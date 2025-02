iPhone 17: nuovi display OLED Samsung e un render del Pro Max che solleva dubbi

The iPhone 17 could finally bring in a display upgrade over the iPhone 16

Secondo un’indiscrezione circolata sul social cinese Weibo e riportata da GSMArena, tutti i modelli di iPhone 17 potrebbero adottare i nuovi pannelli OLED Samsung M14, segnando la prima volta dopo anni in cui l’intera gamma utilizza lo stesso display.

La fonte non ha fornito dettagli sull’origine di questa informazione, ma dato il contesto, è probabile che provenga dalla catena di fornitura dei display per iPhone.

La notizia non è particolarmente sorprendente, considerando che Samsung Display fornisce pannelli OLED ad Apple da anni e che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max già utilizzano gli M14. Tuttavia, sapere che anche i modelli base potrebbero adottarli è interessante, soprattutto perché potrebbe finalmente portare iPhone 17 e 17 Plus a un refresh rate di 120Hz, abbandonando il limite dei 60Hz che inizia a sembrare obsoleto nel 2025. Detto questo, nuovi pannelli OLED non garantiscono automaticamente un aumento della frequenza di aggiornamento.

Ci si può aspettare, però, un incremento della luminosità per gli schermi di iPhone 17 e 17 Plus, dato che gli M14 hanno già fornito un aumento del 30% nella luminosità massima per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Per ora, non ci sono ulteriori dettagli su questa voce di corridoio, ma ci sono altre indiscrezioni in circolazione…

Un nuovo render dell’iPhone 17 Pro Max è stato realizzato dall’artista 3D Asher Dipprey per un video di Front Page Tech, il canale YouTube gestito da Jon Prosser, noto per le sue anticipazioni su Apple. L’immagine sarebbe basata su informazioni interne, che potrebbero o meno provenire dal leaker Majin Bu, la cui affidabilità in passato non è sempre stata impeccabile.

Anche se questo design era già stato mostrato in precedenza da Front Page Tech, Dipprey ha modificato l’illuminazione e utilizzato uno sfondo più chiaro per offrire una visione più dettagliata del dispositivo.

Il render mostra un iPhone 17 Pro Max piuttosto ordinario visto frontalmente, con una Dynamic Island forse leggermente più piccola. Sul retro, però, spicca un enorme modulo fotografico rettangolare che occupa quasi tutta la parte superiore del dispositivo, ricordando vagamente il design del Google Pixel 9 Pro.

A prima vista, non sembra esserci una logica chiara dietro questa modifica. Non ci sono fotocamere aggiuntive né nuovi sensori evidenti. Apple, nel suo approccio al design, raramente introduce cambiamenti estetici senza una chiara utilità per l’utente o senza integrare nuove funzionalità.

Per questo motivo, non do molto credito a questo render né alle informazioni su cui si basa. Inoltre, nessuna delle altre indiscrezioni sull’iPhone 17 finora emerse suggerisce un cambiamento così drastico.

Ormai, trasformazioni radicali nel design degli smartphone sono sempre più rare tra i principali produttori. Anche se l’innovazione è sempre benvenuta, Apple e Samsung hanno ormai consolidato un’identità visiva chiara per i loro dispositivi e difficilmente la stravolgeranno. Dal lancio del Pixel 6, anche Google ha adottato un approccio simile.

Le novità più rilevanti nel mondo degli smartphone oggi riguardano i dispositivi pieghevoli o miglioramenti interni, come processori più potenti e l’integrazione sempre più avanzata dell’intelligenza artificiale. Brand meno presenti nel mercato statunitense, come Honor e Xiaomi, potrebbero proporre design più audaci, ma in generale è improbabile vedere cambiamenti drastici dai marchi più affermati, soprattutto da Apple.

Piuttosto che un design completamente rivisto, gli aspetti più interessanti della nuova gamma iPhone 17 potrebbero riguardare l’evoluzione del modello base, che potrebbe avvicinarsi sempre di più ai Pro, e il modo in cui Apple Intelligence verrà integrata nell’esperienza utente.