Zo activeer je dark mode op Facebook

Dark mode voor Facebook zat er al langer aan te komen, en nu is het eindelijk gearriveerd. Zo kun je genieten van een meer stijlvolle sociale ervaring.

Het draait niet alleen om de looks - onderzoekers van Google kwamen erachter dat pixel kleur een direct effect heeft op de batterijduur, met zwarte pixels die significant minder energie verbruiken dan de witte. Het omwisselen van Facebook's heldere witte interface naar iets donkers kan daarom je mobiele apparaten helpen om langer mee te gaan.

Heldere schermen (en met name blauw licht) hebben een negatief effect op het slaappatroon, maar wit licht kan zeker 's nachts heftig zijn voor je ogen. Dus als je graag nog even de nieuwsfeed checkt voordat je gaat slapen, kies dan voor dark mode. Zo kun je namelijk meer scrollen en hoef je minder je ogen dicht te knijpen vanwege het felle licht.

Met dat in gedachten vertellen we je hieronder hoe je de donkere modus van Facebook kunt instellen op een desktop en een mobiel apparaat.

Facebook dark mode voor de desktop

Facebook is begonnen met het uitrollen van een nieuw ontwerp voor de desktop site, met daarbij een optionele dark mode. Als je onderdeel bent van de testgroep, de volgende keer dat je naar Facebook gaat op je desktop zie je een notificatie die je hierover informeert, gevolgd door een geheugensteuntje die je vraagt of je wilt kiezen tussen een licht of donker ontwerp.

Als je geen onderdeel bent van die groep, maak je geen zorgen de optie is waarschijnlijk binnenkort ook wereldwijd beschikbaar. Maar in de tussentijd kun je Google Chrome gebruik om de dark mode op Facebook te 'forceren'. Dit ziet er niet precies hetzelfde uit als de officiële dark mode, maar het komt wel in de buurt.

Zorg er eerst voor dat je de nieuwste versie van Chrome hebt, als je hier niet zeker van bent open dan het hoofdmenu selecteer 'Help' en vervolgens 'Over Google Chrome' en de browser zal dan beschikbare updates vinden en automatisch installeren.

Typ dan chrome://flags/#enable-force-dark in de adresbalk en verander het eerste uitvouwmenu die je ziet van 'Standaard' naar 'Ingeschakeld'. Je wordt vervolgens verzocht om de browser opnieuw te openen, dus zorg er eerst voor dat je je werk hebt opgeslagen.

(Image credit: Google Chrome)

Wanneer je Chrome opnieuw opent zul je zien dat iedere website die je bezoekt, inclusief Facebook, nu de kleuren heeft omgezet. Het is nog niet perfect, maar het werkt over het algemeen best goed.

Om dit weer te veranderen keer je terug naar chrome://flags/#enable-force-dark en verander je de instellingen terug naar 'Standaard'.

Facebook dark mode voor iOS en Android

Facebook's mobiele app biedt nog geen ingebouwde dark mode, maar de welbekende app onderzoeker Jane Manchun Wong heeft bewijs gevonden van deze ontwikkeling. We verwachten dat het wellicht zal verschijnen in Android, iOs en iPadOS rond dezelfde tijd dat het nieuwe desktop ontwerp zijn officiële debuut maakt.

Facebook is working on Dark Mode for mobileI wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPzTip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUYAugust 12, 2019

Tot die tijd, kun je de donkere kant op je telefoon of tablet ervaring terwijl je Google Chrome gebruikt: type chrome://flags/#enable-force-dark in de adresbalk en verander de vlaggen 'Android web contents dark mode' en 'Android Chrome UI dark mode' naar 'Ingeschakeld'. Als dat eenmaal is gebeurt, log dan in bij Facebook via CHrome en geniet van de nieuwe look.

Dark mode is nu al beschikbaar in Facebook Messenger. Om het te activeren klik je simpelweg op je profielfoto, en dan op de 'Dark mode' knop.

We verwachten dat er binnenkort een volledige Facebook dark mode voor iOS, iPadOS en Android aan zit te komen en we houden je op de hoogte zodra we meer weten. We hebben de aankomst van dark mode voor Instagram al gezien en de dark mode voor Whatsapp ligt ook in het vooruitzicht, dus we verwachten dat het niet lang meer zal duren.