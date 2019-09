Een nieuwe iPhone die voor veel minder de deur uitgaat dan we hadden verwacht - de iPhone 11 is zonder meer de meest interessante smartphone van de drie.

De iPhone XR had vorig jaar nogal veel weg van een laatbloeier; de telefoon lag een stuk later dan iPhone XS in de winkel, en qua specificaties moest de XR het vrijwel op elk vlak afleggen.

Het feit dat iPhone XR een goedkopere optie was dan de iPhone XS (en XS Max) zorgde er voor dat de goedkoopste van het trio snel op werd gemerkt door de consument. Vanwege het succes van de XR kan de iPhone 11 zomaar de belangrijkste smartphone van Apple in 2019 worden.

Hoewel de iPhone 11 niet over dezelfde features beschikt als de eveneens gloednieuwe iPhone 11 Pro, moet de iPhone 11 natuurlijk wel een verbetering zijn van de XR. Kortom: wat biedt de iPhone 11 wat de iPhone XR niet biedt?

iPhone 11 releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

De lanceringsdatum van de iPhone 11 is een stuk eerder ingepland dan die van zijn voorganger in 2018. De iPhone XR lanceerde pas weken na de XS, maar de iPhone 11 zal 'gewoon' verkrijgbaar zijn op het moment dat ook de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max uitkomen. Pre-orders zijn te plaatsen vanaf 13 september en de officiële verkoop start 20 september.

De prijs is, zeker voor Apple, relatief laag. Het prijskaartje van de iPhone 11 is bij de lancering 50 euro lager vergeleken met de iPhone XR; vanaf 809 euro tik je een iPhone 11 op de kop, terwijl de XR 859 euro kostte ten tijde van de release.

Er zijn, zoals gewoonlijk, een veelvoud aan opslagopties beschikbaar. Net als voorgaande jaren start Apple met een 64GB-versie, maar voor de intensieve gebruikers zijn er ook 256GB- en 512GB-varianten te verkrijgen. Hier rekent Apple echter wel een flinke meerprijs voor. Ook is het geheugen van de iPhones (wederom) niet uitbreidbaar aan de hand van een microSD-kaartje.

Camera

(Image credit: TechRadar)

Net als bij de iPhone 11 Pro zien we bij de reguliere versie dat de camera-opzet nogal uitsteekt aan de achterzijde. De lenzen inclusief flits zitten verpakt in een vierkantje, iets wat ons nog het meeste doet denken aan de aanstaande Pixel 4 telefoons.

Het feit dat Apple heeft gekozen voor een vierkant design is interessant, aangezien de iPhones dit 'niet nodig hebben' - het bedrijf had er immers ook voor kunnen kiezen om enkel de lensjes uit te laten steken, net als bij de XR het geval is.

Het ziet ernaar uit dat Apple deze nieuwe telefoonlijn iets van een eigen identiteit wil geven, want de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max voorziet Apple ook van eenzelfde vierkant.

Tot zover onze mening over de uitstekende camera-opzet. Hoe werkt het eigenlijk? Nou, we vinden twee sensoren terug in de iPhone 11, in beide gevallen gaat het om een 12-megapixellens. Deze keer vinden we naast de reguliere lens een groothoeklens terug. Deze camera stelt je in staat om meer van je omgeving in één foto te stoppen dan de reguliere cameralens.

(Image credit: TechRadar)

(Image credit: TechRadar)

De liefhebbers van vervaagde achtergronden kunnen we geruststellen: ook zonder dieptesensor (zoals bij de XS) is de iPhone 11 net als de XR in staat om bokeh-portretten via de camerasoftware te realiseren.

We zijn erg onder de indruk van de kiekjes die we geschoten hebben met de iPhone 11. Een echt eindoordeel geven is echter lastig, aangezien de lichtomstandigheden niet ideaal waren. Daarnaast konden we de lenzen niet testen in situaties met weinig licht, een aspect waar concurrenten vol op inzetten. Apple zelf liet via enkele voorbeeldfoto's zien dat de nieuwe iPhones niet onder moeten doen voor de concurrentie.

De frontcamera is eveneens verbeterd. De sensor is geüpgraded naar een 12-megapixellens om betere groothoekfoto's te faciliteren wanneer je de telefoon in landschapsmodus vasthoudt. Ook kun je slowmotion selfies schieten. Apple noemt de term Slofies, maar we hopen ten zeerste dat de consument deze term niet oppakt.

De nachtmodus zag er goed uit in de voorbeeldfoto´s (Image credit: TechRadar)

Design en display

(Image credit: TechRadar)

Het is duidelijk dat Apple niet gerotzooid heeft met de formule van de iPhone XR voor de iPhone 11. Zo voelt het nieuwe apparaat een beetje 'mollig', net als zijn voorganger. Ook de randen rondom het LCD-display zijn merkbaar dikker dan bij de iPhone 11 Pro.

Houd je de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 naast elkaar, dan merk je al snel het verschil op qua design, waarbij de laatstgenoemde duidelijk iets dikker aanvoelt in de hand, alhoewel de Pro ook een prettige, matte finish heeft.

