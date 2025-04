Apple Watch Series 11, 5 motivi per cui non lo acquisterò

L'Apple Watch Series 11 dovrebbe arrivare tra circa sei mesi, ma finora le indiscrezioni sulle sue nuove funzionalità sono state molto limitate. Al momento, risulta difficile individuare motivi concreti per effettuare l'upgrade dall’Apple Watch Series 10, anche tenendo conto delle voci più recenti.

Ecco cinque motivi per cui si potrebbe valutare di saltare l'acquisto dell'Apple Watch Series 11, tra assenza di novità rilevanti e aggiunte poco entusiasmanti.

Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, non ci sono segnali che Apple intenda ripristinare il rilevamento dell’ossigeno nel sangue sul prossimo Apple Watch Series 11.

Apple è stata infatti costretta a disabilitare questa funzionalità a seguito di una complessa disputa legale sui brevetti. Considerando l’affidabilità delle anticipazioni di Gurman, la mancata reintroduzione del sensore rappresenta un ulteriore motivo per non considerare prioritario l’upgrade al nuovo modello previsto per quest'anno.

5G e connettività satellitare

L'Apple Watch Ultra rappresenta la versione più resistente (e anche più costosa) dell'Apple Watch standard, e spesso riceve in anteprima funzionalità avanzate rispetto agli altri modelli. Secondo i rumor, quest’anno potrebbe essere introdotta la connettività 5G e la connessione satellitare sull'Ultra, mentre il Series 11 sarebbe destinato a non ricevere queste novità.

La connettività satellitare sarebbe particolarmente interessante, in quanto permetterebbe di contattare i soccorsi anche in aree prive di segnale. Tuttavia, considerando che l'Apple Watch Ultra ha un prezzo di circa 850 euro, rimane fuori dalla fascia di budget di molti utenti. L'assenza di queste funzionalità sul Series 11 rappresenta un ulteriore motivo per non considerare l'upgrade nel 2025.

Apple Intelligence

Apple Intelligence non ha ancora rivoluzionato l’esperienza d’uso, e nonostante sia disponibile su iPhone e Mac, il suo utilizzo quotidiano risulta ancora limitato. Inoltre, con molte delle funzionalità più interessanti rinviate, manca un reale incentivo a sfruttarla pienamente.

Anche se il nuovo Apple Watch Series 11 dovesse integrare aggiornamenti legati ad Apple Intelligence, difficilmente rappresenterebbe un motivo sufficiente per effettuare l’upgrade, a meno di cambiamenti significativi nelle capacità offerte. Al momento, l’approccio più sensato sembra essere quello di rimandare l’acquisto.

Nuovi colori

Di tanto in tanto, Apple introduce nuove colorazioni per l’Apple Watch, e si vocifera che ciò avverrà anche quest'anno. Tuttavia, sebbene le nuove tonalità siano generalmente apprezzate, non sembrano rappresentare un motivo sufficiente per orientare la scelta d'acquisto.

Ad esempio, il Jet Black del Series 10 e il blu profondo del Series 7 sono stati molto apprezzati, ma la scelta è spesso ricaduta sulla versione in alluminio argentato, grazie alla sua versatilità nell'abbinamento con diversi cinturini. Anche nel caso di una nuova colorazione per il Series 11, è probabile che la preferenza rimanga sulla tonalità argento, ideale per chi desidera la massima flessibilità.

Allarmi sulla pressione sanguigna

L'Apple Watch è diventato uno strumento eccellente per il monitoraggio della salute e del fitness, capace di avvisare gli utenti in caso di anomalie nei parametri vitali. Quest’anno potrebbe ricevere un ulteriore miglioramento, con l’introduzione del monitoraggio della pressione sanguigna sul Series 11, secondo alcune indiscrezioni.

Pur ritenendo che questa funzionalità sarebbe sicuramente utile, da sola non sembra rappresentare un motivo sufficiente per giustificare un upgrade. Considerando che anche le altre novità attese non sembrano particolarmente rilevanti, è improbabile che il solo monitoraggio della pressione possa cambiare le valutazioni sull’acquisto del nuovo modello.