iPhone pieghevole: nuove indiscrezioni svelano le dimensioni dei due display

Le voci sul futuro iPhone pieghevole continuano a circolare, e l’ultimo leak offre dettagli sulle dimensioni dei display che il dispositivo potrebbe avere, sia quello interno che quello esterno.

L’indiscrezione proviene dal noto leaker Digital Chat Station, una fonte generalmente affidabile. Secondo quanto riportato, l’iPhone pieghevole dovrebbe essere dotato di un display interno da 7,74 pollici e di uno schermo esterno da 5,49 pollici.

Confrontando queste misure con i principali concorrenti, il Samsung Galaxy Z Fold 6 offre un display interno da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 6,3 pollici, risultando quindi più grande nella parte esterna rispetto all’iPhone pieghevole.

Anche il Google Pixel Fold 2, che secondo le indiscrezioni avrà un display interno da 8 pollici e uno esterno da 6,3 pollici, si posizionerebbe su una fascia di dimensioni superiori. Se il leak fosse accurato, l’iPhone pieghevole avrebbe schermi più compatti rispetto ai principali rivali.

iPhone non iPad

Questa indiscrezione suggerisce che Apple stia lavorando su un dispositivo pieghevole in stile "book", piuttosto che su un modello a conchiglia come il Samsung Galaxy Z Flip 6. Le dimensioni indicate lo fanno sembrare più un iPhone pieghevole che un iPad pieghevole.

Anche se il display sarebbe più piccolo rispetto ai principali concorrenti, questo non sarebbe necessariamente un punto a sfavore. Un design più compatto renderebbe il dispositivo più facile da trasportare e meno ingombrante quando chiuso, risultando più pratico da tenere in tasca o in borsa.

Le voci emerse finora indicano il 2026 come possibile anno di lancio dell'iPhone pieghevole. Considerando la storia di Apple, è probabile che il dispositivo si posizioni subito tra i migliori pieghevoli sul mercato.

Secondo alcune fonti, Apple avrebbe iniziato a sviluppare il telefono in maniera più concreta lo scorso novembre. Data la complessità di un prodotto del genere, il 2026 sembra una previsione realistica per il debutto, con molte altre fughe di notizie e indiscrezioni che probabilmente emergeranno nei prossimi mesi.