS Max è una novità molto invitante. Sicuramente costa moltissimo, ma se è un fattore che potete ignorare (sicuramente per molti non sarà così), iphone XS Max offre un’esperienza davvero inimitabile.

iPhone XS Max (che si pronuncia ‘Dieci S Max’) è il più grande iPhone che Apple abbia mai creato. Ha un display da 6.5 pollici e non presenta nessuna tacca oltre all’ormai iconico notch nella parte superiore dello schermo.

Ė una presenza dominante sia in mano che in tasca, sia in termini di misura che in termini di prezzo. Oltre a essere il più grande, è anche l’iPhone più costoso che Apple abbia mai creato. La misura dello schermo di questo dispositivo è in grado di rivaleggiare con la maggior parte dei top di gamma Android.

Guarda tutte le offerte per iPhone XS Max

Si tratta di un bel passo avanti per un brand che fino al 2017, con l’arrivo dello schermo da 5.8 pollici di iPhone X, non aveva mai cercato di stare al passo con l’aumento della misura dello schermo dei rivali Android.

Comunque, Apple alla fine ha deciso che era ora di aumentare le dimensioni dei suoi dispositivi e iPhone XS Max è il primo smartphone di Apple appartenente alla generazione degli schermi esagerati.

Per chi sta cercando uno schermo più grande per guardare video e giocare, lo schermo enorme di iPhone XS Max è perfetto. Chi cerca un’esperienza di prima qualità ma non vuole uno smartphone dalle dimensioni esagerate, può scegliere iPhone XS, uscito nello stesso momento e dalle dimensioni più ridotte.

Leggi la nostra recensione approfondita di iPhone XS

Leggi la nostra recensione approfondita di iPhone XR

Leggi la nostra recensione approfondita di Apple Watch 4

Guarda qua sotto il video del nostro test di 48 ore di iPhone XS e iPhone XS Max

iPhone XS Max: prezzo e disponibilità

Prezzo iPhone XS Max 64GB: 1.289,00€

Prezzo iPhone XS Max 256GB: 1.459,00€

Prezzo iPhone XS Max 512GB: 1.689,00€

Come abbiamo già detto, si tratta di un dispositivo di prima qualità dal prezzo esorbitante. iPhone XS Max parte da un prezzo di 1.289,00€ per 64GB, un costo di circa 100€ in più rispetto a iPhone XS.

Se volete più memoria, la versione da 256GB costa 1.459,00€, e la versione più costosa in assoluto da 512GB ha l’incredibile prezzo di 1.689,00€.

Non c’è altro smartphone che costi più dell’iPhone XS Max da 512GB, il che lo mette su tutto un altro livello. Si tratta di un dispositivo che vi potrà dare molto, ma comunque Apple chiede veramente tantissimi soldi per acquistarlo.

Design

Stesso design di iPhone X, ma più grande

Leggermente più tozzo e stretto rispetto a iPhone 8 Plus, ma con uno schermo molto più grande

The iPhone XS Max design is deceptive. Pick it up, and the rounded sides of the handset make it feel noticeably thick.

The result is a phone that doesn't sit as comfortably in the hand as it could, and considering the size and cost of the XS Max it's a phone you want to be able to securely hold. This is only half the story though.

We compared the iPhone XS Max to a number of phones during our in-depth review, including the Samsung Galaxy Note 9 (6.4-inch screen), OnePlus 6T (6.41-inch) and Sony Xperia XZ3 (6-inch), and the iPhone felt thicker, and less planted in the hand than all of them.

The funny thing is though, the iPhone XS Max is thinner than all of those phones at just 7.7mm.

The reason for this is simple: tapered edges. The Samsung, Sony and OnePlus all taper their rear edges, giving the impression of a thinner device while also allowing them to sit a little better in the curvature of your hand.

The iPhone XS Max has a totally flat back that's a little more awkward to hold, and we found that a tactfully-placed pinkie finger on the underside of the phone was a must for one-handed use.

iPhone XS Max hands-on gallery

Immagine 1 di 11 Immagine 2 di 11 Immagine 3 di 11 Immagine 4 di 11 Immagine 5 di 11 Immagine 6 di 11 Immagine 7 di 11 Immagine 8 di 11 Immagine 9 di 11 Immagine 10 di 11 Immagine 11 di 11

Il design di iPhone XS Max è piuttosto ingannevole. Tenendolo in mano, si percepisce che gli angoli arrotondati dei dispositivo lo rendono notevolmente spesso.

Nel complesso, si tratta di uno smartphone che non è propriamente maneggevole o confortevole da tenere in mano, e considerando le misure e il costo di iPhone XS Max ci si aspetterebbe un dispositivo dalla presa sicura. Ma questo non è tutto.

