Proiettore Android in offerta shock, il cinema a casa costa pochissimo

Su AliExpress è disponibile a prezzo ridotto un proiettore Android compatto pensato per l’uso domestico. Funziona senza dispositivi esterni, grazie al sistema operativo integrato, e consente di guardare contenuti in streaming, condividere lo schermo dello smartphone e regolare automaticamente l’immagine. La promozione è a tempo e con disponibilità limitata.

Magcubic Magcubic HY310: Da AliExpress AU Il proiettore MagCubic HY310 è una delle proposte più interessanti nella fascia sotto i 100 €. Android integrato, messa a fuoco automatica, telecomando intelligente e compatibilità con smartphone: tutto in un dispositivo compatto e leggero, perfetto per chi vuole godersi film e video a casa senza complicazioni. Codice consigliato: ITAS6 (valido su ordini da 49€ in su)

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Il proiettore Magcubic HY310 è dotato di Android 11, connessione Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.4. Grazie all’autofocus e alla correzione trapezoidale automatica, è pronto all’uso in pochi secondi. È compatibile con le principali app video e supporta la trasmissione da smartphone via Miracast e AirPlay. Il telecomando incluso ha controllo vocale e funzione air mouse.

La risoluzione nativa è 1920x1080 pixel, sufficiente per vedere film, serie e video in buona qualità su parete o telo. La luminosità è di 330 ANSI lumen, adatta per ambienti poco illuminati. La ventola interna mantiene stabile la temperatura senza generare rumori eccessivi.

Supporta schermi da 40 fino a 150 pollici, con distanza di proiezione variabile tra 1 e 4 metri. La correzione trapezoidale automatica regola l’immagine anche se il dispositivo non è perfettamente frontale. Il formato è 16:9, ma può essere regolato anche in 4:3.