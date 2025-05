Garmin conferma i timori su Connect+: altre funzioni finiranno dietro abbonamento

Garmin afferma che la risposta iniziale al suo nuovo abbonamento Connect+ è stata "positiva", ma ha anche lasciato intendere che in futuro alcune funzionalità avanzate potrebbero essere disponibili solo a pagamento, una mossa che rischia di deludere molti utenti affezionati.

Durante la recente call sui risultati finanziari del primo trimestre 2025, l'azienda ha annunciato un fatturato di 1,54 miliardi di dollari (in crescita dell'11% su base annua) e un record di 330 milioni di dollari di utile operativo. Tuttavia, oltre alle preoccupazioni legate ai dazi, l'attenzione si è concentrata sul debutto del discusso servizio Garmin Connect+.

Alla domanda sulla scelta di lanciare Connect+ proprio ora, il CEO Cliff Pemble ha spiegato: "Abbiamo detto per un po' di tempo che stavamo valutando l’opportunità di un’offerta premium per Garmin Connect". Ha poi sottolineato che i recenti sviluppi nell’ambito dell’intelligenza artificiale, soprattutto in relazione alle analisi avanzate per gli utenti, hanno reso necessario riconoscere il valore degli investimenti richiesti per queste tecnologie.

Pemble ha assicurato che Connect+ non è obbligatorio e che nessuna funzione gratuita è stata rimossa, ma il timore per un futuro più "paywallizzato" rimane.

Una riposta davvero positiva?

Pemble ha dichiarato che la risposta a Connect+ "è stata positiva", nonostante le numerose critiche degli utenti riguardo al concetto stesso di abbonamento e alle pochissime funzionalità attualmente offerte dal servizio.

In particolare, gli Active Intelligence insights sono stati considerati estremamente elementari, tanto che prenderli in giro è diventato una sorta di sport nel subreddit ufficiale di Garmin.

Ma il vero colpo di scena è arrivato con un’affermazione quasi sussurrata da Pemble: pur riconoscendo l’ampia gamma di funzionalità attualmente accessibili, ha detto che “alcune, probabilmente, verranno riservate alle offerte premium”. È la conferma più esplicita finora che Garmin ha intenzione di introdurre nuove funzionalità riservate agli abbonati a Connect+.

La notizia è un’arma a doppio taglio. Da un lato, l’aggiunta di funzioni a pagamento è necessaria per migliorare un’offerta attualmente considerata debole. Dall’altro, significa che chi non paga non avrà accesso a tutte le funzionalità, ed è proprio questo il punto più contestato dagli utenti storici del marchio.

I timori più grandi della community, cioè che Garmin finisca per spostare sempre più funzioni dietro un paywall, si stanno già concretizzando. Per chi ha acquistato un modello economico come il Forerunner 55, può anche essere un compromesso accettabile. Ma per chi ha speso oltre 1.000 euro per un Fenix 8, aspettandosi l’esperienza premium definitiva, la cosa rischia di diventare un boccone molto amaro.

La trascrizione integrale della earnings call è disponibile online, così come la registrazione su YouTube: le dichiarazioni di Pemble su Connect+ iniziano al minuto 19:40.