Abbiamo confrontato iPhone XS Max ad altri smartphone mentre lo testavamo, incluso Samsung Galaxy Note 9 (con un display da 6.4 pollici), OnePlus 6T (con un display da 6.41 pollici) e Sony Xperia XZ3 (con un display da 6 pollici), e iPhone XS Max è risultato più spesso al tatto e la presa meno sicura rispetto agli altri modelli.

La cosa strana è che iPhone XS Max era il dispositivo più sottile, con uno spessore di soli 7.7mm.

La ragione è semplice: si tratta dei bordi affusolati. I modelli di Samsung, Sony e OnePlus hanno i bordi posteriori più arrotondati, e danno l’impressione che il dispositivo sia più sottile, migliorando anche la comodità della presa.

Il retro di iPhone XS Max è completamente piatto, il che rende la presa più difficoltosa, ma abbiamo notato che tenere il mignolo sotto al dispositivo come supporto migliora la presa se il telefono viene utilizzato con una sola mano.

La cosa impressionante di iPhone XS Max è che lo schermo enorme, da 6.5 pollici, è stato infilato in una struttura più piccola e sottile (157.5 x 77.4mm) rispetto a quella di iPhone 8 Plus , che ha un display di soli 5.5 pollici.

iPhone XS Max è sicuramente un dispositivo ingombrante, però ha un display veramente grande e un design che lo rende utilizzabile con facilità.

Il bordo in acciaio e la nuova formula del vetro che ricopre la superficie anteriore e posteriore (un vetro più spesso rispetto a quello di iPhone X) rendono iPhone XS Max un dispositivo di qualità eccellente, sia al tatto che alla vista, e anche la resistenza ad acqua e polvere è stata migliorata.

La nuova certificazione IP68 rende iPhone XS Max resistente all’acqua fino a due metri di profondità per 30 minuti. Apple afferma che è stata testata la resistenza a vari tipi di liquidi come acqua salata, acqua con cloro, latte, vino e birra, ma noi vi sconsigliamo di immergervi il vostro dispositivo di proposito.

Gli iPhone ormai hanno detto addio al jack audio

É importante sapere che la garanzia di Apple, come quella di molti altri telefoni, non copre i danni causati da contatto con i liquidi, il che significa che se la resistenza all’acqua di iPhone XS Max dovesse non funzionare a dovere, l’assicurazione non vi rimborserebbe.

iPhone XS Max è sprovvisto di jack audio. Il jack audio è stato completamente eliminato quando iPhone 6S e iPhone SE sono stati tolti dal mercato dopo l’uscita di iPhone XS (sono stati gli ultimi due dispositivi con jack audio da 3.5mm creati da Apple). Quindi, alla base di iPhone XS Max c’è un connettore Lightning centrale accanto agli speaker e al microfono.

Un paio di auricolari EarPods con connettore Lightning sono inclusi nel prezzo di iPhone XS Max, ma quando vengono utilizzati non è possibile ricaricare il dispositivo nello stesso momento tramite cavo.

Per fortuna iPhone XS Max supporta la ricarica wireless, quindi se avete un pad per la ricarica senza fili potete ricaricare il vostro dispositivo mentre utilizzate degli auricolari con il cavo.

Il pulsante di accensione e di blocco si trova sul lato destro di iPhone XS Max, ed è semplice premerlo con il pollice o con l’indice, mentre i pulsanti per il volume sono posizionati sul lato sinistro, sotto l’interruttore meccanico che serve per mettere il dispositivo in modalità silenziosa.

Tenendo premuto il pulsante di accensione e di blocco attiverà Siri, il che significa che per spegnere iPhone XS Max dovrete tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante per alzare il volume finché non compare la scritta sullo schermo.

L’alloggio per la SIM continua ad essere posizionato sotto al pulsante di accensione, ma iPhone XS e iPhone XS Max sono dotati di una nuova funzione: la funzione Dual SIM è supportata grazie alla presenza di una eSIM digitale.

Questa funzione permette di utilizzare la SIM di un operatore a vostra scelta e di abilitare una eSIM con un diverso piano tariffario o di un altro operatore. É importante sapere che non tutti gli operatori telefonici supportano la tecnologia eSIM e la disponibilità può variare in base allo Stato, quindi vi consigliamo di accertarvene prima di sottoscrivere qualsiasi abbonamento.

Comunque, Apple non si è discostata molto dal design di iPhone X con iPhone XS Max, limitandosi a ingrandirlo un po’. Rispetto a iPhone X c’è però una nuova opzione riguardante il colore.