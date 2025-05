Huawei svela i nuovi FreeBuds 6, Watch 5 e Watch Fit 4: il futuro dell’audio e della salute è pronto al debutto

Durante l’evento globale di oggi, Huawei ha ufficialmente presentato tre nuovi dispositivi pensati per riscrivere le regole dell’esperienza quotidiana tra audio e salute digitale: Huawei FreeBuds 6, Huawei Watch 5 e Huawei Watch Fit 4. Tre prodotti, tre categorie, un’unica visione: unire estetica, tecnologia e funzioni evolute in strumenti sempre più centrati sull’utente.

FreeBuds 6: comfort open-fit, qualità Hi-Fi

(Image credit: Huawei)

Con un design ispirato allo spazio e un’estetica rifinita al millimetro, le HUAWEI FreeBuds 6 segnano l’arrivo della nuova generazione di auricolari open-fit TWS del brand. Presentate ufficialmente a maggio, queste cuffiette completamente wireless sono disponibili in tre varianti cromatiche: Purple, che richiama le sfumature romantiche delle nebulose; Black, ispirato al mistero del cielo profondo; e White, una tonalità lattiginosa pensata per adattarsi con eleganza a ogni stile.

Ogni colorazione è ottenuta attraverso un processo NCVM che dona agli auricolari una finitura lucida e riflettente, pensata per integrarsi con qualsiasi outfit. Il design a goccia è pensato per adattarsi comodamente a diverse forme di orecchio, mantenendo leggerezza e comfort durante l’uso quotidiano.

Le FreeBuds 6 rappresentano la nuova proposta di Huawei nel segmento audio open-fit, unendo stile ricercato e ergonomia avanzata per chi cerca un’esperienza sonora equilibrata e non invasiva.

Huawei Watch 5: sensori potenziati e gesture intelligenti

(Image credit: Huawei)

Huawei lancia il nuovo Watch 5, disponibile in due varianti, da 42 mm in acciaio 904L e 46 mm in titanio aerospaziale, con un design ispirato alla linea di Kármán e vetro zaffiro sferico. Il cuore del dispositivo è il sistema Huawei X-TAP, un sensore laterale che combina ECG, PPG e feedback tattile per rilevare parametri vitali direttamente dal dito, offrendo in 60 secondi una panoramica completa della salute, inclusi SpO2 e HRV.

I nuovi gesti Double Tap e Double Slide permettono di rispondere alle chiamate, controllare la musica e scattare foto in modo intuitivo. Compatibile con iOS e Android, il Watch 5 unisce estetica e tecnologia in un’esperienza davvero completa.

Huawei Watch Fit 4: lo sport al centro, ma con stile

(Image credit: Huawei)

Huawei amplia la sua linea di smartwatch con i nuovi Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro, pensati per offrire un’esperienza completa di monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Entrambi i modelli integrano il sistema Huawei TruSense, supportano oltre 100 modalità sportive e montano un ampio display AMOLED da 1,82 pollici, con un’autonomia che può arrivare fino a 10 giorni.

La variante Pro si distingue per materiali più raffinati e funzionalità avanzate, mantenendo lo stesso approccio accessibile del modello standard. Il lancio ufficiale è previsto per il 15 maggio, con una promozione valida fino al 29 giugno: coupon da 30 euro e cinturino in omaggio su Huawei Store e presso i principali rivenditori. Watch Fit 4 è disponibile al prezzo consigliato di 169 euro, mentre la versione Pro parte da 279 euro.

Huawei punta su innovazione e salute

Con questa nuova tripla proposta, Huawei conferma la propria posizione di leader nel settore wearable, mantenendo il primo posto in Cina e crescendo costantemente nel mercato globale sotto i 700 dollari. La piattaforma Huawei TruSense, ora potenziata, rappresenta un passo concreto verso una gestione della salute più precisa, continua e integrata, ampliando il concetto di “benessere digitale” attraverso hardware sofisticati e interazioni intelligenti.

Il lancio globale di FreeBuds 6, Watch 5 e Watch Fit 4 segna l’inizio di una nuova stagione tecnologica per Huawei, dove innovazione e design diventano strumenti per vivere meglio, connessi e in salute. Tutti i dispositivi saranno disponibili a partire dalle prossime settimane sui canali ufficiali del brand.