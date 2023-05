WhatsApp gaat waarschijnlijk gebruikersnamen toevoegen

WhatsApp is de laatste tijd druk bezig geweest met allerlei nieuwe features. Sinds maart zien we de ene nieuwe feature na de andere verschijnen. Dit keer lijkt de berichtendienst aan het werk te zijn aan het toevoegen van gebruikersnamen aan zijn Android-app.

Deze informatie komt vanuit WABetaInfo . Deze outlet heeft de bestanden van de laatste Android-bètaversie onderzocht en heeft ontdekt dat deze update terug zal zijn te vinden in de instellingen, onder de Profiel-pagina van een account. Het lijkt erop dat je jezelf een unieke bijnaam kan geven door op het potlood-icoon te tikken en daar dan een gebruikersnaam in te vullen. Het lijkt dus vrij simpel te werken. WABetaInfo wist ook te bevestigen dat “gesprekken die begonnen zijn via gebruikersnamen nog steeds beschermd zullen zijn door end-to-end-encryptie.”

Naast een paar dingen die dus zijn bevestigd, weten we nog vrij weinig over de nieuwe feature. De feature wordt nog steeds ontwikkeld, maar WABetaInfo suggereert nu in ieder geval al dat het kan worden gebruikt als “een extra laag van privacy”. In plaats van dat iedereen je telefoonnummer kan zien, kan je straks dus je identiteit verbergen achter een gebruikersnaam als je dat wil. Dit kan het ook gemakkelijker maken om andere mensen terug te vinden. Als je de gebruikersnaam weet, dan hoef je niet meer een telefoonnummer te onthouden of te vragen en op te slaan. Dit kan dus ook erg handig zijn binnen een WhatsApp Community . Zo'n Community kan vol zitten met allerlei verschillende nummers, aangezien er meer dan 1.000 mensen bij elkaar in een Community kunnen zitten.

Op dit moment is dit natuurlijk allemaal nog speculatie. Voor meer antwoorden zullen we nog even moeten wachten totdat Meta een stabielere bètaversie van deze feature zal uitbrengen. Hoe dan ook, we zijn in ieder geval benieuwd naar hoe dit er precies uit zal zien wanneer het wordt gelanceerd.

Gefocust op privacy

Je kan de meest recente bètaversie downloaden vanuit het Google Play Beta Program . Momenteel kan je nog geen unieke gebruikersnaam creëren, maar je kan wel al het nieuwe menu voor groepsinstellingen bekijken. De interface heeft ook een nieuw design gekregen om de lay-out iets duidelijker en overzichtelijker te maken. We weten niet of de WhatsApp-gebruikersnamen ook op de iOS-app zullen verschijnen. Meestal zorgt Meta er echter wel voor dat beide mobiele besturingssystemen dezelfde updates krijgen, al kan het soms wel even duren.

Deze afgelopen maand is WhatsApp vooral gefocust geweest op privacy-updates. Begin mei kondigde meta aan dat het ging samenwerken met Truecaller om ervoor te zorgen dat gebruikers van het platform minder last zouden krijgen van spamtelefoontjes. Om gebruikers meer controle te geven over hun privacy heeft het bedrijf recentelijk ook Chatvergrendeling toegevoegd, waarmee je je chats kan afschermen, zodat andere mensen niet zomaar je (vertrouwelijke) gesprekken kunnen lezen als ze toegang hebben tot je telefoon.

Als je jouw privacy echt zo goed mogelijk wil beveiligen, dan kan je het beste investeren in een nieuwe telefoon met een goede beveiliging, dan alleen vertrouwen op software. Toestellen zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra en de Apple iPhone 14 Pro Max zijn een aantal bekende opties met geweldige beveiligingsfeatures.