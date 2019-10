Facebook dark mode voor desktop wordt nu uitgerold

Facebook is begonnen met de uitrol van een nieuwe interface voor dekstopgebruikers. Zij hebben voortaan de keuze tussen het traditionele wit en een nieuwe dark mode.

Wanneer gebruikers inlogden op de desktopsite, kregen sommigen een melding met de vraag of ze het nieuwe design wilden uittesten. Facebook zelf verwijst ernaar als "Facebook Beta".

Als je tot de selecte testgroep behoort, dan krijg je de mogelijkheid om te wisselen naar de donkere modus. Je kan daarna ook terug wisselen naar de witte versie in je accountinstellingen. Android Police heeft een paar screenshots verzameld van wat je mag verwachten.

Testmodus

Facebook Beta geeft je niet alleen de dark mode, maar belooft ook duidelijker en makkelijker in gebruik te zijn. Zo zijn er grotere lettertypes aanwezig en een meer gestroomlijnde navigatie. Daarnaast zal je plaats op het nieuwsoverzicht opgeslagen worden zodat je automatisch op die plaats terugkomt wanneer je naar een ander menu gaat.

Facebook houdt zijn bètas vaak beperkt tot specifieke landen (meestal de VS), maar de testgroep voor deze nieuwe interface lijkt gebruikers van over heel de wereld te bevatten. De kans bestaat dus dat jijzelf behoort tot de testgroep. Je hoeft alleen maar in te loggen om erachter te komen.

Facebook testing new Design in the UK @9to5mac #facebook pic.twitter.com/TdS05QwEFnOctober 13, 2019

Jammer genoeg is er geen manier om een aanvraag voor de testgroep in te dienen. Ook vooraf inschrijven was geen mogelijkheid. Als je Facebook Beta wil uittesten, maar niet tot de huidige testgroep behoort, is er momenteel dus geen mogelijkheid om toegang te krijgen.

Bekijk hier onze toplijst met de beste browsers van 2019

Via Android Police