We hebben de iPhone XR en iPhone XS meer dan een maand getest vorig jaar, en na een tijdje voelen beide telefoons vrijwel even gelikt en premium aan in onze handen. Dat de iPhone 11 momenteel iets grover aanvoelt, vinden we geen groot issue.

Het LCD-display (Liquid Retina) van de iPhone XR keert terug op de iPhone 11 om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hoewel je op papier om de resolutie kunt malen, valt de scherpte in de praktijk best mee. Bovendien is die lagere resolutie goed voor de batterijduur.

(Image credit: TechRadar)

Leg je de iPhone 11 echter naast de iPhone 11 Pro neer, dan zie je uiteraard al snel dat de LCD-technologie zijn meerdere moet erkennen in de prachtige AMOLED-schermen (van Samsung) die geplaatst zijn in de duurdere 2019 iPhones.

Er is één factor waar de iPhone XR de overhand had ten opzichte van zijn duurdere broertjes vorig jaar, namelijk de beschikbare kleurversies. Hetzelfde is dit jaar het geval met de iPhone 11. In de demohal stal de kleurrijkste van de drie de show.

Je hebt bij de release de keuze uit: zwart, wit, geel, lavendel, rood en mintgroen. De looks van de iPhone-lijn is zonder meer een stuk dynamischer een modevriendelijk dan de duurdere Pro-telefoons.

iOS 13 en accuduur

(Image credit: TechRadar)

Net als de andere nieuwe iPhones draait de iPhone 11 uit de doos op iOS 13, en het budgetmodel maakt volop gebruik van de nieuwe hippe features die de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem met zich meebrengt.

Onder de motorkap vinden we de gloednieuwe A13 Bionic-chipset. Hoewel we vooraf minder werkgeheugen verwachtten, net als vorig jaar, vertelde de Apple-medewerker die ons hielp dat de interne specificaties écht hetzelfde zijn als bij de iPhone 11 Pro (Max).

Geruchten in opmaat naar het Apple-evenement suggereerden dat de iPhone 11 gelanceerd zou worden met minder krachtige specificaties dan zijn duurdere broers. We verwachten dat de iPhone 11 in de praktijk iets minder soepel presteert onder zware druk, maar dat verschil is waarschijnlijk verwaarloosbaar.

Tijdens onze eerste ontmoeting bleek de iPhone 11 in ieder geval verre van sloom. Aan de andere kant: de omstandigheden waren ook niet echt naar om de nieuwe iPhone eens een half uur of uur flink onder druk te zetten, aangezien er tal van journalisten ons in de nek hijgden.

Misschien nog wel het meest indrukwekkende van onze hands-on waren de gameprestaties. De schaduwen en details in spelletjes als Pascal's Wager wekten onze indruk, evenals de soepele gameplay.

Wanneer het aankomt op de iPhone 11 batterijduur, dan heeft de handset een flinke berg te beklimmen; de iPhone XR is op dit moment nog altijd de beste iPhone wanneer je puur en alleen kijkt naar accuduur. We zien hier graag een vervolg van.

Op papier zijn alle ingrediënten voor een nog indrukwekkendere accuduur present: zo is er een meer efficiënte processor ingebouwd, moet het scherm accuvriendelijker zijn, én vinden we het niet gek als Apple andere snufjes heeft toegepast om net iets efficiënter te werk gaan.

Helaas levert Apple geen snellader mee bij de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Dat past deels in het gedrukte kostenplaatje, maar vergeleken met de Android-concurrentie zou het bedrijf uit Cupertino toch wel iets beters mogen meegeven.

Wat betreft de accuduur durven we nog geen definitief oordeel te geven of die ook echt beter is dan bij de XR. Die vind je over enkele weken terug in onze volledige review.

Voorlopig oordeel

(Image credit: TechRadar)

De iPhone XR bleek achteraf een schot in de roos voor Apple. In onze review waren we enorm te spreken over deze 'budgetoptie' van Apple. Hoewel de prestaties niet zo indrukwekkend waren als de XS of XS Max, konden we dit zeker door de vingers zien vanwege de prijs.

De iPhone 11 is dé opvolger van de XR en moet dat kunstje herhalen. Buiten enkele minieme upgrades op papier is er echter weinig veranderd.

Buiten de verbeteringen in het cameradepartement is het vooral de verbeterde chip waar veel aandacht naar uitgaat. Pas op de lange termijn weten we of deze telefoon een waardige upgrade is ten opzichte van de iPhone XR.

Wat ons betreft is de iPhone 11 nog altijd een bijzonder welkome smartphone, zeker in het Apple-landschap. Het Amerikaanse bedrijf vraagt vrijwel altijd de hoofdprijs voor haar smartphones, en net als de XR is de iPhone 11 een prettige uitzondering hierop. Het is misschien niet de meest krachtige iPhone die je kunt krijgen, maar op papier is de prijs-kwaliteitsverhouding - naar de normen van Apple - vrijwel ongekend.