Uitgelekte oplaadkabel van iPhone 12 toont gloednieuw design

Meerdere lekken hebben de voorbije weken aangegeven dat de iPhone 12 zonder oortjes of oplaadblok in de doos geleverd zal worden. Een nieuw bericht claimt daarentegen dat er wel nog een oplaadkabel in de doos zal zitten én dat die een nieuw ontwerp heeft gekregen tegenover die van oudere iPhones.

Volgens een Twitter leaker genaamd L0vetodream, kan Apple een gevlochten kabel in de doos stoppen in plaats van een plastic kabel. Dit is iets wat de bron eerder heeft gezegd, maar nu hebben ze fotobewijs geleverd.

Gevlochten kabels zouden duurzamer zijn en gaan daarom waarschijnlijk langer mee dan plastic varianten.

Dit weten we al over de iPhone 12

Neem dit met een korrel zout voor nu, want we weten niet veel over de betrouwbaarheid van deze bron. Plus, de oorspronkelijke tweet waar dit werd gedeeld, is inmiddels verwijderd zonder duidelijke verklaring.

(Image credit: L0veToDream)

Hierboven staat een afbeelding van hoe de kabel er misschien uitziet, maar L0vetodream merkte in een vervolgtweet op dat de zwarte kabel is ontworpen voor Mac en dat de witte kabel voor de iPhone 12 is.

De bron was niet in staat om te bevestigen of de kabel ook echt in de doos zou zitten bij alle iPhone 12 modellen of weggelaten zou worden in sommige gevallen. Het kan zijn dat sommige apparaten nog steeds een plastic kabel krijgen, of helemaal geen kabel.

De iPhone 11 Pro en Pro Max hebben bijvoorbeeld beide een Lightning naar USB-C-kabel, maar de iPhone 11 heeft Lightning naar USB-A. Het kan zijn dat Apple besluit om een soortgelijke aanpak te gebruiken voor de iPhone 12 en de nieuwe kabel alleen zal meeleveren bij de premium iPhones.

Het kan tot slot dat de iPhone 12 door corona vertraging oploopt en dat kan betekenen dat we de introductie van Apple's nieuwe toestel pas in oktober van dit jaar zien.