WhatsApp in 2020: dark mode, reclame en alles wat je nog meer mag verwachten

Het is een druk jarig geweest voor de ontwikkelaars van WhatsApp; op de valreep verscheen de feature om te zien dat er iemand jou probeert te bellen terwijl je je al bezig bent met een WhatsApp-oproep. Ook gaf de implementatie van de vingerafdrukscanner ons een beter alternatief voor wachtwoorden in de chat-applicatie.

Helemaal foutloos was 2019 zeker niet voor de berichtenapplicatie van Facebook. Zo ging er een berichtje rond dat de kracht had om volledige groepschats te verwijderen, en via een speciaal gemaakt MP4-bestand konden kwaadwillenden via een lek telefoons op afstand overnemen.

Ondanks niet waargemaakte geruchten eerder dit jaar dat Facebook, WhatsApp en Instagram samengevoegd zouden worden in één kolossale applicatie, vond moederbedrijf Facebook het wel nodig om haar enigszins aangetaste naam toe te voegen aan het openingsscherm van zowel WhatsApp als Instagram.

We verwachten enkele grote updates voor WhatsApp in 2020. Hieronder lees je meer over onze WhatsApp verwachtingen voor 2020.

(Image credit: WhatsApp Inc)

Dark mode

In 2020 moeten we dan eindelijk kennismaken met de officiële versie van WhatsApp dark mode. Het is vrij verrassend dat het zó lang heeft geduurd om de berichtenapplicatie van een donkere versie te voorzien. Stukjes info verstopt in de installatiebestanden van de bèta toont aan dat moederbedrijf Facebook al een tijdje bezig is met het implementeren van een donkere modus.

We sluiten zelfs niet uit dat WhatsApp volgend jaar met twee dark modes op de proppen komt: één regulier donker thema, en één donkere modus die zich richt op AMOLED-schermen. Bij laatstgenoemde zullen er meer blokken zijn die volledig zwart zijn. Aangezien (AM)OLED-panelen elke pixel individueel kan doen oplichten, blijft bij een zwarte kleur de pixel ook echt uit. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar bespaart ook nog eens batterij.

Het ziet ernaar uit dat je volgend jaar de optie krijgt om of handmatig dark mode te activeren, of de app automatisch dark mode te laten activeren als je een batterijbesparingsmodus aan hebt.

Zelfvernietigende berichten

Een andere feature die al een tijdje op de planning staat, is de optie om berichten te maken die na een vooraf vastgestelde tijdsperiode zichzelf vernietigen. Vele rivaliserende chat-applicaties bieden al een soortgelijke functie aan, en we weten uit diverse data dat WhatsApp er zelf al een tijdje aan werkt.

De feature stond origineel te boek als 'Disappearing messages', maar nieuwe info wijst erop dat het 'Delete massages' genoemd gaat worden. De exacte Nederlandse term is nog niet bekend. Gebaseerd op info uit bètaversies ziet het ernaar uit dat berichtjes binnen een uur, dag, week, maand of jaar verwijderd kunnen worden.

(Image credit: Shutterstock)

In-app winkelen

In de nabije toekomst kunnen bedrijven in de chat-applicatie een catalogus aanmaken van producten en diensten. Je kunt er onder meer foto's, beschrijvingen en prijzen inzetten als bedrijf zijnde. Als bedrijf dien je gebruik te maken van WhatsApp Business.

De feature is op dit moment live in onder meer Duitsland, Brazilië, India, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Indonesië. We verwachten dat deze functie in 2020 zijn opwachting maakt in de Benelux.

Advertenties

Ja, het komt er echt aan: advertenties in WhatsApp. Op de 2019 Facebook Marketing Summit in Nederland toonde het moederbedrijf een slideshow met daarin hoe advertenties in WhatsApp te werk moeten gaan. Allereerst is WhatsApp Status aan de beurt, met schermvullende advertenties die tussen updates van je contacten staan. De advertenties zijn vergelijkbaar met die van Snapchat Verhalen.

Coming Soon to @WhatsApp...- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalogh/t + 📸 @Olivier_Ptv at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbPMay 21, 2019

Het is mogelijk dat deze advertenties samenwerken met het zakelijke platform van WhatsApp, waardoor bedrijven volledige winkels kunnen 'runnen' in de applicatie.

Geen ondersteuning voor oudere smartphones

Er bestaat een kans dat de datum vooruitgeschoven gaat worden, maar voor nu ziet het ernaar uit dat veel oudere Android- en iOS-apparaten geen WhatsApp meer zullen ondersteunen per 1 februari 2020.

Op de FAQ-pagina van WhatsApp staat dat besturingssystemen ouder dan Andorid 2.3.7 en iOS 8 toegang verliezen tot WhatsApp vanaf de hierboven genoemde datum. Dit betekent dat gebruikers van een iPhone 4 binnenkort niet meer WhatsApp kunnen installeren. Ook Android-apparaten, voornamelijk de telefoons uit 2011 en ouder (denk aan de Google Nexus One en Samsung Galaxy S) hebben na januari 2020 geen optie meer om WhatsApp officieel te installeren.

Reverse image search in de maak

Volgens WABetaInfo, een site die zich specialiseert in het uitpluizen van te verschijnen features aan de hand van data verstopt in WhatsApp Bèta-bestanden, verschijnt er in 2020 mogelijk de optie om afbeeldingen op te zoeken in de WhatsApp-database, zodat je precies kunt zien waar de afbeelding exact vandaan komt.

In het Engels noemen we deze actie 'reverse image search', en vrij vertaald heet dit 'omgekeerd afbeelding zoeken'. Wat de officiële naam van de feature van WhatsApp gaat worden in de Benelux is op dit moment nog onduidelijk, mocht de functie überhaupt verschijnen.