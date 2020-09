Apple levert naar verluidt geen EarPods bij iPhone 12

Een nieuw lek dat zich diep in de codes van iOS 14 bevindt lijkt sterk te suggereren dat Apple de EarPods niet zal meeleveren in het doosje van de nieuwe iPhone12.

Dit lek lijkt zich te bevinden in de broncode van de bèta van iOS 14.2 voor ontwikkelaars, zo wordt gemeld door Macrumors. Het woord "meegeleverd" lijkt te ontbreken.

Voorheen bevatte het gedeelte dat sprak over de blootstelling aan radiofrequentie-energie het volgende: "Maak gebruik van een handsfree optie, zoals de ingebouwde speakers, de meegeleverde oortjes, of soortgelijke accessoires om blootstelling aan RF-energie te verminderen".

Volgens de nieuwe bewering ontbreekt het woord "meegeleverd" nu in deze zin. Dit komt overeen met de voorspelling van analist Ming Chi-Kuo, die eerder al stelde dat de nieuwe iPhone geen meegeleverde oplader of EarPods in het doosje zal krijgen. Apple lijkt de hoeveelheid accessoires dat het meelevert in te willen perken.

Op het Apple Event waar de Apple Watch 6 werd getoond, maakte CEO Tim Cook duidelijk dat Apple de impact dat het bedrijf heeft op het milieu wil beperken en dat dit inhoudt dat er geen oplader wordt meegeleverd met de nieuwe Watch.

Dit is een logische verandering aangezien er grote aantallen van deze opladers in de lades van techconsumenten over de wereld belanden. Apple zal nog steeds een USB Lightning-kabel meeleveren met de iPhone 12. Het zou zelfs gaan om een robuuste gevlochten variant om te voorkomen dat deze vaak kapot gaan.

Een goede zet?

Volledig draadloze oortjes groeien flink aan populariteit, hoewel uit een poll van TechRadar blijkt dat bedrade oortjes die meegeleverd worden in de doos ook nog vaak gebruikt worden.

(Image credit: TechRadar)

Chi-Kuo uitte eerder zijn overtuiging dat Apple de EarPods niet langer meelevert om de verkoop van AirPods te promoten. Toch is het ook goed mogelijk dat er volgens Apple al genoeg Lightning EarPods in omloop zijn dat nog meer ervan voor teveel afval in de wereld zal zorgen.

Het is interessant om te zien of Apple het ontbreken van EarPods zal benoemen als de iPhone 12 vermoedelijk op 13 oktober wordt getoond. Dat geldt ook voor de vraag of er statistieken worden getoond die het aantal EarPods wereldwijd aangeven evenals de hoeveelheid afval die wordt verminderd door het niet langer meeleveren van de oortjes.

Hoe dan ook zal de prijs van de nieuwe iPhone waarschijnlijk niet verlaagd worden als de accessoires voortaan ontbreken in de doos en zal dit leiden tot frustratie bij sommige klanten, vooral als er geen speciale korting is bij de aanschaf van een nieuwe koptelefoon, oplader of upgrade naar AirPods Pro.