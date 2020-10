iPhone 13 geruchten: line-up van 4 smartphones met 120Hz OLED-schermen en drie achterste camera's

De iPhone 12 is nog niet aangekondigd, maar Apple kan misschien zijn iPhone 13-line-up al hebben gepland, die waarschijnlijk zal uitkomen in 2021.

Volgens oprichter van DSCC en schermanalist Ross Young zal de iPhone 13 de iPhone 12-reeks spiegelen, met een 5,4-inch iPhone 13 Mini, 6,1-inch iPhone 13, 6,1-inch iPhone 13 Pro en 6,7-inch iPhone Pro Max die ze in 2021 allemaal samen willen lanceren.

Als dit klopt, dan zal Apple volgend jaar nogmaals direct naar een nieuw nummer overspringen in plaats van een lancering van een iPhone 12S- of iPhone 12R-model.

De bronnen van Young bieden een blik aan op sommige verbeteringen die deze modellen zouden kunnen hebben, met zowel een hoop gelijkenissen aan de line-up van dit jaar.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.October 2, 2020

Alle versies van de iPhone 13 zullen een geïntegreerd OLED touchscreen hebben, wat wil zeggen dat de touch senser zal worden ingebouwd in de OLED in plaats van erop te worden gelegd. Voor de iPhone 12 wordt er nu gesuggereerd dat enkel de Mini en Pro Max deze tech zullen hebben.

Een ander gedeelde functie van de iPhone 13 zou het 120Hz ProMotion-scherm kunnen zijn. Na een reeks lekken die zeiden dat de iPhone 12 supersnelle, variabele beeldverversingssnelheden zou kunnen hebben, suggereren de laatste lekken dat enkel de iPhone 12 Pro Max 120Hz zou hebben. Deze upgrade zou beschikbaar zijn in de volledige line-up van volgend jaar.

De Pro-toestellen van de iPhone 13, en misschien ook de andere versies, kunnen hun infrarood-gezichtsherkenning-tech vervangen met Time-of-Flight(ToF) selfiecamera's. Dit komt overeen met onze vorige verslaggeving over patenten van Apple voor een ToF-selfiecamera die niet enkel gezichten zou herkennen, maar ook gebaren voor een aanrakingsloze navigatie - iets waarmee de LG G8 voor het eerste mee afkwam en wat de Google Pixel 4 implementeerde met zijn Soli-sensorsysteem.

De 13 Pro's zouden ook drievoudige 1,9µm camera's achteraan kunnen hebben, terwijl de 13 en 13 Mini dan dezelfde dubbele 1,7µm camera's hebben als de iPhone 12 Pro Max.

Enkel de 13 Pro-modellen zullen naar verluidt mmWave 5G-tech hebben, die vermoedelijk ook in de iPhone 12 Pro's zit.

Andere iPhone 13 voorspellingen

Young heeft in het verleden al wel meer voorspellingen gedaan, net zoals zijn voorspelling van vorige week dat de Galaxy Z Flip 2 zou worden uitgesteld tot eind 2021. Hoe verhoudt dit iPhone 13-lek, dat volgens hem wordt ondersteund door andere analisten bij Mizuho Securities, zich met de andere informatie die we al hebben gehoord?

Om te beginnen stelt een bekend Apple-lekker dat een vouwbare iPhone 13 in ontwikkeling is. Deze zou "twee afzonderlijke schermpanelen op een scharnier hebben" en een ontwerp zonder inkeping. Hij had echter nog geen releasedatum, en het zou kunnen dat Apple zich tot zijn klassieke ontwerp houdt voor de line-up van de 13 en dit nieuwe design opzij zet voor de iPhone 14.

We hebben ook een spannend gerucht gehoord dat een poortloze, draadloos opladende iPhone 13 in ontwikkeling is, dat door een andere analist werd bevestigd. De beste draadloze opladers van vandaag werken met moderne iPhones, maar laden ze niet echt bepaald snel op, dus we hopen dat Apple een station ontwikkelt dat specifiek gemaakt is voor het snelladen van een iPhone 13.

Via Macrumors