Duizenden privé WhatsApp groepsgesprekken staan op Google

WhatsApp kampt met een beveiligingscrisis nadat het nieuws bekend werd dat meer dan 4.000 links om mensen uit te nodigen voor privé groepsgesprekken, vermeld staan op Google.

Meestal worden deze links alleen direct verzonden naar de persoon die wordt uitgenodigd voor het groepsgesprek, maar als ze ergens online belanden dan kunnen ze heel makkelijk geïndexeerd worden door de zoekmachine zodat wildvreemden ze kunnen vinden en kunnen deelnemen.

Zoals XDA Developers meldt, heeft Danny Sullivan Google's woordvoerder dit openbaar gemaakt op Twitter. Daarin zegt hij dat het simpelweg een resultaat is van hoe de zoekmachine ook zou moeten werken en als WhatsApp deze links niet wilde vermelden dan hadden ze een 'noindex' meta tag of een 'norobots.txt' toe moeten voegen om het te voorkomen.

Search engines like Google & others list pages from the open web. That’s what’s happening here. It’s no different than any case where a site allows URLs to be publicly listed. We do offer tools allowing sites to block content being listed in our results: https://t.co/D1YIt228E3February 21, 2020