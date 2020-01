Zo activeer je vandaag al dark mode in WhatsApp

Het heeft lang geduurd, maar WhatsApp dark mode is eindelijk beschikbaar om te beta-testen op Android.

De nieuwe optie, ontdekt door WABetaInfo, is beschikbaar voor alle gebruikers (niet alleen voor smartphones met Android 10) en vervangt het gebruikelijke wit en groenblauw ontwerp van de app door donkergrijze tinten.

Het nieuwe grijze ontwerp kan je batterijduur verbeteren (omdat donkerdere pixels doorgaans minder stroom gebruiken dan witte), maar niet zoveel als een echt zwarte achtergrond bij smartphones met AMOLED-schermen, waar zwarte pixels helemaal geen stroom verbruiken.

Er is geen manier om te zeggen wanneer de dark mode uit de testfase komt, maar we weten dat de ontwikkelaars van WhatsApp lang hebben geëxperimenteerd en alles tot in de puntjes uitgewerkt hebben, dus hopelijk zal het niet lang duren.

De recente aankondiging dat WhatsApp de plannen heeft laten varen om advertenties in je groepsgesprekken te gooien, is ook goed nieuws. Je krijgt binnenkort dus een naadloze nieuwe look te zien.

Hoe activeer je WhatsApp dark mode

Om de dark mode voor WhatsApp te krijgen, moet je je via de Google Play Store aanmelden voor het bètaprogramma (het bètaprogramma voor iOS zit momenteel vol). Je hoeft de app niet opnieuw te installeren op je smartphone. De volgende keer dat de app wordt bijgewerkt, ontvang je meteen de huidige bètaversie.

Om te controleren welke versie je momenteel hebt en of de update noodzakelijk is, druk je op het app-icoon en selecteer je 'App info', vervolgens 'Advanced' en van daaruit scrol je naar beneden naar het versienummer. Dit moet minimaal 2.20.13 zijn.

Als je een oudere versie hebt, open dan WhatsApp in de Google Play Store en zoek naar de 'Update' knop. Als die niet zichtbaar zou zijn, kun je de APK voor 2.20.13 downloaden en handmatig installeren.

Zodra dat gedaan is, heropen je de app, tik je op 'Instellingen' en selecteer je 'Chats'. Bovenaan vind je een nieuwe 'Thema'-optie met drie opties: Licht, Donker en System Default.

Als je Android 9 of lager gebruikt, kun je ook kiezen voor een modus op basis van batterijbesparing, waardoor de app automatisch overschakelt naar de donkere modus als je smartphone in de batterijbesparingsmodus staat.