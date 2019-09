Het is een grotere iPhone 11 Pro - dat is eigenlijk alles wat je krijgt. Dat is echter geen negatief iets - verre van zelfs. De iPhone 11 Pro Max (bizarre naam trouwens) voelt als een echte 'pro' aan, en biedt jou het grootste en beste van alles aan.

Waarschijnlijk heb je onze hands-on van de iPhone 11 Pro review al bekeken, en vraag je je nu af of het grotere exemplaar de moeite waard is om te bekijken.

Gelukkig voor jou zijn we met beide apparaten in de weer geweest net na het evenement van Apple, en we zijn helemaal klaargestoomd om een voorlopig oordeel te geven over de apparaten, inclusief wat de verschillen tussen de 11 Pro en 11 Pro Max zijn.

Spoiler: het grootste verschil is, jawel, de grootte. Net als de kleinere iPhone 11 Pro lijkt ook de 11 Pro Max erg op zijn voorganger uit 2018, met een vrijwel identiek design en schermontwerp.

Desalniettemin is er genoeg info en features om door te spitten - en de iPhone XS Max was dé telefoon om in huis te halen voor velen vanwege de grotere batterij en het gigantische display.

Check onze iPhone 11 Pro hands-on review

iPhone 11 Pro Max releasedatum en prijs

Het grootste verschil tussen de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max is de grootte (Image credit: TechRadar)

Wil je deze gigantische telefoon zo snel mogelijk in je handen hebben? Dan hoef je slechts een paar dagen te wachten; de release van de iPhone 11 Pro Max staat gepland op 20 september. Vanaf 13 september kun je de 11 Pro Max pre-orderen.

De prijs kan, helaas, een pijnpunt zijn voor veel geïnteresseerden. Het is ietwat afgezaagd om te melden dat het high-end model van Apple duurder is dan enkele MacBooks - dat is een feit, maar dit is al jaren het geval - en deze feitjes zijn vooral goed voor het maken van clickbait headers. Het zijn immers twee totaal verschillende producten.

Wel illustreert de exorbitante prijs hoeveel je over moet hebben om de heilige graal van Apple in huis kunt halen. De vanafprijs bedraagt 1259 euro voor de versie met 64GB, 1429 euro voor de variant met 256GB en maar liefst 1659 euro voor het model met 512GB opslaggeheugen aan boord. Mocht je nog niet zwemmen in een bad met geld, dan raden we je aan om alvast te beginnen met sparen.

iPhone 11 Pro Max camera en video

(Image credit: TechRadar)

De camera is zonder meer de belangrijkste feature van de iPhone 11 Pro Max. Er is een derde sensor toegevoegd aan de achterzijde, een niet eerder vertoond aantal bij de iPhones.

De camera-opzet accentueert Apple in de 11 Pro Max aan de hand van een vierkant die nogal flink uitsteekt. Een vrij grove verandering ten opzichte van de dunnere ruit van vorig jaar. Door de kleur van de achterzijde te gebruiken voor het vierkantje in plaats van zwart voelt het geheel iets minder bonkig aan, maar het blijft een groot uitsteeksel.

De multifunctionele camera-opzet maakt het mogelijk om uit te zoomen en 2x in te zoomen - ondanks dat de applicatie af en toe wat stotterde. (Image credit: TechRadar)

De camera-opzet bestaat uit de volgende lenzen: een reguliere 12-megapixellens, 12-megapixelgroothoekelens én 12-megapixeltelelens met 2x optische zoom. De opzet is identiek aan de reguliere iPhone 11 Pro en beschikt eveneens over dezelfde kunstmatige intelligentie. Dankzij de 'Neural Engine' behoedt de Bionic A13 chipset je voor slechte foto's.

Heb je bijvoorbeeld een foto genomen waar een hoofd niet helemaal opstaat? De groothoeklens toont je dit in een voorvertoning, zodat je dit een volgende keer niet meer overkomt. Betere nachtmodus? Volgens Apple wel. De voorbeeldfoto's zien er veelbelovend uit. Helaas hebben we ze nog niet kunnen testen of de nieuwe iPhones in situaties met weinig licht mooie plaatjes schieten.

