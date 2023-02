WhatsApp voor Android krijgt kleine, maar nuttige updates

WhatsApp introduceert enkele kleine, maar handige updates voor Android-gebruikers. Een van die updates zit nog in de testfase, waardoor het vooralsnog niet zeker is dat die ooit naar de officiële versie van WhatsApp komt.

De aanpassingen in de meest recente versie van de app op Android omvatten de mogelijkheid om bijschriften toe te voegen bij het delen van een document via WhatsApp, zoals WABetaInfo (opens in new tab) meldt.

Daarbij komt een grote toename van het aantal foto's en video's dat je in één keer kunt versturen in een gesprek. Voorheen was de limiet hiervoor 30 mediabestanden (foto's, video's, GIFs...), maar dat is verhoogd naar 100. Als je werkelijk al je vakantiefoto's in één keer wil delen met de familiechat, dan kan dat vanaf nu.

Een andere wijziging voor Android is dat gebruikers nu langere groepsnamen kunnen instellen (tot 100 tekens in totaal). Ook kan je een groepsbeschrijving toevoegen die mensen informeert over het doel van de groep.

De wijziging die nog in bèta is, betreft een reeds bestaande functie, namelijk Verdwijnende Berichten. Zoals de naam al aangeeft, zijn dit berichten die na een vooraf ingestelde periode automatisch zullen verdwijnen voor zowel de afzender als ontvanger(s).

WABetaInfo (opens in new tab) merkte tot slot nog Kept Messages op. Hiermee kun je bepaalde Verdwijnende Berichten toch opslaan en bewaren voor later gebruik. Deze laatste functie is tevens degene die nog in bèta zit.



Dit zijn allemaal handige features voor WhatsApp op Android, zodat je bijvoorbeeld geen screenshot hoeft te maken van verdwijnende berichten (een redelijk controversiële functie) om ze te bewaren. Houd er rekening mee dat die feature nog in bèta zit en niet alle testers dezelfde functies in hun bètaversie zien. Natuurlijk is er nooit een garantie dat elke functie in de bèta naar de officiële versie van de app komt.

Het is ook handig om bijschriften bij documenten te kunnen plaatsen, zodat je wat informatie over het gedeelde bestand kunt geven. De nieuwe functies die zijn toegevoegd aan de openbare versie van WhatsApp op Android worden momenteel uitgerold. Dit gebeurt altijd in golven en er is weinig dat je zelf kan doen om de nieuwe features sneller te krijgen. De beste optie is controleren in de Play Store of je de laatste versie van de app hebt.

Via Android Police [1 (opens in new tab), 2 (opens in new tab)]