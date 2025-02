iPhone 17: possibile display ProMotion su tutti i modelli e nuovo chip Wi-Fi

Tutti e quattro i modelli principali di iPhone 17 potrebbero finalmente avere display ProMotion.

Secondo una nuova indiscrezione, Apple utilizzerà pannelli OLED Samsung M14 a 120Hz per la prossima generazione di iPhone.

Un'altra voce suggerisce che l'intera gamma iPhone 17 riceverà un nuovo chip Wi-Fi.

Sebbene Apple abbia appena completato la gamma iPhone 16 con il nuovo iPhone 16e, continuano a circolare indiscrezioni sulla prossima generazione di iPhone.

Mentre l’iPhone 16e rappresenta il lato più economico della linea di smartphone Apple, una nuova voce suggerisce che tutta la famiglia iPhone 17 potrebbe ricevere una caratteristica dei modelli Pro: il display ProMotion.

Secondo un post su Weibo del leaker Setsuna Digital, riportato da PhoneArena, tutti e quattro i modelli principali di iPhone 17 potrebbero essere dotati di schermi con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz, tecnologia che Apple chiama ProMotion.

Finora, Apple ha riservato ProMotion ai suoi dispositivi di fascia alta, come iPhone Pro e Pro Max, iPad Pro e MacBook Pro. Il leaker non ha confermato esplicitamente che anche iPhone 17 e iPhone 17 Plus riceveranno questa tecnologia, oltre ai modelli Pro, ma ha riferito che tutti e quattro utilizzeranno pannelli OLED Samsung M14, compatibili con frequenze di aggiornamento variabili.

Tuttavia, Apple potrebbe comunque limitare via software la frequenza di aggiornamento su iPhone 17 e 17 Plus, una scelta che probabilmente genererebbe critiche, vista la tendenza dell’azienda a differenziare nettamente i suoi modelli.

L’iPhone 16e, appena lanciato, utilizza un display a 60Hz con notch, lo stesso dell’iPhone 14. Il leaker non ha menzionato un ipotetico iPhone 17e, ma è improbabile che un modello di fascia media riceva un aggiornamento al ProMotion insieme agli altri modelli.

Tuttavia, la serie iPhone 17 potrebbe prendere ispirazione dall’iPhone 16e per quanto riguarda la connettività.

L’iPhone 16e è stato il primo dispositivo a integrare il nuovo modem cellulare proprietario Apple C1, e un'altra indiscrezione suggerisce che tutti i modelli di iPhone 17 adotteranno un nuovo chip Wi-Fi e Bluetooth sviluppato da Apple, probabilmente insieme al modem C1.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il nuovo chip Wi-Fi migliorerebbe la connettività tra i dispositivi Apple.

Sono dunque due gli aggiornamenti che potrebbero arrivare con la gamma iPhone 17. Non ci aspettiamo annunci ufficiali prima della fine dell’anno, ma nel frattempo fateci sapere nei commenti quali novità vorreste vedere.