Bekijk de verschillen tussen de testfoto's die op het lanceringsevenement te zien waren:

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar)

De krachtige chipset van Apple is het kloppende hart van de iPhone 11 Pro Max. Naast foto's verbeteren is de processor ook in staat om indrukwekkende video-opnamen te maken - 4K native met 60 frames per seconde - en Apple schroomde niet om tijdens het evenement duidelijk te maken hoe fantastisch dit wel niet is.

Nu de smartphone voor veel mensen het belangrijkste videobewerkingsapparaat voor onderweg begint te worden, zijn deze functies van onschatbare waarde en is het goed om te zien dat Apple ze toevoegt aan zijn nieuwste iPhone-reeks.

De mogelijkheid om met je iPhone op te nemen en vervolgens te bewerken lijkt eindelijk een realiteit te worden met dit nieuwe model - we kijken ernaar uit om te zien of het ook nuttig is voor de niet-professionele regisseurs onder ons.

Veel meer kunnen we je helaas nog niet vertellen over de camera. Daarvoor moeten we toch echt langer aan de slag met de nieuwe iPhone van Apple. De eerste tekenen zijn in ieder geval hoopgevend.

iPhone 11 Pro Max design en display

(Image credit: TechRadar)

Qua ontwerp biedt de iPhone 11 Pro Max niet veel anders dan de reguliere iPhone 11 Pro. Net de XS en XS Max zijn deze telefoons vrijwel identiek en is het vooral de grootte en prijs wat de twee apparaten scheidt van elkaar. Gebruikers kunnen zo zelf de afweging maken welke grootte zij het prettigst vinden, zonder daarvoor te hoeven inleveren op specificaties of functies.

iPhone 11 Pro Max specs Gewicht: 226g

Afmetingen: 158 x 77.8 x 8.1mm

Besturingssysteem: iOS 13

Schermformaat: 6.5-inch

Resolutie: 2688 x 1242

CPU: A13 Bionic

Opslag: 64/256/512GB

Batterij: 5 uur langer dan XS Max

Camera's achteraan: 12MP + 12MP + 12MP

Frontcamera: 12MP

Waterbestendig: IP68

Headphone jack: Nee

De iPhone 11 Pro Max is vrijwel gelijk aan het grotere model uit 2018. Zo is er een metalen rand aanwezig dat de voor- en achterkant bij elkaar houdt, een glazen achterzijde én een luidspreker grille aan de onderkant.

Meest interessante aanpassing is de camerabult. Het is niet de eerste iPhone met een uitsteeksel, wat vooral gebruikt wordt om de rest van het apparaat zo dun mogelijk te houden en meer licht de sensoren te laten bereiken, maar of het mooi is...

De technologie van het display is grotendeels hetzelfde als vorig jaar. Wederom is er een AMOLED-display aanwezig, gemaakt door grote concurrent Samsung. Verwacht een hoge resolutie, scherpe beelden, kleurrijke weergave en diepe contrasten.

Écht nieuw is het Super Retina XDR display, wat ervoor zorgt dat de 11 Pro Max maar liefst 800 nits kan produceren. Dat is meer dan genoeg om je scherm te lezen wanneer je in de zon loopt. Speel je HDR-content af? Dan weet de iPhone 1200 nits te realiseren.

Het ziet er in de praktijk veel feller uit dan 1200 nits, wat betekent dat je films kunt bekijken met HDR10 en Dolby Vision. Deze functies zorgen voor een vrijwel ongeëvenaarde kijkervaring op je smartphone.

(Image credit: TechRadar)

Het grote 6,5 inch display voelt nog altijd groot in de hand, zelfs als je gewend bent om grotere telefoons te gebruiken. Dat wil echter niet zeggen dat de iPhone 11 Pro Max té groot is. Als je deze smartphone koopt weet je gewoon dat je meer geld neerlegt voor meer hold.

