Nieuwe Chat Lock feature in WhatsApp houdt je privéberichten veilig

WhatsApp is momenteel een nieuwe Chat Lock-feature aan het uitrollen, waarmee je ervoor kan zorgen dat je privéberichten ook echt privé blijven.

Deze Chat Lock-update verzamelt je (geselecteerde) chats en plaatst ze achter hun eigen beveiligde map, die vervolgens alleen kan worden geopend met het wachtwoord van je apparaat of via biometrische authenticatie (vingerafdruk of gezichtsherkenning). Verder wordt dan ook de inhoud van deze gesprekken verborgen in je notificaties, zodat niemand zonder jouw toestemming kan zien waar je het over hebt.

Meta vermeldt in de post met de aankondiging (opens in new tab) dat Chat Lock ideaal is voor mensen die een niet vergrendelde smartphone delen met familie of bijvoorbeeld, zoals vertoond in de officiële trailer, mensen wiens irritante kleine broertje hun apparaat nog wel eens willen stelen. Om de extra beveiliging te activeren, hoef je alleen maar op de naam van de chat te tikken en de chatvergrendelingsoptie selecteren. Om deze vergrendelde chats terug te vinden, kan je gewoon bij het overzicht van al je chats naar beneden vegen en 'Vergrendelde chats' aantikken. Vervolgens vul je het wachtwoord in of gebruik je de biometrische authenticatie om ze te ontgrendelen. Het is in principe redelijk simpel.

Er zijn blijkbaar nog meer plannen om de Chat Lock-opties nog verder uit te breiden "binnen de komende paar maanden". Meta zegt dat het ook mogelijk zal worden om je gesprekken te vergrendelen op gekoppelde apparaten. Daarnaast zouden gebruikers binnenkort de mogelijkheid moeten krijgen om individuele wachtwoorden aan te maken voor chats, die verschillen van het wachtwoord van je smartphone zelf (want dat wordt momenteel gebruikt).



De post zegt nog niets over of dit wereldwijd wordt uitgerold (en wanneer precies) en ook wordt er ook niet vermeld of iPhone-gebruikers ook Face ID kunnen gaan gebruiken om chats te ontgrendelen.

(Image credit: WhatsApp)

Ruimte voor verbetering

Chat Lock wordt nu dus bij de lange lijst met WhatsApp’s beveiligingsfeatures gevoegd. Hier vind je onder andere dingen zoals Apparaatverificatie (opens in new tab), end-to-end-encryptie en tweefactorauthenticatie, maar de beveiligingsopties zijn nog niet perfect. Er is altijd ruimte voor verbetering, want er gaat wel eens iets fout.