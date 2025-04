Smartwatch in super offerta: 100 ore di autonomia e chiamate Bluetooth a prezzo stracciato

Il recente OnePlus Watch 2R è in promozione su AliExpress con un prezzo molto più basso rispetto al listino. Ha un’autonomia che può arrivare a 100 ore, permette di rispondere alle chiamate tramite Bluetooth e monta uno schermo AMOLED ad alta definizione. Il sistema operativo è Wear OS, compatibile con le app Google.

OnePlus OnePlus Watch 2R: Da AliExpress AU Il OnePlus Watch 2R integra due processori: uno principale, Snapdragon W5 Gen 1, e uno secondario a basso consumo. Questo consente di prolungare l’autonomia senza sacrificare le funzionalità. Lo schermo AMOLED da 3,63 cm ha una risoluzione di 466x466 pixel, garantendo buona leggibilità anche all’esterno. Codice consigliato: ITAS12 (valido su ordini da 89€ in su)

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Il design è in alluminio con vetro rinforzato, pensato per essere leggero ma resistente. Il dispositivo supporta oltre 100 modalità sportive, monitora frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e qualità del sonno. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68.

Il GPS supporta più sistemi di navigazione (GPS, Galileo, Beidou, QZSS), migliorando la precisione nei tracciamenti. Grazie al sistema operativo Wear OS, lo smartwatch permette l’accesso a Google Maps, YouTube Music, Google Wallet e altre app direttamente dal polso.

Questo smartwatch punta su autonomia, fluidità e funzioni smart. Il doppio processore riduce il consumo energetico nei momenti di inattività. La piattaforma Wear OS apre a molte app utili per chi lavora, fa sport o vuole restare connesso senza dover usare sempre lo smartphone. È compatibile sia con Android sia con iOS.