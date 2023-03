WhatsApp gaat je helpen in de strijd tegen spamtelefoontjes

WhatsApp stopt nu iets meer moeite in het tegenhouden van spam door binnenkort automatisch telefoontjes van onbekende nummers te gaan dempen.

Deze functie heeft volgens WABetaInfo (opens in new tab) dan ook een erg logische naam gekregen, namelijk 'Silence Unknown Callers'. Deze functie geeft gebruikers de kans om te bepalen of ze wel of niet telefoontjes willen ontvangen van mensen buiten hun contactenlijst. De optie zal te vinden zijn in de instellingen en daar kan je het vervolgens op elk moment aan- of uitzetten. Als je de functie geactiveerd hebt, dan zal WhatsApp bij oproepen van willekeurige nummers niet meer je telefoon laten overgaan. Je kan echter nog steeds bij je tab met oproepen in WhatsApp en in je notificaties terugzien wie er heeft gebeld, als je dat alsnog graag wil weten.

WABetaInfo geeft ook aan dat Silence Unknown Callers gedeeltelijk bedoeld kan zijn om een probleem op te lossen rondom WhatsApp’s Communities-functie . Het probleem daarmee is dat iedereen in een groep het nummer van iemand anders vrij gemakkelijk kan krijgen door het bijvoorbeeld aan de maker van de Community te vragen of aan een admin. Als je de nummers krijgt, dan kan je dus ook wie je maar wil in de Community gaan spammen met telefoontjes. Daarnaast heeft de maker van de Community een lijst met de nummers van alle deelnemers, dus die persoon kan hier zelf ook misbruik van maken. Je kan natuurlijk spam al rapporteren en blokkeren, maar tot nu toe is er nog geen optie geweest om de spam meteen automatisch tegen te houden.

Je kan de Silence Unknown Callers-functie zelf ook uitproberen (op Android) als er een plaats vrij is in het bètaprogramma van de Google Play Store (opens in new tab). Als je daaraan deelneemt, dan kan je de nieuwste bètaversie van WhatsApp downloaden. Het is nog niet bekend of deze functie ook op iOS gaat verschijnen en we weten ook nog niet wanneer de functie officieel wordt gelanceerd.

Andere nieuwe functies

Naast de Silence Unknown Callers-functie is WhatsApp momenteel ook een hele hoop andere nieuwe functies aan het testen (opens in new tab) voor Android. De grootste nieuwe functie is een gesplitste weergave op tablets, waarbij de chatlijst te zien blijft op je scherm als je een chat of status-tabs opent of een telefoongesprek begint. Die functie ziet er vergelijkbaar uit als op de browserversie van WhatsApp. Ook zal de bèta gebruikers toegang geven tot een vernieuwde status-tab, die nu ondersteuning heeft voor nieuwsbrieven en dat is ook meteen de andere belangrijke aankomende functie.