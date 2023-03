WhatsApp wil Zoom gaan vervangen op jouw computer

WhatsApp wordt binnenkort misschien een grote concurrent voor Zoom (op de pc), want met de vernieuwde versie van de Windows-app kan je nu met maximaal acht mensen tegelijk videobellen. Verder kan je nu via de desktop-app ook met maximaal 32 mensen een audiogesprek houden.

Als dat bekend klinkt, dan kan dat zijn omdat deze functies al een tijdje op Android en iOS aanwezig zijn . Dit is meer een poging van Meta om de desktopversie van WhatsApp te verbeteren (opens in new tab) zodat deze een vergelijkbare ervaring gaat leveren als de mobiele app. Daarom is ook de gebruikersinterface van een nieuw design voorzien, zodat deze meer lijkt op die van de smartphone-app. Ook zijn er wat onderliggende aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat je gemakkelijker met meerdere apparaten kan verbinden. Apparaten kunnen nu sneller met de Windows-versie van WhatsApp verbinden en je krijgt op de pc nu ook toegang tot functies zoals link previews en stickers.

Deze update klinkt misschien nog niet zo indrukwekkend vergeleken met Zoom, waar je met het Basis-abonnement met maximaal 100 deelnemers in een meeting kan zitten. Meta heeft echter wel aangegeven dat ze het maximale aantal mensen willen gaan verhogen. Het is dus mogelijk dat WhatsApp op een gegeven moment op dat vlak net zo'n goede optie wordt als Zoom. We weten in ieder geval dat Meta geen problemen heeft met het toelaten van grote groepen op zijn apps, dat zien we namelijk ook aan de recente Communities -functie.

Communities beheren

Over Communities gesproken, WhatsApp heeft eerder deze week ook op smartphones een update gekregen (opens in new tab) om gebruikers te helpen bij het beheren van hun groepen. Beheerders hebben nu de mogelijkheid om toegevoegde contacten te weigeren. Dat is een kleine, maar erg handige functie die er eigenlijk al vanaf het begin had moeten zijn. Als je nu een contact opzoekt in je contactenlijst, dan zie je ook of jullie allebei in dezelfde community zitten.