Vind je van jezelf dat je overweg kunt met grotere schermen? Dan raden wij je aan om hier je voordeel mee te doen. Het grote display van deze iPhone geeft je simpelweg meer om naar te kijken wanneer je aan het browsen bent. Ook is het bekijken van mediacontent een waar genot op dit scherm.

Zorg er wel voor dat je een iPhone 11 Pro Max hoesje hebt voor het geval dat de grootte jou iets te veel wordt en het apparaat uit je handen valt.

iPhone 11 Pro Max accuduur en iOS 13

Net als zijn kleinere broertjes wordt de iPhone 11 Pro Max gebruikt voor het tonen van iOS 13, de meest geavanceerde mobiele software van Apple tot nu toe. Hoewel de open bèta van iOS 13 al een tijdje uit is, valt er nog genoeg nieuws te ontdekken in de software.

Een van de verbeteringen die iOS 13 met zich meebrengt voor de iPhone 11 Pro Max is Face ID; de gezichtsherkenningstechnologie moet nu beter werken dankzij het grotere bereik van de frontcamera.

De game-capaciteiten van de iPhone 11 Pro Max (we gaan niet snel wennen aan die naam) behoren eveneens tot de belangrijkste vernieuwingen. De A13 Bionic chip is niet alleen de snelste tot nu toe, maar grafisch gezien ook de meest krachtige chip tot nu toe.

Gedurende onze hands-on speelden we het spel Pascal's Wager, en hoewel de laadtijd iets langer duurde dan gedacht, kregen we daarvoor een overvloed aan detail, schaduwen en soepele gameplay voor terug. Zeker voor een smartphone zijn de graphics die de iPhone toont bewonderenswaardig.

(Image credit: TechRadar)

De hamvraag is hoe Apple deze power uit weet te strekken over langere gamesessies. Apple is er echter van overtuigd dat dit geen probleem moet zijn voor de nieuwe Bionic chipset.

Wat de levensduur van de accu betreft: Apple claimt dat de iPhone 11 Pro Max in staat is om het vijf uur langer vol te houden op een volle accucyclus dan zijn voorganger, de iPhone XS Max uit 2018. Ook fijn: er is eindelijk een snellader meegeleverd in de doos.

De nadruk leggen we op eindelijk, want concurrenten als Samsung en Huawei geven gebruikers al jarenlang een snellader mee. Apple meldt dat de iPhone 11 Pro Max van 0 naar 50 procent laadt in slechts 30 minuten dankzij de 18W adapter.

Helaas ontbreekt de mogelijkheid om apparaten als AirPods op te laden aan de hand van de achterkant van de iPhone 11 Pro Max. Deze feature lijkt op het laatste moment geannuleerd te zijn. Dat is jammer, want dankzij onder andere de Samsung Galaxy S10 weten we hoe handig omgekeerd draadloos laden kan zijn.

Hoewel we nog niet zelf intens aan de slag hebben kunnen gaan met de nieuwe iPhones, verwachten we dat de iPhone 11 Pro Max het langer uithoudt dan zijn reguliere broertje, simpelweg omdat er in de grotere versie meer ruimte is voor de accu.

Voorlopig oordeel

(Image credit: TechRadar)

Ben je iemand die 'gewoon' de allerbeste iPhone wil hebben qua prestaties en vermogen? Dan is de iPhone 11 Pro Max waarschijnlijk de beste optie voor jou.

Het grootste potentiële pijnpunt is de grootte - hij is echt best wel gigantisch, vergis je niet. Vind je een joekel van een telefoon echter heel fijn, dan heeft de iPhone 11 Pro Max juist een streepje voor.

Heel erg indrukwekkend is de iPhone 11 Pro Max echter niet, en dat komt onder andere door het inmiddels wat gedateerde design. Het lijkt tot het Apple-ethos te behoren om een nieuwe smartphone uit te brengen die nét iets beter is dan zijn voorganger. Dat is niet spannend, maar het lijkt wel te werken.