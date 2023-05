WhatsApp bèta op Android introduceert scherm delen

Net zoals via Apple’s FaceTime, Zoom en Microsoft Teams kan je binnenkort waarschijnlijk ook via WhatsApp je scherm delen met anderen tijdens het videobellen.

Deze informatie komt vanuit WABetaInfo. Deze outlet heeft de aankomende feature ontdekt door alle bestanden van de laatste Android-bètaversie te doorzoeken. Volgens een recent verslag zal er onderaan op je scherm tijdens het videobellen een nieuw icoon verschijnen naast de rest van de opties. Door dit icoon aan te tikken "deel je je scherm" met de andere persoon en "wordt alles op je scherm opgenomen". Je kan natuurlijk op elk moment het delen stopzetten door de toestemming weer in te trekken.

Er zijn wel een aantal vereisten waar je aan moet voldoen om het scherm delen te kunnen gebruiken. WABetaInfo stelt dat de "feature misschien niet beschikbaar zal zijn op oudere versies van Android", plus de ontvanger mag ook geen "verouderde versie van WhatsApp" gebruiken. Het kan zo zijn dat het scherm delen ook niet werkt in een videogesprek met een groep mensen. Het is nog lastig te bepalen wat verder de beperkingen van deze update zijn, omdat hij nog niet eens officieel uit is. Het gaat verder natuurlijk ook nog om een bètaversie, dus er zal nog veel aan de feature worden gewerkt, voordat hij klaar is voor de uiteindelijke release.

Als je de functie zelf wil uitproberen, dan moet je eerst deelnemen aan het Google Play Beta Program en vervolgens de bètaversie installeren via de Google Play Store. Scherm delen is nog maar voor een beperkt aantal testers beschikbaar momenteel, maar het zal "de komende dagen" worden uitgerold naar meer mensen.

(Image credit: WABetaInfo)

Het is nog onbekend of deze feature ook op iPhones zal verschijnen, zeker aangezien je op iOS-apparaten ook al FaceTime hebt en je daarmee je scherm kan delen. Wat wel binnenkort zal verschijnen op WhatsApp voor iOS, is de ' Companion Mode '. Deze feature laat mensen hun account linken aan (maximaal) “vier apparaten tegelijk”, waarbij je dan “dezelfde hoeveelheid privacy behoudt". Meta heeft de nieuwe modus nog niet officieel aangekondigd, maar WABetaInfo zegt wel dat de patch al officieel beschikbaar is via de App Store.

Het verbinden van meerdere telefoons lijkt vrij simpel te gaan werken. Het enige dat je moet doen, is het scannen van een QR-code op één iPhone met een ander iOS-toestel (dat je wil verbinden) met WhatsApp open. “Chathistorie zal op een veilige manier worden gesynchroniseerd met" alle verbonden smartphones. Net als bij scherm delen op Android zal de Companion Mode misschien niet meteen beschikbaar zijn, maar de changelog op de App Store-pagina geeft aan dat de update ergens "in de komende weken" zal uitkomen. Hou de app dus zeker in de gaten om erachter te komen wanneer de update voor jou beschikbaar is.