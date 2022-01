Samsung The Freestyle è un nuovo proiettore con qualità incredibili

Quando si tratta di schermi giganti, nessuno metterebbe in discussione il fatto che la soluzione migliore sia uno dei migliori proiettori . Tra i molti modelli disponibili, Samsung lancia il nuovo The Freestyle, che diventa così la scelta ideale per chi è alla ricerca di un proiettore portatile di ultima generazione.

Samsung The Freestyle, infatti, proietta schermi da 30” fino a un incredibile 100” e si può comodamente portare in borsa o nello zaino per averlo sempre con voi! E grazie all’iniziativa speciale di Samsung, potete averlo con lo sconto del 10%. Inoltre, ci sono 250 euro di cashback e la custodia in omaggio solo fino al 13 febbraio.

Il concetto stesso di Samsung The Freestyle è qualcosa di incredibile. Alla vista, infatti, è un oggetto compatto e apparentemente semplice. Pesa circa 800 grammi ed è lungo meno di 18 centimetri. In altre parole, potete infilarlo facilmente in uno zainetto e trasportarlo senza sforzi.

A proposito di portabilità, all’occorrenza potete alimentare il Samsung The Freestyle con un powerbank (The Freestyle è compatibile con batterie esterne con porta USB-PD e 50W/20V o superiore), il che risulta davvero comodo per chi pensa di usarlo all’aria aperta, magari in campeggio.

Piccolo, sì, ma potentissimo. Samsung The Freestyle infatti può proiettare uno schermo enorme, fino a 100” di diagonale con una distanza di installazione di soli 2,7 metri. Significa che è possibile ottenere uno schermo enorme nella maggior parte delle stanze, e naturalmente anche all’aperto.

In altre parole, è un’esperienza cinematografica che si tiene con una mano sola!

Se state pensando di prendere un proiettore, Samsung The Freestyle è una risposta versatile ed efficiente. Potete installarlo a casa e usarlo come qualsiasi altro proiettore. Oppure potete mettervelo in borsa e portarlo … dove vi pare. Guardare la partita con gli amici è già un bel divertimento, ma poterlo fare in terrazzo o in giardino è davvero fantastico. Vi basterà avere una parete bianca, nel caso vi mancasse un telo da proiezione vero e proprio.

Samsung The Freestyle, poi, include strumenti di calibrazione automatici per la messa a fuoco, il colore e la distorsione dello schermo. Con i proiettori, infatti, può capitare che lo schermo risulti “storto”, con i bordi verticali convergenti o divergenti.

In genere è un problema che va risolto con un attento (e noioso) intervento manuale, ma Samsung The Freestyle può regolare automaticamente questo e altri parametri. Potete persino metterlo su una superficie inclinata, e lui saprà trovare il suo equilibrio.

E se non ho uno schermo e nemmeno una parete bianca? Grazie alla smart calibration, Samsung The Freestyle può riconoscere questa problematica e compensare di conseguenza, offrendo sempre le ideali prestazioni cromatiche, anche se la superficie di proiezione non è quella ideale.

La Smart Calibration richiede l’uso dell’applicazione Samsung Smart Things e l’uso di dispositivi compatibili: Smartphone Samsung Galaxy S dal 2019 (Galaxy S, Galaxy Note, Z Flip, Z Fold) o iPhone dal 2019 in poi.

L’immagine proiettata arriva a una risoluzione 1080p, e il Samsung The Freestyle è compatibile HDR, il che garantisce forti contrasti e colori intensi. Il sistema operativo Tizen, poi, è lo stesso dei televisori Samsung: cioè significa moltissime app compatibili e installabili da subito. Che siate fan di Netflix, di Disney+, di DAZN o altro, il software di Samsung ha tutto quello che vi serve.

A proposito di software, Samsung The Freestyle è compatibile con Amazon Alexa e Samsung Bixby, l’assistente vocale della casa sudcoreana. È quindi possibile controllarlo direttamente con i comandi vocali. Sono inoltre integrate le funzioni per il mirroring degli smartphone Android e degli iPhone, tramite AirPlay 2. E se avete uno smartphone Samsung la trasmissione del video si può avviare semplicemente toccando il proiettore con lo smartphone.

Integrato nel Samsung The Freestyle, poi, c’è anche un potente sistema audio da 5 watt, più che adeguato per sentire l’audio di un film o di un evento sportivo. E, volendo, si può usare questo proiettore portatile anche come altoparlante Bluetooth - un altro punto a favore della portabilità e della versatilità. Non manca il supporto alle connessioni Multiroom, per integrare Samsung The Freestyle nel sistema audio di casa.

Se volete usare il Samsung The Freestyle con altre fonti, per esempio un laptop, potrete anche collegarvi usando un tradizionale cavo micro HDMI. Sicuramente è una cosa un po’ meno moderna rispetto alle funzioni di mirroring e trasmissione in streaming, ma a volte ci interessano di più le cose semplici. Ed è fantastico che questo dispositivo offra anche tale possibilità.

L’offerta

Samsung The Freestyle costa di listino 999 euro, che non è molto per un prodotto di questa categoria. Alcuni potrebbero pensare, tuttavia, che ci sono alternative meno costose, ma in quest’occasione forse dovrebbero ripensarci.

Samsung infatti mette sul tavolo uno sconto del 10%, inserendo il codice FREESTYLE10 a carrello. E ci sono anche 250 euro di cashback e la custodia in omaggio se registri il dispositivo su Samsung Members.

Un'offerta incredibile per un proiettore di ultima generazione che può letteralmente seguirti in vacanza e nel tempo libero, ovunque tu voglia.

In effetti, costa meno di un televisore di fascia media … ma un televisore non cambia dimensioni a seconda del momento, né potete portarlo facilmente da un posto all’altro, fosse anche solo da una stanza all’altra nella stessa casa.

