WhatsApp-ondersteuning stopt voor tientallen smartphones

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat WhatsApp het levenslicht zag. In die tijd is er bijzonder veel gebeurd op smartphonegebied: waar voorheen velen niets zagen in een slimme telefoon, zijn deze apparaten tegenwoordig niet weg te slaan uit de handen van gebruikers.

Net als de toestellen in onze handen zijn ook de applicaties geëvolueerd door de jaren heen. Vaak visueel, maar minstens net zo belangrijk is de beveiliging ervan. Dit is ook bij WhatsApp het geval, wat inmiddels al enkele jaren in handen is van Facebook.

WhatsApp-ondersteuning stopt

De implementatie van nieuwe updates kan echter voor problemen zorgen, aangezien tal van softwareversies deze updates moeten kunnen ondersteunen. Om WhatsApp zo optimaal te kunnen laten lopen stopt dan ook de ondersteuning van oudere softwareversies voor zowel Android als iOS.

Bij het mobiele besturingssysteem van Google draait het om Android 2.3.7 of ouder. Android 2.3.7 ken je wellicht beter als Android Gingerbread. Deze softwareversie is eind 2010 verschenen, waardoor je gerust mag spreken over een antieke softwareversie.

(Image credit: Future)

Gebruikers van iPhones met iOS 8 krijgen eveneens geen updates voor WhatsApp meer in 2020. iOS 8 verscheen in 2014. Gezien het uitstekende updatebeleid van Apple draaien nog maar weinig telefoons op iOS 8.

Voor gebruikers van Windows Phone kunnen we kort zijn: per 31 december 2019 stopt WhatsApp met werken vanaf 31 december 2019. Wil je de chat-applicatie blijven gebruiken? Dan moet je overstappen naar een nieuwe smartphone.

Lijst met 'verouderde' smartphones

De lijst met smartphones die geen WhatsApp-ondersteuning meer krijgen is lang, maar houd in je achterhoofd dat veel van deze telefoons waarschijnlijk al lang naar de sloop zijn. De smartphones die WhatsApp-ondersteuning verliezen:

iPhone 4

Sony Xperia Advance

Acer Liquid Z Duo Z110

Acer Liquid Z Z110

Lenovo K800

T-Mobile Concord

Sony Xperia U ST25a

Sony Xperia U ST25i

Samsung Galaxy S Lightray 4G SCH-R940

Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120

Motorola Defy Pro XT560

Sony Xperia Go ST27a

Sony Xperia Go ST27i

Huawei Activa 4G M920

Motorola Atrix TV XT682

Sony Xperia ion 3G LT28h

Sony Xperia ion LTE LT28at

Sony Xperia ion LTE LT28i

Orange San Diego

Vodafone Smart II V860

Sony Xperia Sola MT27i

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210T

Sony Xperia P LT22i

LG Optimus 3D Max P720

LG Optimus 3D Max P720H

LG Optimus 3D Max P725

LG Optimus Elite LS696

Sony Xperia acro HD SOI12

Xolo X900

Sony Xperia acro HD SO-03D

Sony Xperia S LT26i

LG Spectrum VS920

Motorola MotoLuxe XT615

HTC Velocity 4G

LG Prada 3.0 P940

Motorola Fire XT317

Motorola XT532

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210

Overstappen?

Zie je jouw smartphone in dit lijstje staan? Raak niet meteen in paniek; WhatsApp voor iOS en Android blijft bruikbaar in 2020 op deze telefoons, je krijgt alleen geen updates meer. Gaat er dus iets kapot of wordt er een lek gevonden in de oudere versie van WhatsApp, dan ben je vatbaar voor kwaadwillenden.

Zolang je WhatsApp niet verwijdert, kun je de chat-applicatie blijven gebruiken. Vanwege het veiligheidsrisico raden we je echter aan om een nieuwe smartphone te kopen. Een goede, nieuwe smartphone hoeft tegenwoordig echt geen bakken met geld meer te kosten.