WhatsApp kan door langverwachte update op meerdere telefoons tegelijk worden gebruikt

Whatsapp gaat eindelijk een veelgevraagde feature toevoegen. Binnenkort kan je namelijk eindelijk met hetzelfde account op meerdere telefoons inloggen.

Tot nu toe werd je steeds uitgelogd op je actieve apparaat wanneer je inlogde bij WhatsApp op een nieuwe telefoon. Dat kon je enigszins omzeilen door in te loggen met WhatsApp Web op een van de apparaten via de browser, maar dat werkt niet zo handig als de app.

Nu heeft Meta gelukkig aangekondigd (opens in new tab) dat de app je gaat toelaten om met je account op meerdere smartphones in te loggen. Ook heb je bij het inschakelen van deze nieuwe functie nog steeds voordeel van WhatsApp's end-to-end-encryptie voor privéberichten en kan je je account op Android- én iOS-telefoons gebruiken (door elkaar).

Er zijn genoeg redenen waarom het handig kan zijn om WhatsApp op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken. Zo zou het voor bedrijven die communiceren met klanten via WhatsApp misschien handig zijn om een account door meerdere medewerkers te laten gebruiken (op meerdere smartphones). Ook voor mensen die meerdere telefoons hebben (bijvoorbeeld één voor werk en één voor persoonlijk gebruik), is het misschien fijn om gemakkelijk te kunnen wisselen en alsnog toegang te hebben tot je account.

Deze update zou redelijk snel moeten arriveren, want Meta heeft gezegd dat hij gedurende de komende weken naar iedereen wordt uitgerold.

(Image credit: Pexels/ Torsten Dettlaff)

Hoe kan je bij WhatsApp inloggen op meerdere smartphones?

Om gebruik te maken van de nieuwe feature moet je dus eerst WhatsApp op één smartphone hebben ingesteld. Vervolgens download je de app op een tweede apparaat en als je die app dan opent en gaat instellen, kan je in plaats van het invullen van je telefoonnummer en andere gegevens ook kiezen voor 'Link aan een bestaand account'.

Op die manier wordt er een QR-code aangemaakt. Die kan je met het originele apparaat scannen door de instellingen van WhatsApp daar te openen en naar de optie voor 'Een apparaat koppelen' te gaan. Als je die de QR-code scant, dan ben je uiteindelijk als het goed is ingelogd op beide telefoons.

Het enige dat wel van belang is om te weten, is dat de eerste telefoon waar je je op inlogt als je "hoofdapparaat" wordt gezien voor WhatsApp. Je hoeft dat toestel niet constant aan te hebben staan of hem in de buurt van je andere apparaten te houden zodat ze berichten ontvangen, maar je wordt wel uitgelogd op je secundaire apparaat als je niet eens in de 14 dagen WhatsApp op het primaire apparaat gebruikt.

Deze nieuwe feature om meerdere apparaten tegelijk te gebruiken is de laatste toevoeging aan een reeks van andere handige features die zijn toegevoegd aan WhatsApp gedurende dit jaar, waaronder de optie voor langere namen voor groepschats en het bewerken van contacten vanuit WhatsApp.