Apple Arcade nu al beschikbaar

Tijdens de lancering van de nieuwe iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max werd ook het game-abonnement van Apple aangekondigd. Apple Arcade zou normaal gesproken pas live gaan op donderdag 19 september. Enkele gebruikers melden echter dat ze nu al toegang hebben tot de dienst.

Er lijkt slechts één voorwaarde te zijn om al te genieten van Apple Arcade en dat is iOS 13. Gebruikers die iOS 13 of de laatste bèta ervan hebben, melden dat ze reeds een abonnement kunnen aanschaffen (voor 4,99 euro per maand), inclusief de gratis proefperiode van een maand.

Momenteel is de service alleen te gebruiken op iPhone of iPad. Apple TV en Mac moeten nog wachten tot de officiële lancering op donderdag. Het aantal games is daarnaast beperkt tot 54, maar Apple heeft reeds aangegeven dat dit aantal de komende maanden verhoogd zal worden. Apple Arcade zal op die manier uiteindelijk meer dan 100 verschillende games bevatten.

