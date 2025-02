iOS 18.4: Siri diventa più intelligente con interazione visiva e controllo avanzato delle app

La prima beta per sviluppatori di iOS 18.4 potrebbe essere rilasciata entro la prossima settimana

Secondo alcune indiscrezioni, l'aggiornamento arriverà "nei prossimi giorni"

Tra le novità attese, Siri potrebbe ricevere la funzione di "on-screen awareness" e altre migliorie

iOS 18.3 ha introdotto miglioramenti legati alla Visual Intelligence e altre novità su iPhone, ma presto gli sviluppatori potranno testare iOS 18.4, un aggiornamento che, secondo le ultime indiscrezioni, porterà nuove funzionalità significative, tra cui un potenziamento di Siri.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, noto per le sue previsioni accurate, la beta di iOS 18.4 verrà rilasciata "nei prossimi giorni", più precisamente tra la metà di questa settimana e la successiva, con una versione pubblica prevista per aprile.

Uno dei cambiamenti più attesi riguarda Siri, che diventerà più personalizzata e potrà sfruttare i dati dell’utente per rispondere alle richieste in modo più contestualizzato. Inoltre, il nuovo aggiornamento dovrebbe introdurre la "on-screen awareness", consentendo a Siri di interagire direttamente con ciò che appare sullo schermo e migliorare il controllo delle app.

Oltre ai miglioramenti dell’assistente vocale, iOS 18.4 dovrebbe includere altre novità utili. Tra queste, la funzione Priority Notifications, che utilizza l’intelligenza artificiale per evidenziare le notifiche più importanti, e una nuova serie di emoji recentemente approvata dal Unicode Consortium, tra cui l’emoji del "fight cloud" che sarà disponibile nelle chat di iMessage.

Nonostante queste migliorie, Gurman ha avvertito che Apple è ancora in ritardo rispetto alla concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale applicata agli assistenti vocali.

Un modo migliore per navigare con iPhone?

WWDC 2024 — June 10 | Apple - YouTube Watch On

Il rilascio delle funzionalità di Apple Intelligence procede lentamente, con molte delle novità presentate al WWDC 2024 che ancora non sono arrivate sugli iPhone. Tuttavia, il prossimo aggiornamento potrebbe finalmente rendere Siri un assistente più utile e personalizzato.

Negli ultimi sei mesi, Siri ha ricevuto alcuni miglioramenti. iOS 18.1 ha introdotto la possibilità di fare domande di follow-up, mentre iOS 18.2 ha permesso a Siri di interagire con ChatGPT per la prima volta, anche se questa funzione è stata usata con cautela a causa delle risposte a volte imprecise del chatbot.

Le novità più attese restano quelle mostrate al WWDC 2024, in particolare la "on-screen awareness" e le "in-app actions", che consentiranno a Siri di riconoscere ciò che appare sullo schermo e di controllare le applicazioni, non solo quelle di Apple ma anche quelle di terze parti grazie all’App Intents API per sviluppatori.

L’integrazione con le altre applicazioni potrebbe richiedere tempo, e sarà da verificare se queste nuove funzioni saranno davvero utili nella pratica. Se il sistema funzionerà senza problemi, Siri potrebbe diventare uno strumento più comodo per usare l’iPhone, specialmente con la possibilità di digitare i comandi anziché pronunciarli.

La versione completa di iOS 18.4 dovrebbe arrivare ad aprile, ma la beta per sviluppatori darà già un’idea di quanto Siri sia migliorata e se le nuove funzioni manterranno le promesse fatte durante la conferenza dello scorso anno.