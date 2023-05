WhatsApp laat je eindelijk je berichten bewerken

WhatsApp geeft je nu eindelijk een mogelijkheid om je typfouten of kromme zinnen aan te passen. Je kan binnenkort namelijk berichten gaan bewerken, maar de functie is wel beperkt.

We zagen de eerste tekenen van deze update al verschijnen in een bètaversie van eind maart . Deze functie werkte toen nog niet, maar er waren wel hints te vinden voor hoe het zou gaan werken. Het ziet er naar uit dat er in de tussentijd niet veel is veranderd.

Om een bericht te bewerken, zegt Meta dat je eerst een verzonden bericht ingedrukt moet houden en vervolgens in het menu dat verschijnt, 'Bewerken' moet selecteren. Gebruikers krijgen 15 minuten om hun aanpassingen te doen. Na die 15 minuten kunnen de berichten niet meer worden veranderd en dan moet je dus helaas maar leren leven met de typfout, of je kan het bericht verwijderen (in de hoop dat de ander het nog niet heeft gelezen) en een nieuw bericht sturen.

Naast berichten die zijn bewerkt, komt vervolgens ook het woord 'bewerkt' te staan, zodat anderen in een chat weten dat er iets is gewijzigd. Dit werkt allemaal dus redelijk vergelijkbaar als bij het bewerken in iMessage binnen iOS 16 . WhatsApp zal echter geen bewerkingsgeschiedenis bijhouden, dus dat betekent dat anderen niet kunnen zien wat er stond voordat het bericht was aangepast, behalve als ze het al van tevoren hadden gelezen natuurlijk.

Deze functie voor het bewerken van berichten wordt momenteel wereldwijd uitgerold naar gebruikers en zal binnen de komende weken dus voor iedereen beschikbaar zijn. Hou dus vooral je updates in de gaten als je de functie graag wil uitproberen. We hebben ook nog aan Meta gevraagd of er andere beperkingen zijn voor het bewerken. Zo kan je in iOS 16 bijvoorbeeld maar vijf keer een bericht bewerken binnen die 15 minuten. Als we een reactie krijgen van Meta, dan zullen we je hier een update geven.

Zo kan je in WhatsApp (op iPhone) berichten bewerken. (Image credit: WhatsApp)

Een drukke maand

WhatsApp heeft tot nu toe al een redelijk drukke maand gehad. Er zijn namelijk meerdere updates verschenen binnen een vrij korte periode. Vorige week kreeg de app nog een nieuwe Chatvergrendelingstool, waarmee je ervoor kan zorgen dat je privéberichten ook echt privé blijven (bijvoorbeeld handig als je je telefoon deelt met iemand). Daarvoor zagen we ook al de introductie van polls waarbij je maar één stem mag uitbrengen. Die functie werd toegevoegd om ervoor te zorgen dat mensen de resultaten van een poll niet meer kunnen vertekenen door meerdere stemmen uit te brengen.

Het lijkt erop dat Meta in de nabije toekomst ook nog een “wachtwoordherinneringsfeature voor back-ups met end-to-end-encryptie” zal toevoegen, volgens een recente post van WABetaInfo. De app zal je dan vragen om het wachtwoord te verifiëren, zodat je altijd toegang hebt tot je back-up, ook in het geval dat je je inloggegevens vergeten bent. Deze specifieke update zal waarschijnlijk "binnen de komende weken" uitgerold worden op Android en iOS-apparaten.