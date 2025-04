Kingdom Come: Deliverance 2 - Guida a come lavare e mantenere i vestiti Impeccabili

In Kingdom Come: Deliverance 2, il realismo è un aspetto fondamentale del gioco, e ciò include anche la cura dell’igiene personale di Henry. Essere coperti di fango o sangue può influire sulla reputazione e sulle interazioni con gli NPC, quindi è importante sapere come e dove lavare i vestiti per mantenere un aspetto dignitoso e guadagnare rispetto. In questa guida, esploreremo i metodi per pulire i vostri abiti e come questo influenzi il gameplay.

Kingdom Come Deliverance 2: Lavare i Vestiti nei Bagni Pubblici

Il metodo più semplice e immediato per pulire i vestiti è utilizzare i bagni pubblici, che si trovano in varie località. Sulla mappa, l'icona di una vasca da bagno indica la posizione di queste strutture. Quando arrivati, parlate con il proprietario e scegliete uno dei seguenti servizi:

Bagno caldo e lavaggio dei vestiti: Costa 10 groschen e richiede circa un'ora di gioco.

Trattamento delle ferite, bagno e lavaggio dei vestiti: Costa 15 groschen e dura due ore.

Servizio completo con compagnia: Costa 30 groschen e richiede tre ore.

Può essere possibile contrattare per uno sconto, ma il prezzo dipenderà dalla vostra reputazione nella città. Una volta pagato, i vostri vestiti saranno puliti e il personaggio tornerà in perfette condizioni.

Kingdom Come Deliverance 2: Lavare i Vestiti nei Fiumi o Laghi

Se preferite non spendere denaro, potete sempre lavare i vestiti nei fiumi o nei laghi del gioco. In queste aree specifiche, segnate con un'icona a forma di tinozza e panni stesi, avrete due opzioni disponibili:

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Lavare il corpo (simile al lavaggio nelle fontane)

Lavare i vestiti (richiede sapone nell'inventario)

Il sapone è essenziale per lavare i vestiti in acqua e può essere trovato in vari luoghi: accanto ai letti nelle taverne, nei castelli, acquistato dai mercanti o rubato dai banditi. Dopo aver selezionato l'opzione per lavare i vestiti, potrete scegliere quali capi pulire. Una volta confermato, i vestiti saranno puliti senza consumare sapone.

Kingdom Come Deliverance 2: Perché Lavare i Vestiti È Importante

Lavare i vestiti non è solo una questione estetica, ma ha un impatto significativo sul gameplay:

Migliora la reputazione: I cittadini vi tratteranno con più rispetto e considerazione.

Aiuta nei dialoghi: Un aspetto curato aumenta il vostro carisma e rende più facili le interazioni persuasive.

Favorisce la furtività: Se siete sporchi di sangue, le guardie e i nemici potrebbero sospettare che abbiate commesso un crimine.

Conoscere i metodi per lavare i vestiti non solo vi farà risparmiare denaro, ma vi aiuterà anche a mantenere Henry in ottime condizioni e pronto ad affrontare ogni sfida con dignità. Ora che avete tutte le informazioni, potrete vivere la vostra avventura medievale con un aspetto sempre impeccabile!

Per tornare alla guida completa.