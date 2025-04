Questo mini proiettore economico ha uno stand girevole e app smart integrate: Netflix e Prime Video ovunque

Dangbei ha presentato il suo nuovo proiettore LED entry-level, il Dangbei N2 Mini, un modello compatto e accessibile che offre risoluzione Full HD 1080p e supporto nativo per app come Netflix, YouTube e Prime Video. Tra le sue caratteristiche spiccano un giunto cardanico integrato e un sistema automatico di regolazione dell’immagine, potenziato - come da tendenza attuale - da funzioni definite "AI".

Il dispositivo è pensato per essere facile da collocare in qualsiasi punto della stanza, grazie all'autocorrezione dell’immagine e al supporto inclinabile incluso. Il prezzo è uno dei suoi punti di forza: al lancio viene proposto a 179 dollari / 159 sterline (circa 330 euro australiani), con uno sconto del 20% rispetto al prezzo pieno. Si tratta di una cifra decisamente contenuta, inferiore della metà rispetto a quella dell’XGIMI MoGo 3 Pro, attualmente considerato il miglior proiettore portatile sul mercato.

(Image credit: Dangbei)

Dangbei N2 mini: caratteristiche principali

La differenza più evidente tra il Dangbei N2 Mini e i modelli più costosi è la luminosità: mentre l’XGIMI MoGo 3 Pro raggiunge i 450 ISO lumen, il N2 Mini si ferma a 200 ISO lumen, rendendolo meno adatto ad ambienti molto illuminati. Tuttavia, la portabilità è uno dei suoi punti di forza, con un peso di soli 1,72 kg, e la presenza di funzioni automatiche semplifica notevolmente l’installazione e l’utilizzo.

Il proiettore è dotato di un sistema audio da 6W compatibile con Dolby Audio, e consente una dimensione d’immagine consigliata di 100 pollici, con la possibilità di proiettare da 40 a 120 pollici. Il giunto cardanico integrato permette un posizionamento preciso su pavimenti, pareti o soffitti, mentre l’alimentazione, posta alla base, evita ingombri e disconnessioni accidentali. Il sistema ottico è sigillato contro la polvere, cosa che secondo Dangbei prolungherebbe la durata del 30%, anche se non è specificata una stima esatta in ore.

Sul fronte connettività, troviamo Bluetooth 5.2 e supporto a Wi-Fi 6, mentre l’interfaccia offre l’accesso a quasi 300 app, tra cui Netflix, Prime Video e YouTube, tutte richiamabili direttamente da pulsanti dedicati sul telecomando.

Il Dangbei N2 Mini è già disponibile all’acquisto.